Peter Bosz pakt Hugo Borst aan en vertelt hoe Van Bommel in de kleedkamer zat

zat na Ajax - PSV (1-3) terneergeslagen in de kleedkamer. De buitenspeler was de enige PSV'er die niet feestvierde na de overwinning, zegt Peter Bosz. Volgens de trainer is Van Bommel schuldbewust na zijn forse overtreding op Aaron Bouwman en wordt hij te hard aangepakt door criticus Hugo Borst.

Van Bommel wilde zelf liever niet voor de camera komen, maar Bosz deed dat wel. "Ik kom net bij Ruben vandaan. Die is heel aangedaan in de kleedkamer. Hij was de enige die niet mee feestgevierd heeft in de kleedkamer, omdat dit absoluut zijn bedoeling niet was. En ja, als je dan ziet hoe die jongen van het veld gaat, dat is niet leuk", zegt de oefenmeester in het interview met ESPN.

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Bosz weet niet of Van Bommel, die wegkwam met een gele kaart, eigenlijk rood had moeten krijgen. "Dat klinkt misschien gek. Dit is mijn speler, hè. Ik vind dat een hele lastige. Omdat je ziet: op een gegeven moment stuitert die bal omhoog en hij sprint ernaartoe. Hij is sterk en hij wil die bal. En hij ziet op het laatste moment dat ze met de koppen tegen elkaar dreigen te komen. Dat is wat hij mij vertelde. Dus hij draait zijn lichaam in.”

“Hij komt met hoge snelheid in en dat ziet er inderdaad, doordat hij zijn schouder ernaartoe draait, uit dat je denkt: wat doet hij nou? Maar je moet je voorstellen: als je dat niet doet, dan kom je met z’n tweeën vol met de gezichten op elkaar af. Alleen: je loopt bij hem tegen een muur op, want die gozer is zo sterk als wat. En daar werkt hij iedere dag voor, om sterk te zijn. Dus ik vind dat je hem dat niet kwalijk kunt nemen. Maar het is natuurlijk op hoge snelheid en zeker ook als je de uitkomst ziet", aldus Bosz.

'Reactie Hugo Borst gaat te ver'

“Kijk, hij beschermt zich door in te draaien en die andere jongen beschermt zich niet. Het is absoluut niet zo dat hij dit bedoeld heeft of zo. Dat is absoluut niet het geval", verzekert de trainer, die heeft meegekregen dat Borst in de studio sprak van een 'moordaanslag' en de vergelijking trok met vader Mark van Bommel. “Ik hoorde dat er bij jullie mensen in de studio zitten die daar ook een mening over hebben en die dan hele rare dingen gaan zeggen. Families erbij slepen: niet doen. Dat vind ik. Dat is weer het opjutten. Net zo goed als dat onze spelers niet het veld op moeten sprinten bij dat opstootje, moet dit ook niet gebeuren.”