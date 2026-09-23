Nederland - Duitsland op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Het Nederlands elftal neemt het donderdag in het kader van de Nations League op tegen Duitsland. Op de bank van Oranje debuteert Xavi Hernández als bondscoach, datzelfde geldt bij Die Mannschaft voor Jürgen Klopp. De clash tussen Nederland en Duitsland is live te zien op tv, maar hoe laat? En op welke zender? Je leest het hier.

Hoe laat begint Nederland - Duitsland?

Het Nations League-duel Nederland - Duitsland begint donderdag (24 september) om 20.45 uur.

Op welke zender wordt Nederland - Duitsland uitgezonden?

Het debuut van Xavi wordt in Nederland rechtstreeks uitgezonden door de NOS op NPO3. De voorbeschouwing op Nederland - Duitsland begint om 20.05 uur, na Andere Tijden Sport.

Welke spelers zijn geselecteerd voor Nederland - Duitsland?

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Xavi riep 26 spelers op voor zijn eerste interlandperiode als bondscoach van Oranje, waaronder twee debutanten: Gjivai Zechiël (Feyenoord) en Ruben van Bommel (PSV). Omdat Justin Kluivert (Bournemouth) en Donyell Malen (AS Roma) afgelopen weekend op het laatste moment nog afzegden wegens blessures, ontvingen ook Guus Til (PSV) en Mexx Meerdink (AZ) nog een oproep van de Spanjaard.

Volledige selectie Nederland

Nathan Aké (Fenerbahçe SK), Ruben van Bommel (PSV), Brian Brobbey (Sunderland), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Real Madrid), Mark Flekken (Bayer 04 Leverkusen), Jeremie Frimpong (Liverpool), Cody Gakpo (Liverpool), Lutsharel Geertruida (PSV), Ryan Gravenberch (Liverpool), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur), Guus Til (PSV), Teun Koopmeiners (Juventus), Noa Lang (SSC Napoli), Mexx Meerdink (AZ), Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah), Robin Roefs (Sunderland), Crysencio Summerville (Al-Hilal), Kenneth Taylor (SS Lazio), Jurriën Timber (Arsenal), Quinten Timber (Crystal Palace), Joey Veerman (Borussia Dortmund), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Gjivai Zechiël (Feyenoord).

Aan Duitse zijde presenteerde Klopp vorige week een selectie bestaande uit liefst 44 (!) spelers. De kersverse bondscoach neemt er echter 'maar' 24 mee naar de Johan Cruijff ArenA voor het treffen met Oranje, waaronder Ajax-keeper Marc ter Stegen, die dus een 'thuiswedstrijd' gaat spelen. Halverwege de interlandbreak gaat een groot deel van de Duitse spelers terug naar hun club, om plaats te maken voor een nieuwe groep waar onder meer Karim Adeyemi (FC Barcelona), Florian Wirtz (Liverpool) en Nick Woltemade (Juventus) toe behoren. Zij zijn tegen Nederland dus nog niet van de partij.

Volledige selectie Duitsland

Finn Dahmen (FC Augsburg), Alexander Nübel (Besiktas), Marc ter Stegen (Ajax), Hennes Behrens (FC Augsburg), Yann Bisseck (Internazionale), Nathaniel Brown (Bayern München), Max Rosenfelder (SC Freiburg), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern München), Philipp Treu (SC Freiburg), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart), Nadiem Amiri (FSV Mainz 05), Bambasé Conté (TSG 1899 Hoffenheim), Yannik Engelhardt (SC Freiburg), Chris Führich (VfB Stuttgart), Serge Gnabry (Bayern München), Lennart Karl (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Kevin Schade (Brentford), Anton Stach (Leeds United), Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt), Kai Havertz (Arsenal).