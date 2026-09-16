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Bartina Koeman (65) overleden

16 september 2026, 09:51
Bartina Koeman zwart-wit
Foto: © Imago
5 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Bartina Koeman, de vrouw van Ronald Koeman, is dinsdag op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de familie bekendgemaakt op sociale media.

"Met intens verdriet, maar ook met grote trots en liefde, nemen wij afscheid van mijn prachtige vrouw, onze allerliefste mama en oma", schrijft Ronald Koeman op Instagram.

Bartina was al langere tijd ernstig ziek. Ze kreeg in 2010 voor het eerst de diagnose borstkanker, waarna de ziekte in 2018 terugkeerde. In 2023 werd opnieuw borstkanker vastgesteld. Door haar ziekte kon Bartina afgelopen zomer ook niet afreizen naar de Verenigde Staten voor het WK van haar man Ronald.

Ronald en Bartina Koeman waren al lange tijd samen. Ze trouwden in 1985 en kregen later drie kinderen. Een van hen is Ronald Koeman junior, doelman van Telstar.

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SWVoetbal
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Helaas hebben Bartina en Ronald niet méér tijd gekregen om samen te genieten na Ronald's afscheid van Oranje. Triest... Familie Koeman, heel veel sterkte gewenst !

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
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1.450 Dagen lid
4.554 Likes
Quarlon
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Dit gun je niemand. Heel veel sterkte Ronald met het verwerken van dit verlies

Kicker
871 Reacties
794 Dagen lid
2.047 Likes
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Gecondoleerd en heel veel sterkte familie Koeman.

Voetbalfanaat
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Voetbalfanaat
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Ronald Koeman en familie gecondoleerd met dit grote verlies. Heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Jopie14
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Jopie14
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Wat een triest bericht, gecondoleerd en heel veel sterkte.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

SWVoetbal
198 Reacties
460 Dagen lid
465 Likes
SWVoetbal
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Helaas hebben Bartina en Ronald niet méér tijd gekregen om samen te genieten na Ronald's afscheid van Oranje. Triest... Familie Koeman, heel veel sterkte gewenst !

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
1.253 Reacties
1.450 Dagen lid
4.554 Likes
Quarlon
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  • 3
    + 1
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Dit gun je niemand. Heel veel sterkte Ronald met het verwerken van dit verlies

Kicker
871 Reacties
794 Dagen lid
2.047 Likes
Kicker
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  • 2
    + 1
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Gecondoleerd en heel veel sterkte familie Koeman.

Voetbalfanaat
765 Reacties
1.390 Dagen lid
3.377 Likes
Voetbalfanaat
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Ronald Koeman en familie gecondoleerd met dit grote verlies. Heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Jopie14
619 Reacties
224 Dagen lid
743 Likes
Jopie14
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Wat een triest bericht, gecondoleerd en heel veel sterkte.

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Ronald Koeman

Ronald Koeman
Telstar
Team: Telstar
Leeftijd: 31 jaar (23 mei 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Telstar
6
2
2025/2026
Telstar
33
1
2024/2025
Telstar
38
0
2023/2024
Telstar
25
0

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