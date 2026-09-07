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Keiharde boodschap voor Peter Bosz: ‘Rot een eind op, trainer!’

7 september 2026, 11:18
Peter Bosz
Foto: © Imago
2 reacties
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Luuk van Grinsven | Redacteur
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Henk Spaan heeft geen goed woord over voor de woorden van Peter Bosz na afloop van de wedstrijd tussen Ajax en PSV (1-3). De trainer van de Eindhovenaren nam het op voor Ruben van Bommel, die met een harde overtreding Aaron Bouwman blesseerde.

PSV was zaterdagavond een maatje te groot voor Ajax, maar over de Eindhovense zege ging het na afloop maar amper. Het was Van Bommel die de tongen losmaakte met zijn ontzettend lompe overtreding op Aaron Bouwman. De verdediger van Ajax moest daardoor naar het ziekenhuis en ligt er zeker een maand uit.

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Onder meer Hugo Borst maakte Van Bommel na afloop met de grond gelijk, waarna Bosz het voor zijn speler opnam. Dit schiet in het verkeerde keelgat van Spaan. De 77-jarige journalist haalt in zijn column voor Het Parool uit naar de succestrainer van PSV.

“Bosz speelde weer de dorpspastoor met de zalvende analyse: ‘Hij wilde zichzelf beschermen.’ Rot een eind op, trainer. De stoppen sloegen door als gevolg van kortsluiting in het hoofd. Bosz: ‘Hij zit aangedaan in de kleedkamer.’ Bouwman moest aangedaan per ambulance naar het ziekenhuis”, aldus Spaan.

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SWVoetbal
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Peter Bosz sloeg natuurlijk geheel de plank mis met zijn analyse over de beuk die van Bommel uitdeelde. Dat een trainer zijn speler probeert te beschermen is natuurlijk begrijpelijk, maar Bosz heeft toch óók gezien wat iedereen zag: een volkomen lompe, (bijna) gemene en onnodige actie die Bouwman een gekneusde long en borstbeen bezorgde. Geen beste beurt, Meneer Bosz !!!

Stoker
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

SWVoetbal
193 Reacties
451 Dagen lid
442 Likes
SWVoetbal
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Peter Bosz sloeg natuurlijk geheel de plank mis met zijn analyse over de beuk die van Bommel uitdeelde. Dat een trainer zijn speler probeert te beschermen is natuurlijk begrijpelijk, maar Bosz heeft toch óók gezien wat iedereen zag: een volkomen lompe, (bijna) gemene en onnodige actie die Bouwman een gekneusde long en borstbeen bezorgde. Geen beste beurt, Meneer Bosz !!!

Stoker
274 Reacties
1.110 Dagen lid
1.281 Likes
Stoker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
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Aaron Bouwman

Aaron Bouwman
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 19 jaar (28 aug. 2007)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
4
0
2025/2026
Ajax
10
1
2025/2026
Jong Ajax
6
1
2024/2025
Ajax
0
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Fortuna
5
2
10
5
Excelsior
4
7
9
6
Ajax
4
4
7
7
Twente
4
4
7
8
GAE
4
2
7

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