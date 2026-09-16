Bartina Koeman (65) overleden

Bartina Koeman, de vrouw van , is dinsdag op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de familie bekendgemaakt op sociale media.

"Met intens verdriet, maar ook met grote trots en liefde, nemen wij afscheid van mijn prachtige vrouw, onze allerliefste mama en oma", schrijft Ronald Koeman op Instagram.

Bartina was al langere tijd ernstig ziek. Ze kreeg in 2010 voor het eerst de diagnose borstkanker, waarna de ziekte in 2018 terugkeerde. In 2023 werd opnieuw borstkanker vastgesteld. Door haar ziekte kon Bartina afgelopen zomer ook niet afreizen naar de Verenigde Staten voor het WK van haar man Ronald.

Ronald en Bartina Koeman waren al lange tijd samen. Ze trouwden in 1985 en kregen later drie kinderen. Een van hen is Ronald Koeman junior, doelman van Telstar.