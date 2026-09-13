Daan Rots snapt heel goed waarom Abdellah Ouazane geen basisspeler is bij Ajax

is gecharmeerd van de kwaliteiten van . De rechtsbuiten van FC Twente begrijpt echter heel goed waarom het zeventienjarige toptalent nog geen basisspeler is bij Ajax.

Vanuit de achterban van Ajax klonk er zaterdagavond na de 1-5 overwinning bij Fortuna Sittard enige kritiek op Míchel, vanwege de wijze waarop de Spaanse hoofdtrainer omgaat met Ouazane. De zeventienjarige aanvallende middenvelder annex linksbuiten moest tegen Fortuna Sittard opnieuw genoegen nemen met slechts een invalbeurt, net als in de laatste twee wedstrijden van Ajax. Míchel koos in plaats daarvan voor Oliver Edvardsen op de linksbuitenpositie.

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Edvardsen speelde echter een bijzonder zwakke wedstrijd en werd na een klein uur alsnog afgelost door Ouazane. Op dat moment stond er een 1-1 tussenstand op het scorebord, maar na het inbrengen van Ouazane liep Ajax alsnog uit naar een 1-5 overwinning.

Rots is zondag te gast in het televisieprogramma Goedemorgen Eredivisie van ESPN en praat daar vrijuit over Ouazane. De buitenspeler van FC Twente zag het toptalent van Ajax vorig seizoen live aan het werk in de Keuken Kampioen Divisie. “Ik zat in het stadion bij De Graafschap - Jong Ajax. De Graafschap won daar (met 4-0, red.), maar toen was het wel een beetje de onemanshow”, doelt Rots op Ouazane.

“Je zag gewoon aan hem dat hij toe was aan een vervolgstap of aan een hoger niveau”, vervolgt de vleugelaanvaller van FC Twente. “Dan liep hij voorbij twee spelers en werd hij door de derde gestuit. Het maakte allemaal niet zoveel uit: hij liep er gewoon voorbij. Toen was hij zestien. Hij heeft wel echt kwaliteiten. Je wil gewoon dat Ajax zien zoals ze dat vroeger hadden, met zelf opgeleide jongens in het eerste. Dat is nu niet echt aan de hand.”

“Het is toch frappant dat hij dan nu kiest voor Edvardsen, van wie we allemaal nu wel kunnen zien dat die niet echt…”, reageert de eveneens aanwezige Mario Been. Presentator Milan van Dongen wijst op ‘de discipline’ van Edvardsen: “Meeverdedigen, breed houden: dat soort dingen.”

“Het is wel een werker rondom Julian Brandt. Daardoor kan Brandt wel gedijen”, vult Andries Jonker aan. Rots vervolgt: “Dat ziet niet iedereen, hè. Iedereen denkt: de speler moet opgesteld worden die drie scharen doet. Maar als je echt verstand hebt van voetbal, zoals die trainer van Ajax, dan snap je: als je op de nummer tien-positie een hele creatieve speler hebt, dan kun je op de zijkant beter een taakbewuste speler hebben. Dat ziet de trainer van Ajax wel en heel veel Ajax-spelers niet. Zij zien die Ouazane heel graag, maar je moet natuurlijk afwegen wat het beste is voor je elftal.”