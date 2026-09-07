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Hugo Borst blijft bij standpunt en haalt opnieuw vernietigend uit naar Ruben van Bommel

7 september 2026, 10:42
Youri Baas en Ruben van Bommel
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
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Hugo Borst heeft opnieuw ongenadig hard uitgehaald naar Ruben van Bommel naar aanleiding van de overtreding op Aaron Bouwman. De mediapersoonlijkheid was zaterdag, na Ajax - PSV (1-3), al vernietigend over de aanvaller, maar doet daar in zijn column voor het Algemeen Dagblad nog een schepje bovenop.

Van Bommel zorgde afgelopen zaterdag voor de nodige commotie met zijn overtreding op Bouwman. De sterke linksbuiten van PSV ging een duel met Bouwman veel en veel te wild in en blesseerde zijn tegenstander hevig. Borst liet zich in de studio van De Eretribune hard uit over de doldwaze actie en sprak zelfs van een ‘moordaanslag’. Peter Bosz vond op zijn beurt dat Borst te ver ging met deze uitspraken.

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Daar lijkt de sportjournalist zelf echter geen enkele boodschap aan te hebben, want in zijn column voor het AD – die maandag in de krant verscheen – laat hij zich op soortgelijke wijze uit over Van Bommel. “Ik zat met vier oud-topvoetballers in de ESPN-studio van wie eentje de botsing niet meer wilde terugzien omdat het er zo akelig uitzag. De mannen zeiden na één herhaling allemaal dat het een rode kaart was”, begint hij.

Borst noemt naast scheidsrechter Sander van der Eijk nog ‘een verliezer’ van het tafereel: “De trainer van PSV die Van Bommel verdedigde. ‘Hij deed het niet opzettelijk.’ Marciano Vink naast me zei: ‘Bosz praat recht wat krom is’”, schrijft hij. “Naar mijn stellige overtuiging raakte Van Bommel zijn tegenstander Bouwman bewust. Kortsluiting. Flink wat gestopte topvoetballers bevestigen mijn lezing. Bosz beweert het tegenovergestelde. Ook zijn lezing wordt weer bevestigd door topvoetballers”, vervolgt de columnist.

Professionele hulp noodzakelijk

Borst blijft bij zijn standpunt van zaterdag: “Van Bommel, aartje naar zijn vaartje, erfde niet alleen vaders talent (topvoetballer met winnaarsmentaliteit), maar ook diens zwarte kantje.”

Hij sluit af: “Als je het al zo nodig onderdeel wil laten zijn van je totale wezen: dit onbeduidende wedstrijdje was er het moment niet voor. De bal was ook niet in de buurt. Het was dom en onnodig. Om recidive te voorkomen, is professionele hulp noodzakelijk.”

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Derk62
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Het lijkt me nu wel klaar, nog even en bommel kan op de brandstapel, wat een heisa, anders om was er niet zolang over gesproken

Stoker
274 Reacties
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Stoker
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Zielige man die Borst

MerelK
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MerelK
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Ik snap dat je het een zware overtreding vindt, maar dit maakt het persoonlijk. Zijn vader erbij betrekken neigt al naar een vendetta. Ophef creeren en veroordelen zonder nuance kan ik van een columnist nog begrijpen, maar roepen dat hij therapie nodig heeft is gewoon karaktermoord.

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Derk62
102 Reacties
1.124 Dagen lid
181 Likes
Derk62
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Het lijkt me nu wel klaar, nog even en bommel kan op de brandstapel, wat een heisa, anders om was er niet zolang over gesproken

Stoker
274 Reacties
1.110 Dagen lid
1.281 Likes
Stoker
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Zielige man die Borst

MerelK
85 Reacties
686 Dagen lid
216 Likes
MerelK
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  • 0
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Ik snap dat je het een zware overtreding vindt, maar dit maakt het persoonlijk. Zijn vader erbij betrekken neigt al naar een vendetta. Ophef creeren en veroordelen zonder nuance kan ik van een columnist nog begrijpen, maar roepen dat hij therapie nodig heeft is gewoon karaktermoord.

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Ruben van Bommel

Ruben van Bommel
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 22 jaar (3 aug. 2004)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
PSV
5
2
2025/2026
PSV
6
3
2024/2025
Jong AZ
1
2
2024/2025
AZ
26
4

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DS
PT
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AZ
5
11
15
2
PSV
5
12
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3
Feyenoord
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6
11
4
Fortuna
5
2
10
5
Excelsior
4
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