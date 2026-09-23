Nederlands elftal eert overleden Bartina Koeman (65) tegen Duitsland

Het Nederlands elftal eert donderdagavond in de Johan Cruijff ArenA de overleden Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman wordt voor de wedstrijd tegen Duitsland herdacht met een minuut stilte.

Bartina Koeman kwam een week geleden op 65-jarige leeftijd te overlijden aan de gevolgen van kanker. Ze was al langere tijd ziek. Haar overlijden zorgde voor een grote schok in de voetballerij en maakte de nodige reacties los. Zondag werd er tijdens de wedstrijd tussen AZ en Telstar, waar Bartina's zoon Ronald Koeman junior meedeed, al een eerbetoon gehouden.

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Nu gebeurt dat ook bij het Nederlands elftal, komende donderdag in de Johan Cruijff ArenA. Dat heeft de KNVB bekendgemaakt in een persbericht. "Gedurende Ronalds lange loopbaan als speler en trainer stond Bartina altijd aan zijn zijde. Ook tijdens haar ziekte bleef dit het geval. De KNVB vindt het passend om haar te herdenken en onze steun aan de familie te betuigen", zo valt er te lezen.

Donderdagavond, voorafgaand aan de eerste interland van Xavi als bondscoach, zal er dus een minuut stilte in acht worden genomen. Er zijn ook internationals en stafleden die Bartina Koeman woensdag een laatste eer bewijzen. Dan vindt namelijk de uitvaart plaats. Het Nederlands elftal heeft het schema om die reden aangepast.

Het Nederlands elftal trapt donderdag 24 september om 20.45 uur af tegen Duitsland in de UEFA Nations League. De wedstrijd wordt gespeeld in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.