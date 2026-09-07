Johan Derksen vindt dat te zwaar is gestraft met een gele kaart, na de overtreding op bij Ajax - PSV (1-3). De Snor stelt dat de aanvaller van PSV helemaal niet bestraft had hoeven worden voor de opmerkelijke beuk.

Zo’n beetje alle journalisten en analisten waren het met elkaar eens: Van Bommel had rood moeten krijgen na de onbesuisde actie tegen Bouwman. Sander van der Eijk en Pol van Boekel beoordeelden de overtreding als een gele kaart, waardoor ook zij de kop van jut zijn in het medialandschap. Bij Groeten uit Grolloo komt Derksen met een compleet tegenovergesteld geluid.

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“Ik heb me nogal geërgerd en verbaasd over de hysterische reacties die ontstonden na de botsing tussen Van Bommel en Bouwman. Heel Nederland roept dat het een rode kaart is. Ik hoor zelfs termen als ‘moordaanslag’. Iedereen was verontwaardigd. Ik vond het zelfs geen gele kaart”, opent de televisiepersoonlijkheid zijn betoog.

Hij onderbouwt: “Het was een typische botsing die voorkomt in een contactsport. Beide spelers waren gefocust op de bal en gingen daar bewust op af. Ze konden elkaar niet meer ontwijken, daar had niemand schuld aan. Het was heel naar om te zien, maar je kunt Van Bommel niets kwalijk nemen, want hij zag die speler helemaal niet.”

Derksen vertelt een ervaring uit zijn eigen carrière. De ex-profvoetballer maakte iets soortgelijks mee bij Haarlem. Henk Kuipers: “Hij kwam er wel als een sneltrein in, maar dat mag. In het rugby is dit vrij normaal. Hier kun je niet veel aan doen.”

Derksen hekelt ‘leken’ aan tafel bij ESPN

In de media werd schande gesproken over de overtreding van Van Bommel. Derksen hekelt het journaille: “Onzin! Die scheidsrechter heeft een uitstekende beslissing genomen. Het is goedkoop hoe de scheidsrechtersbaas zich erover uitlaat. Alleen leken komen tot de conclusie dat het een rode kaart was. Als je zelf hebt gevoetbald, snap je hoe dit tot stand komt”, stelt hij.

Kuipers denkt dat er geen ‘leken’ aan tafel zaten bij De Eretribune van ESPN, waar het moment uitvoerig verafschuwd werd: “Die praten elkaar allemaal na, het zijn net papegaaien. Als de een roept dat het een schande is, roept de ander dat het een moordaanslag is. Niemand durft nuchter naar die situatie te kijken”, aldus Kuipers.