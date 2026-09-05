'Xavi weet het zeker na Ajax - PSV: oproep voor Oranje is aanstaande'

ontvangt de nodige kritiek na zijn forse overtreding op Aaron Bouwman, maar krijgt tegelijk complimenten voor zijn spel bij Ajax – PSV. Volgens analist Karim El Ahmadi heeft de linksbuiten van PSV zich in de selectie van Nederland gespeeld. Ook Arnold Bruggink vermoedt dat Xavi Hernández hem gaat oproepen.

"Hij heeft alles van een moderne buitenspeler”, zegt Bruggink na de 1-3 zege van PSV op Ajax. “Hij wil de ballen diep hebben, maar ook in zijn voeten.” Bruggink zag Van Bommel in de achtste minuut langs Anton Gaaei razen aan de flank. “Hij is zó bloedsnel in de eerste meters. Daar heeft hij veel dreiging mee.”

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Bruggink zag Van Bommel ook speculeren op balverlies van Ajax, waardoor hij snel in de juiste positie stond om te profiteren. In na 47 minuten dook hij op in de defensie en sprintte hij door de as van het veld. “Normaal zou je dit als aanvaller niet doen, maar hij geeft meteen daarna een pass waarmee hij Ajax opentrekt. Hij combineert techniek met inzicht en scorend vermogen. Maar zijn overtreding verpest de hele wedstrijd.”

Karim El Ahmadi verwacht dat Van Bommel binnenkort goed nieuws ontvangt van bondscoach Xavi Hernández. “Ik denk dat hij zeker wordt geselecteerd voor Oranje, denk je niet?” Bruggink gaat daarin mee: “Ik denk het wel, ja.” Xavi zat zaterdagavond op de tribune in de Johan Cruijff ArenA om de kraker met eigen ogen te zien.