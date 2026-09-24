Andy Carroll onthult traumatische ervaring in nieuwe autobiografie

heeft voor het eerst publiekelijk gesproken over een traumatische ervaring uit het verleden. De voormalig Engels international en speler van onder meer Liverpool en Newcastle United onthult in zijn nieuwe autobiografie Owning It: In My Own Words dat hij enkele jaren geleden seksueel is misbruikt.

Carroll vertelt dat het incident plaatsvond nadat een bekende van zijn toenmalige partner bij hem thuis was geweest. Volgens de voormalig spits voelde hij zich ongemakkelijk en ging hij naar bed. Later werd hij wakker en merkte hij dat de man hem seksueel benaderde. Carroll zette hem vervolgens het huis uit en schakelde de politie in. De man werd later veroordeeld voor seksuele strafbare feiten.

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Carroll vertelt dat slechts een handvol dierbaren vooraf op de hoogte was van zijn verhaal. De 37-jarige aanvaller twijfelde lange tijd of hij de gebeurtenis überhaupt in zijn boek moest opnemen. Na gesprekken met zijn partner Lou Teasdale besloot hij de kwestie uiteindelijk toch te beschrijven.

"Er is me een paar jaar geleden iets overkomen dat zo traumatisch was dat ik pas op het allerlaatste moment besloten heb het in dit boek op te nemen", schrijft Carroll. "Ik ben seksueel misbruikt, daar heb ik het gezegd. Het is beangstigend om er zelfs maar aan te denken en slechts een paar mensen wisten er tot nu toe van."

Carroll wil anderen helpen

"Het is eng om erover te praten, maar het heeft me net zozeer gevormd tot de persoon die ik nu ben als al die goede dingen", aldus Carroll. "En als het feit dat ik erover praat ook maar één persoon helpt, dan is het mooi meegenomen. Dan is het de moeite waard geweest."

Carroll kwam tussen 2010 en 2012 negen keer uit voor het Engelse nationale elftal. In zijn clubcarrière speelde hij onder meer voor Newcastle United, Liverpool en West Ham United.