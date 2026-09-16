Oranje-spelers reageren: grote schok door overlijden Bartina Koeman (65)

De voetballerij heeft geschokt gereageerd op het overlijden van Bartina Koeman (65), de vrouw van Ronald Koeman. De familie ontvangt op sociale media duizenden steunbetuigingen, onder meer van spelers van het Nederlands elftal.

Dinsdagochtend werd bekend dat Bartina Koeman op 65-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van kanker. Ze was al langere tijd ernstig ziek. Het nieuws werd bekendgemaakt door Ronald Koeman, die op Instagram een prachtige foto van zichzelf met zijn vrouw plaatste: "Met intens verdriet, maar ook met grote trots en liefde, nemen wij afscheid van mijn prachtige vrouw, onze allerliefste mama en oma", schreef hij erbij.

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Ronald Koeman heeft op het moment van schrijven al zo'n dertienduizend steunbetuigingen ontvangen via sociale media. Luuk de Jong is een van de eerste spelers met wie Koeman bij het Nederlands elftal heeft gewerkt die op sociale media van zich heeft laten horen: "Heel veel sterkte", schrijft hij op Instagram. Justin Kluivert meldt zich ook met een reactie: "Gecondoleerd", schrijft hij. Nathan Aké, Denzel Dumfries, Marten de Roon, Jurriën Timber, Brian Brobbey, Xavi Simons en Ryan Gravenberch hebben daarna ook van zich laten horen. Zij reageren allemaal met een hartje onder het bericht van Koeman.

Ruben Schaken speelde bijna honderd wedstrijden voor Feyenoord onder Ronald Koeman. Ook hij reageert geschokt op het overlijden van Bartina: "Gecondoleerd trainer. Heel veel sterkte voor u en de familie." Ook Jean-Paul Boëtius, die onder leiding van Koeman debuteerde bij Feyenoord, reageert op het overlijden: "Gecondoleerd", schrijft hij.

Ook clubs als Ajax, Feyenoord, PEC Zwolle en Helmond Sport waren er vroeg bij om de familie Koeman te steunen. Telstar ook, en voor de Velsenaren komt het nieuws natuurlijk nog harder binnen, aangezien Ronald Koeman junior daar onder contract staat: "Heel veel sterkte gewenst aan de hele familie. Gecondoleerd met dit grote verlies", schrijft de club.

Het Nederlands elftal staat op sociale media stil bij het overlijden van de vrouw van de voormalig bondscoach: "Met verdriet hebben we kennisgenomen van het overlijden van Bartina Koeman, de vrouw van onze oud-bondscoach Ronald Koeman. We wensen Ronald, hun (klein)kinderen, familie en andere dierbaren heel veel kracht en sterkte toe bij dit grote verlies."

FC Barcelona leeft mee met Koeman, oud-speler en trainer van de Catalaanse club: "FC Barcelona en zijn supporters betuigen hun diepste medeleven aan Ronald Koeman en zijn familie bij het overlijden van zijn vrouw, Bartina Koeman. Moge zij in vrede rusten."

Ook vanuit de scheidsrechterswereld wordt er meegeleefd met Koeman. "Heel veel sterkte", schrijft Serdar Gözübüyük. Arbiters Jeroen Manschot en Bas Nijhuis kiezen dezelfde woorden om steun te betuigen aan de familie.

Ook buiten de voetballerij stromen de steunbetuigingen binnen: "Ronald, heel veel liefde en kracht voor jullie allemaal", schrijft Marco Borsato. "Heel veel sterkte Ronald. Gecondoleerd", reageert Humberto Tan.