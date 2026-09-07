Keiharde boodschap voor Peter Bosz: ‘Rot een eind op, trainer!’

Henk Spaan heeft geen goed woord over voor de woorden van Peter Bosz na afloop van de wedstrijd tussen Ajax en PSV (1-3). De trainer van de Eindhovenaren nam het op voor Ruben van Bommel, die met een harde overtreding Aaron Bouwman blesseerde.
PSV was zaterdagavond een maatje te groot voor Ajax, maar over de Eindhovense zege ging het na afloop maar amper. Het was Van Bommel die de tongen losmaakte met zijn ontzettend lompe overtreding op Aaron Bouwman. De verdediger van Ajax moest daardoor naar het ziekenhuis en ligt er zeker een maand uit.
Onder meer Hugo Borst maakte Van Bommel na afloop met de grond gelijk, waarna Bosz het voor zijn speler opnam. Dit schiet in het verkeerde keelgat van Spaan. De 77-jarige journalist haalt in zijn column voor Het Parool uit naar de succestrainer van PSV.
“Bosz speelde weer de dorpspastoor met de zalvende analyse: ‘Hij wilde zichzelf beschermen.’ Rot een eind op, trainer. De stoppen sloegen door als gevolg van kortsluiting in het hoofd. Bosz: ‘Hij zit aangedaan in de kleedkamer.’ Bouwman moest aangedaan per ambulance naar het ziekenhuis”, aldus Spaan.
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Peter Bosz sloeg natuurlijk geheel de plank mis met zijn analyse over de beuk die van Bommel uitdeelde. Dat een trainer zijn speler probeert te beschermen is natuurlijk begrijpelijk, maar Bosz heeft toch óók gezien wat iedereen zag: een volkomen lompe, (bijna) gemene en onnodige actie die Bouwman een gekneusde long en borstbeen bezorgde. Geen beste beurt, Meneer Bosz !!!
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Peter Bosz sloeg natuurlijk geheel de plank mis met zijn analyse over de beuk die van Bommel uitdeelde. Dat een trainer zijn speler probeert te beschermen is natuurlijk begrijpelijk, maar Bosz heeft toch óók gezien wat iedereen zag: een volkomen lompe, (bijna) gemene en onnodige actie die Bouwman een gekneusde long en borstbeen bezorgde. Geen beste beurt, Meneer Bosz !!!