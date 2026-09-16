Bartina Koeman (65) overleden

Bartina Koeman, de vrouw van Ronald Koeman, is dinsdag op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de familie bekendgemaakt op sociale media.
"Met intens verdriet, maar ook met grote trots en liefde, nemen wij afscheid van mijn prachtige vrouw, onze allerliefste mama en oma", schrijft Ronald Koeman op Instagram.
Bartina was al langere tijd ernstig ziek. Ze kreeg in 2010 voor het eerst de diagnose borstkanker, waarna de ziekte in 2018 terugkeerde. In 2023 werd opnieuw borstkanker vastgesteld. Door haar ziekte kon Bartina afgelopen zomer ook niet afreizen naar de Verenigde Staten voor het WK van haar man Ronald.
Ronald en Bartina Koeman waren al lange tijd samen. Ze trouwden in 1985 en kregen later drie kinderen. Een van hen is Ronald Koeman junior, doelman van Telstar.
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Dit gun je niemand. Heel veel sterkte Ronald met het verwerken van dit verlies
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Dit gun je niemand. Heel veel sterkte Ronald met het verwerken van dit verlies