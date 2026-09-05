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'Xavi weet het zeker na Ajax - PSV: oproep voor Oranje is aanstaande'

5 september 2026, 22:39
Marianne van Leeuwen, Nigel de Jong en Xavi Hernandez
Foto: © Imago
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Ruben van Bommel ontvangt de nodige kritiek na zijn forse overtreding op Aaron Bouwman, maar krijgt tegelijk complimenten voor zijn spel bij Ajax – PSV. Volgens analist Karim El Ahmadi heeft de linksbuiten van PSV zich in de selectie van Nederland gespeeld. Ook Arnold Bruggink vermoedt dat Xavi Hernández hem gaat oproepen.

"Hij heeft alles van een moderne buitenspeler”, zegt Bruggink na de 1-3 zege van PSV op Ajax. “Hij wil de ballen diep hebben, maar ook in zijn voeten.” Bruggink zag Van Bommel in de achtste minuut langs Anton Gaaei razen aan de flank. “Hij is zó bloedsnel in de eerste meters. Daar heeft hij veel dreiging mee.”

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Bruggink zag Van Bommel ook speculeren op balverlies van Ajax, waardoor hij snel in de juiste positie stond om te profiteren. In na 47 minuten dook hij op in de defensie en sprintte hij door de as van het veld. “Normaal zou je dit als aanvaller niet doen, maar hij geeft meteen daarna een pass waarmee hij Ajax opentrekt. Hij combineert techniek met inzicht en scorend vermogen. Maar zijn overtreding verpest de hele wedstrijd.”

Karim El Ahmadi verwacht dat Van Bommel binnenkort goed nieuws ontvangt van bondscoach Xavi Hernández. “Ik denk dat hij zeker wordt geselecteerd voor Oranje, denk je niet?” Bruggink gaat daarin mee: “Ik denk het wel, ja.” Xavi zat zaterdagavond op de tribune in de Johan Cruijff ArenA om de kraker met eigen ogen te zien.

Verdient Ruben van Bommel een oproep voor Oranje?

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Osmany
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Osmany
23 Reacties
130 Dagen lid
7 Likes
Osmany
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Volg lijst aankomende talenten van Xavi Hernández

  • Ruben van Bommel
  • Ro-Zangelo Daal
  • Sami Ouaissa
  • Mexx Meerdink
  • Shaqueel van Persie
  • Lucas Vennegoor of Hesselink
  • Kees Smit
  • Stije Resink
  • Dave Kwakman
  • Luciano Valente
  • Gjivai Zechiël
  • Sean Steur
  • Wouter Burger
  • Aaron Bouwman
  • Ruud Nijstad
  • Max Bruns
  • Elijah Dijkstra
  • Wouter Goes
  • Ryan Flamingo
  • Lewis Schouten
  • Givairo Read
  • Dies Janse
  • Youri Baas
  • Abdellah Ouazane
  • Mauro Júnior
  • Sven Mijnans
  • Isaac Babadi
  • Amir Bouhamdi
  • Ayoub Oufkir
  • Jivayno Zinhagel
  • Jerayno Schaken
  • Kirayno Schaken
  • Amourricho van Axel Dongen
  • Rome-Jayden Owusu-Oduro
  • Joeri Heerkens

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Ajax
1 - 3
PSV
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

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Ruben van Bommel

Ruben van Bommel
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 22 jaar (3 aug. 2004)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
PSV
4
2
2025/2026
PSV
6
3
2024/2025
Jong AZ
1
2
2024/2025
AZ
26
4

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
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DS
PT
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AZ
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10
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PSV
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