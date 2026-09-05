Peter Bosz pakt Hugo Borst aan en vertelt hoe Van Bommel in de kleedkamer zat

Ruben van Bommel zat na Ajax - PSV (1-3) terneergeslagen in de kleedkamer. De buitenspeler was de enige PSV'er die niet feestvierde na de overwinning, zegt Peter Bosz. Volgens de trainer is Van Bommel schuldbewust na zijn forse overtreding op Aaron Bouwman en wordt hij te hard aangepakt door criticus Hugo Borst.
Van Bommel wilde zelf liever niet voor de camera komen, maar Bosz deed dat wel. "Ik kom net bij Ruben vandaan. Die is heel aangedaan in de kleedkamer. Hij was de enige die niet mee feestgevierd heeft in de kleedkamer, omdat dit absoluut zijn bedoeling niet was. En ja, als je dan ziet hoe die jongen van het veld gaat, dat is niet leuk", zegt de oefenmeester in het interview met ESPN.
Bosz weet niet of Van Bommel, die wegkwam met een gele kaart, eigenlijk rood had moeten krijgen. "Dat klinkt misschien gek. Dit is mijn speler, hè. Ik vind dat een hele lastige. Omdat je ziet: op een gegeven moment stuitert die bal omhoog en hij sprint ernaartoe. Hij is sterk en hij wil die bal. En hij ziet op het laatste moment dat ze met de koppen tegen elkaar dreigen te komen. Dat is wat hij mij vertelde. Dus hij draait zijn lichaam in.”
“Hij komt met hoge snelheid in en dat ziet er inderdaad, doordat hij zijn schouder ernaartoe draait, uit dat je denkt: wat doet hij nou? Maar je moet je voorstellen: als je dat niet doet, dan kom je met z’n tweeën vol met de gezichten op elkaar af. Alleen: je loopt bij hem tegen een muur op, want die gozer is zo sterk als wat. En daar werkt hij iedere dag voor, om sterk te zijn. Dus ik vind dat je hem dat niet kwalijk kunt nemen. Maar het is natuurlijk op hoge snelheid en zeker ook als je de uitkomst ziet", aldus Bosz.
“Kijk, hij beschermt zich door in te draaien en die andere jongen beschermt zich niet. Het is absoluut niet zo dat hij dit bedoeld heeft of zo. Dat is absoluut niet het geval", verzekert de trainer, die heeft meegekregen dat Borst in de studio sprak van een 'moordaanslag' en de vergelijking trok met vader Mark van Bommel. “Ik hoorde dat er bij jullie mensen in de studio zitten die daar ook een mening over hebben en die dan hele rare dingen gaan zeggen. Families erbij slepen: niet doen. Dat vind ik. Dat is weer het opjutten. Net zo goed als dat onze spelers niet het veld op moeten sprinten bij dat opstootje, moet dit ook niet gebeuren.”
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ik wil geen vergelijking maken maar ik dacht gelijk weer aan hoe doelman van die manschaft Harald (Toni) Schumacher Battiston met een bodycheck torpedeerde op het WK van 1982, beelden die ik nooit vergeten ben. Wat van Bommel deed valt niet goed te praten hoe hij zich daar ook bij voelt en ik vindt dat zowel de scheidsrechter als de VAR hierin gefaald hebben door van Bommel geen rood te geven. Mocht Bouwman hierdoor een aantal wedstrijden niet kunnen spelen dan zou in mijn ogen van Bommel ook niet mogen spelen omdat hij de veroorzaker hiervan is.
De overtreding van van Bommel was al erg genoeg, maar Peter Bosz doet er nog een schepje bovenop door het te gaan opnemen voor van Bommel... Het was een volkomen onnodige, lompe en gemene overtreding, waar rood op z'n plaats was geweest. Zoals Marciano Vink het verwoordde: Alles recht lullen wat krom is... Je zou je kapot moeten schamen, Peter Bosz !!!
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ik wil geen vergelijking maken maar ik dacht gelijk weer aan hoe doelman van die manschaft Harald (Toni) Schumacher Battiston met een bodycheck torpedeerde op het WK van 1982, beelden die ik nooit vergeten ben. Wat van Bommel deed valt niet goed te praten hoe hij zich daar ook bij voelt en ik vindt dat zowel de scheidsrechter als de VAR hierin gefaald hebben door van Bommel geen rood te geven. Mocht Bouwman hierdoor een aantal wedstrijden niet kunnen spelen dan zou in mijn ogen van Bommel ook niet mogen spelen omdat hij de veroorzaker hiervan is.
De overtreding van van Bommel was al erg genoeg, maar Peter Bosz doet er nog een schepje bovenop door het te gaan opnemen voor van Bommel... Het was een volkomen onnodige, lompe en gemene overtreding, waar rood op z'n plaats was geweest. Zoals Marciano Vink het verwoordde: Alles recht lullen wat krom is... Je zou je kapot moeten schamen, Peter Bosz !!!