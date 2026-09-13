Míchel heeft zaterdagavond tijdens het uitduel van Ajax met Fortuna Sittard voor verbazing gezorgd met zijn spelersbeleid. De hoofdtrainer van de Amsterdammers krijgt kritiek, ondanks de comfortabele en ruime 1-5 overwinning in Limburg.

Ajax maakte zaterdagavond een prima indruk tegen Fortuna Sittard en zegevierde uiteindelijk met 1-5. De Amsterdamse doelpunten werden gemaakt door Julian Brandt, Thilo Kehrer, Davy Klaassen, Kasper Dolberg en Youri Baas.

Ajax is door de overwinning voorlopig opgeklommen naar een vijfde plaats op de ranglijst. De achterstand op koploper AZ bedraagt nu zes punten.

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Vanuit de achterban van Ajax klinkt er kritiek op Míchel vanwege de wijze waarop de Spaanse oefenmeester omgaat met Abdellah Ouazane. Het zeventienjarige toptalent moest tegen Fortuna Sittard opnieuw genoegen nemen met slechts een invalbeurt, net als in de laatste twee wedstrijden van Ajax. Míchel koos in plaats daarvan voor Oliver Edvardsen op de linksbuitenpositie.

Edvardsen speelde echter een bijzonder zwakke wedstrijd en werd na een klein uur alsnog afgelost door Ouazane. Op dat moment stond er een 1-1 tussenstand op het scorebord, maar na het inbrengen van Ouazane liep Ajax alsnog uit naar een 1-5 overwinning.

“Ouazane bewijst al na enkele minuten dat Míchel een niet te begrijpen beslissing nam door met Edvardsen te starten. Zoveel meer dreiging waardoor je meer kunt variëren in je aanvalsspel. Echt onbegrijpelijk”, schrijft een supporter van Ajax tijdens de wedstrijd op X.

Iemand anders schrijft: “Ik kan geen enkele reden bedenken waarom je Oliver Edvardsen zou starten in plaats van Abdellah Ouazane. Vreemde keuze van Míchel Sánchez.”

Zelfs een fan van aartsrivaal Feyenoord breekt een lans voor Ouazane: “Waarom blijft die Míchel Edvardsen en Gloukh verkiezen boven Ouazane, terwijl het overduidelijk is dat die Ouazane meer kwaliteit in z'n rechterteen heeft dan die andere 2 bij elkaar? Mij maakt het niet uit hoor, maar ik vind dat opmerkelijk, laat die vent gewoon spelen.”

Ook bij ESPN worden er vraagtekens geplaatst bij de beslissing van Míchel om Edvardsen te verkiezen boven Ouazane. “Als je Ouazane vergelijkt met Edvardsen: er zit toch een paar klassen verschil tussen”, zegt analist Kees Kwakman na de wedstrijd. "De grootste parel van de wedstrijd viel in. Jeetje man, het spat er toch vanaf? Natuurlijk is die jongen zeventien en moet hij nog een hoop leren. Maar dan denk ik: zet hem er gewoon in tegen Fortuna Sittard. Het lijkt me toch dat hij dinsdag gaat starten tegen Willem II”, blikt Kwakman alvast vooruit op de eerstvolgende wedstrijd van Ajax in de Eredivisie.