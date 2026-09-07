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Johan Derksen: ‘Het was niet eens een gele kaart voor Van Bommel’

7 september 2026, 13:44   Bijgewerkt: 13:54
Ruben van Bommel en Youri Baas
Foto: © Imago
14 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
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Johan Derksen vindt dat Ruben van Bommel te zwaar is gestraft met een gele kaart, na de overtreding op Aaron Bouwman bij Ajax - PSV (1-3). De Snor stelt dat de aanvaller van PSV helemaal niet bestraft had hoeven worden voor de opmerkelijke beuk.

Zo’n beetje alle journalisten en analisten waren het met elkaar eens: Van Bommel had rood moeten krijgen na de onbesuisde actie tegen Bouwman. Sander van der Eijk en Pol van Boekel beoordeelden de overtreding als een gele kaart, waardoor ook zij de kop van jut zijn in het medialandschap. Bij Groeten uit Grolloo komt Derksen met een compleet tegenovergesteld geluid.

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“Ik heb me nogal geërgerd en verbaasd over de hysterische reacties die ontstonden na de botsing tussen Van Bommel en Bouwman. Heel Nederland roept dat het een rode kaart is. Ik hoor zelfs termen als ‘moordaanslag’. Iedereen was verontwaardigd. Ik vond het zelfs geen gele kaart”, opent de televisiepersoonlijkheid zijn betoog.

Hij onderbouwt: “Het was een typische botsing die voorkomt in een contactsport. Beide spelers waren gefocust op de bal en gingen daar bewust op af. Ze konden elkaar niet meer ontwijken, daar had niemand schuld aan. Het was heel naar om te zien, maar je kunt Van Bommel niets kwalijk nemen, want hij zag die speler helemaal niet.”

Derksen vertelt een ervaring uit zijn eigen carrière. De ex-profvoetballer maakte iets soortgelijks mee bij Haarlem. Henk Kuipers: “Hij kwam er wel als een sneltrein in, maar dat mag. In het rugby is dit vrij normaal. Hier kun je niet veel aan doen.”

Derksen hekelt ‘leken’ aan tafel bij ESPN

In de media werd schande gesproken over de overtreding van Van Bommel. Derksen hekelt het journaille: “Onzin! Die scheidsrechter heeft een uitstekende beslissing genomen. Het is goedkoop hoe de scheidsrechtersbaas zich erover uitlaat. Alleen leken komen tot de conclusie dat het een rode kaart was. Als je zelf hebt gevoetbald, snap je hoe dit tot stand komt”, stelt hij.

Kuipers denkt dat er geen ‘leken’ aan tafel zaten bij De Eretribune van ESPN, waar het moment uitvoerig verafschuwd werd: “Die praten elkaar allemaal na, het zijn net papegaaien. Als de een roept dat het een schande is, roept de ander dat het een moordaanslag is. Niemand durft nuchter naar die situatie te kijken”, aldus Kuipers.

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dilima1966
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dilima1966
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Johan Derksen spoort niet hij is blind of heeft staar. Iedereen kan zien de hij volop in hem op springt dat is Johan weer met ze opmerkingen hij dacht zeker dat die een rugby wedstrijd zat te kijken

peterdejong1983
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peterdejong1983
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@dilima1966 het ging ruw, dat klopt. Maar als je de overtreding van Schumacher en hem naast elkaar legt, dan is er toch wel een groot verschil.het was ruw, onbesuisd, misschien zelfs dom. Maar als je het ziet zie je dat hij probeert 'de schade te beperken' door weg te draaien omdat hij ziet dat het fout gaat in een duel. Ter vergelijking : de tackle van bouaozan op kokmeijer was stukken zwaarder.

Ronnie B
131 Reacties
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Ronnie B
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@dilima1966, verdienmodel van Derksen plus het feit dat van Bommel ook geen geel kreeg voor zijn onbezonnen actie, hij kreeg geel erna toen Baas (kreeg ook geel) verhaal kwam halen bij van Bommel.

Kicker
843 Reacties
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Derksen is altijd tegendraads, zwemt altijd tegen de stroom in en heeft in zijn ogen altijd gelijk ook als die ongelijk heeft. Hij zegt dat deze blessure hem in zijn actieve carrière als voetballer wel eens was overkomen. We weten nu ook dat hij nog steeds last heeft van die blessure.

Jopie14
593 Reacties
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Jopie14
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😂

Derk62
103 Reacties
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Derk62
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Ben het niet vaak met Derksen eens.....

Kicker
843 Reacties
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nu ook niet zeker

0laf
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De schade beperken bij het onbesuisd en dom - zoals je het zelf noemt - inkomen maakt de overtreding niet minder rood.

Jopie14
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@Olaf. Minder rood neigt naar roze, en de roze kaart bestaat inderdaad nog niet.

MerelK
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Dit is weer het andere uiterste, of wil hij graag afwijkend zijn? Er is veel nuance op aan te brengen, maar rood was redelijk logisch geweest. Maar bijv Hugo Borst ging veel te ver, aan tafel en in zijn column, alsof er nog een rekening open stond.

SWVoetbal
194 Reacties
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SWVoetbal
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Nou, nou, FC Update.... Ik noem Johan Derksen een zielige oude man, en ja hoor... reactie verwijderd. Jullie zijn goed bezig, met dit soort censuur. Hebben jullie medelijden met Johan Derksen ?

Stoker
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Stoker
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
4.123 Reacties
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dilima1966
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Johan Derksen spoort niet hij is blind of heeft staar. Iedereen kan zien de hij volop in hem op springt dat is Johan weer met ze opmerkingen hij dacht zeker dat die een rugby wedstrijd zat te kijken

peterdejong1983
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peterdejong1983
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@dilima1966 het ging ruw, dat klopt. Maar als je de overtreding van Schumacher en hem naast elkaar legt, dan is er toch wel een groot verschil.het was ruw, onbesuisd, misschien zelfs dom. Maar als je het ziet zie je dat hij probeert 'de schade te beperken' door weg te draaien omdat hij ziet dat het fout gaat in een duel. Ter vergelijking : de tackle van bouaozan op kokmeijer was stukken zwaarder.

Ronnie B
131 Reacties
1.168 Dagen lid
178 Likes
Ronnie B
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  • 1
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@dilima1966, verdienmodel van Derksen plus het feit dat van Bommel ook geen geel kreeg voor zijn onbezonnen actie, hij kreeg geel erna toen Baas (kreeg ook geel) verhaal kwam halen bij van Bommel.

Kicker
843 Reacties
786 Dagen lid
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Kicker
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Derksen is altijd tegendraads, zwemt altijd tegen de stroom in en heeft in zijn ogen altijd gelijk ook als die ongelijk heeft. Hij zegt dat deze blessure hem in zijn actieve carrière als voetballer wel eens was overkomen. We weten nu ook dat hij nog steeds last heeft van die blessure.

Jopie14
593 Reacties
215 Dagen lid
702 Likes
Jopie14
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😂

Derk62
103 Reacties
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Derk62
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Ben het niet vaak met Derksen eens.....

Kicker
843 Reacties
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Kicker
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nu ook niet zeker

0laf
1.412 Reacties
1.441 Dagen lid
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De schade beperken bij het onbesuisd en dom - zoals je het zelf noemt - inkomen maakt de overtreding niet minder rood.

Jopie14
593 Reacties
215 Dagen lid
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Jopie14
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@Olaf. Minder rood neigt naar roze, en de roze kaart bestaat inderdaad nog niet.

MerelK
90 Reacties
686 Dagen lid
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MerelK
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Dit is weer het andere uiterste, of wil hij graag afwijkend zijn? Er is veel nuance op aan te brengen, maar rood was redelijk logisch geweest. Maar bijv Hugo Borst ging veel te ver, aan tafel en in zijn column, alsof er nog een rekening open stond.

SWVoetbal
194 Reacties
451 Dagen lid
448 Likes
SWVoetbal
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Nou, nou, FC Update.... Ik noem Johan Derksen een zielige oude man, en ja hoor... reactie verwijderd. Jullie zijn goed bezig, met dit soort censuur. Hebben jullie medelijden met Johan Derksen ?

Stoker
277 Reacties
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Stoker
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Ruben van Bommel

Ruben van Bommel
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 22 jaar (3 aug. 2004)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
PSV
5
2
2025/2026
PSV
6
3
2024/2025
Jong AZ
1
2
2024/2025
AZ
26
4

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