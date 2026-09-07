Johan Derksen vindt dat Ruben van Bommel te zwaar is gestraft met een gele kaart, na de overtreding op Aaron Bouwman bij Ajax - PSV (1-3). De Snor stelt dat de aanvaller van PSV helemaal niet bestraft had hoeven worden voor de opmerkelijke beuk.
Zo’n beetje alle journalisten en analisten waren het met elkaar eens: Van Bommel had rood moeten krijgen na de onbesuisde actie tegen Bouwman. Sander van der Eijk en Pol van Boekel beoordeelden de overtreding als een gele kaart, waardoor ook zij de kop van jut zijn in het medialandschap. Bij Groeten uit Grolloo komt Derksen met een compleet tegenovergesteld geluid.
“Ik heb me nogal geërgerd en verbaasd over de hysterische reacties die ontstonden na de botsing tussen Van Bommel en Bouwman. Heel Nederland roept dat het een rode kaart is. Ik hoor zelfs termen als ‘moordaanslag’. Iedereen was verontwaardigd. Ik vond het zelfs geen gele kaart”, opent de televisiepersoonlijkheid zijn betoog.
Hij onderbouwt: “Het was een typische botsing die voorkomt in een contactsport. Beide spelers waren gefocust op de bal en gingen daar bewust op af. Ze konden elkaar niet meer ontwijken, daar had niemand schuld aan. Het was heel naar om te zien, maar je kunt Van Bommel niets kwalijk nemen, want hij zag die speler helemaal niet.”
Derksen vertelt een ervaring uit zijn eigen carrière. De ex-profvoetballer maakte iets soortgelijks mee bij Haarlem. Henk Kuipers: “Hij kwam er wel als een sneltrein in, maar dat mag. In het rugby is dit vrij normaal. Hier kun je niet veel aan doen.”
In de media werd schande gesproken over de overtreding van Van Bommel. Derksen hekelt het journaille: “Onzin! Die scheidsrechter heeft een uitstekende beslissing genomen. Het is goedkoop hoe de scheidsrechtersbaas zich erover uitlaat. Alleen leken komen tot de conclusie dat het een rode kaart was. Als je zelf hebt gevoetbald, snap je hoe dit tot stand komt”, stelt hij.
Kuipers denkt dat er geen ‘leken’ aan tafel zaten bij De Eretribune van ESPN, waar het moment uitvoerig verafschuwd werd: “Die praten elkaar allemaal na, het zijn net papegaaien. Als de een roept dat het een schande is, roept de ander dat het een moordaanslag is. Niemand durft nuchter naar die situatie te kijken”, aldus Kuipers.
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@dilima1966 het ging ruw, dat klopt. Maar als je de overtreding van Schumacher en hem naast elkaar legt, dan is er toch wel een groot verschil.het was ruw, onbesuisd, misschien zelfs dom. Maar als je het ziet zie je dat hij probeert 'de schade te beperken' door weg te draaien omdat hij ziet dat het fout gaat in een duel. Ter vergelijking : de tackle van bouaozan op kokmeijer was stukken zwaarder.
Derksen is altijd tegendraads, zwemt altijd tegen de stroom in en heeft in zijn ogen altijd gelijk ook als die ongelijk heeft. Hij zegt dat deze blessure hem in zijn actieve carrière als voetballer wel eens was overkomen. We weten nu ook dat hij nog steeds last heeft van die blessure.
Dit is weer het andere uiterste, of wil hij graag afwijkend zijn? Er is veel nuance op aan te brengen, maar rood was redelijk logisch geweest. Maar bijv Hugo Borst ging veel te ver, aan tafel en in zijn column, alsof er nog een rekening open stond.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
@dilima1966 het ging ruw, dat klopt. Maar als je de overtreding van Schumacher en hem naast elkaar legt, dan is er toch wel een groot verschil.het was ruw, onbesuisd, misschien zelfs dom. Maar als je het ziet zie je dat hij probeert 'de schade te beperken' door weg te draaien omdat hij ziet dat het fout gaat in een duel. Ter vergelijking : de tackle van bouaozan op kokmeijer was stukken zwaarder.
Derksen is altijd tegendraads, zwemt altijd tegen de stroom in en heeft in zijn ogen altijd gelijk ook als die ongelijk heeft. Hij zegt dat deze blessure hem in zijn actieve carrière als voetballer wel eens was overkomen. We weten nu ook dat hij nog steeds last heeft van die blessure.
Dit is weer het andere uiterste, of wil hij graag afwijkend zijn? Er is veel nuance op aan te brengen, maar rood was redelijk logisch geweest. Maar bijv Hugo Borst ging veel te ver, aan tafel en in zijn column, alsof er nog een rekening open stond.