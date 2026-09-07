Keiharde boodschap voor Peter Bosz: ‘Rot een eind op, trainer!’

Henk Spaan heeft geen goed woord over voor de woorden van Peter Bosz na afloop van de wedstrijd tussen Ajax en PSV (1-3). De trainer van de Eindhovenaren nam het op voor , die met een harde overtreding blesseerde.

PSV was zaterdagavond een maatje te groot voor Ajax, maar over de Eindhovense zege ging het na afloop maar amper. Het was Van Bommel die de tongen losmaakte met zijn ontzettend lompe overtreding op Aaron Bouwman. De verdediger van Ajax moest daardoor naar het ziekenhuis en ligt er zeker een maand uit.

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Onder meer Hugo Borst maakte Van Bommel na afloop met de grond gelijk, waarna Bosz het voor zijn speler opnam. Dit schiet in het verkeerde keelgat van Spaan. De 77-jarige journalist haalt in zijn column voor Het Parool uit naar de succestrainer van PSV.

“Bosz speelde weer de dorpspastoor met de zalvende analyse: ‘Hij wilde zichzelf beschermen.’ Rot een eind op, trainer. De stoppen sloegen door als gevolg van kortsluiting in het hoofd. Bosz: ‘Hij zit aangedaan in de kleedkamer.’ Bouwman moest aangedaan per ambulance naar het ziekenhuis”, aldus Spaan.