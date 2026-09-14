Live voetbal

'Met afstand de slechtste Ajacied staat te wijzen naar zijn ploeggenoten als Johan Cruijff'

14 september 2026, 14:51
Oliver Edvardsen
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Maak ons je Google-favoriet

Oliver Edvardsen kreeg zaterdag de kans als basisspeler bij Ajax, maar heeft die niet aangegrepen. Dat is althans het oordeel van journalist Steven Kooijman, die op de tribune zat. Wel was Edvardsen druk in de weer met het instrueren van zijn ploeggenoten, viel Kooijman op.

Ajax won zaterdag met 1-5 van Fortuna Sittard. Edvardsen kreeg als linksbuiten de voorkeur boven Oscar Gloukh en Abdellah Ouazane. Veel fans uitten hun ongenoegen over die keuze van trainer Míchel. Uiteindelijk stond Edvardsen en klein uur op het veld.

Artikel gaat verder onder video

"Ik moest lachen toen ik bij Ajax op de tribune zat. Ik zag daar een blond mannetje met nummer 20”, blikt Kooijman terug in de podcast Kick-Off. “En die liep daar een beetje als Cruijff zo te wijzen. En ik moest toch denken: hè? Dat is natuurlijk niet Klaassen zijn nummer, maar hij is wel blond. Klaassen heeft tegenwoordig meer haar. Maar het was Edvardsen. Die zat daar een beetje te wijzen en te doen. Maar dat was met afstand de slechtste man van het veld.”

Kooijman snapt wel waarom Míchel bij Edvardsen is uitgekomen, maar vindt het niet de juiste keuze. “Hij zoekt snelheid. Bij Girona speelde hij met Sávio als linksbuiten. Dat was een pijlsnelle dribbelaar. Op rechts had hij ook veel snelheid. Nu heeft hij geen linksbuiten. Dat had Feyenoord ook niet, waardoor Valente er speelde. Bij Ajax doet Edvardsen dat. Ik denk dat Míchel al een paar keer bij het kantoortje van Jordi is binnengelopen van: zit er in die doos nog niet ergens iemand die we wel kunnen neerzetten? Edvardsen is het niet."

De journalist had liever Ouazane gezien op de flank. “Wat een balaannames en wat een techniek heeft hij. Daar geniet ik ook wel van bij Valente of Mijnans. Dat vind ik heerlijke voetballers. Die moeten altijd de voorkeur krijgen boven een Deens dravertje." Overigens is Edvardsen niet Deens, maar Noors. “Míchel heeft niet alle spelers die hij nodig heeft voor zijn systeem en zijn spelopvatting. Dat schort er natuurlijk aan linksvoorin.”

➡️ Meer over Ajax

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Nacho Ferri

IJzersterk Feyenoord vernedert PEC Zwolle en boekt een van grootste uitzeges ooit

  • Gisteren, 18:36
  • Gisteren, 18:36
  • 9
Rafael van der Vaart

Topscorer van Nederland heeft geen idee wie Rafael van der Vaart is

  • Gisteren, 16:55
  • Gisteren, 16:55
  • 6
Ajax

Ajax scoort vijf keer en herstelt zich van nederlaag tegen PSV

  • za 12 september, 22:00
  • 12 sep. 22:00
  • 9
11 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Fortuna - Ajax

Fortuna Sittard
1 - 5
Ajax
Gespeeld op 12 sep. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Oliver Edvardsen

Oliver Edvardsen
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 27 jaar (19 mrt. 1999)
Positie: AM, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
3
0
2025/2026
Ajax
18
0
2024/2025
GAE
14
8
2023/2024
GAE
33
7

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Feyenoord
6
13
14
4
Twente
6
7
13
5
Ajax
5
8
10
6
Excelsior
6
6
10
7
Fortuna
6
-2
10

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws