Vermoedelijke opstelling Ajax tegen PSV: beslissing over Kehrer en Amrabat

De eerste topper van de Eredivisie staat voor de deur. Ajax ontvangt PSV zaterdag om 20.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en kan direct een belangrijk signaal afgeven in de strijd om de landstitel. De verwachting is niet dat Míchel al zijn nieuwe spelers onmiddellijk voor de leeuwen gooit.

Na vier seizoenen waarin de landstitel naar Feyenoord of PSV ging, is de druk bij Ajax groot om weer serieus mee te doen om het kampioenschap. De Amsterdammers investeerden deze zomer fors in de selectie en met PSV komt direct een van de belangrijkste concurrenten op bezoek.

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Voor Míchel wordt het bovendien interessant om te zien hoeveel hij tijdens zo'n belangrijke wedstrijd al durft te veranderen. Ajax versterkte zich in de slotfase van de transfermarkt nog met Thilo Kehrer en Sofyan Amrabat, maar de verwachting is dat beide ervaren aanwinsten nog niet aan de aftrap verschijnen.

Bouwman houdt Kehrer voorlopig uit de basis

Onder de lat bestaat weinig twijfel. Marc-André ter Stegen is de eerste doelman en zal ook tegen PSV het Amsterdamse doel verdedigen. Op de rechtsbackpositie wordt Lucas Rosa verwacht, terwijl Caio Henrique vanaf de linkerkant voor aanvallende impulsen moet zorgen.

Centraal achterin ligt een van de interessantste keuzes. Met Kehrer heeft Ajax een verdediger met een schat aan internationale ervaring binnengehaald. Toch lijkt het niet vanzelfsprekend dat de Duitser direct na zijn komst een basisplaats krijgt in een wedstrijd van dit formaat. Waarschijnlijker is dat Míchel vasthoudt aan Aaron Bouwman. De jonge verdediger vormt samen met Youri Baas het centrale duo. Kehrer kan daardoor vanaf de bank zijn eerste minuten voor Ajax gaan maken. Daley Blind is nog geblesseerd en vormt daardoor geen optie voor de trainer.

Ook Amrabat begint vermoedelijk op de bank

Een vergelijkbare situatie doet zich voor op het middenveld. Ajax maakte afgelopen weekend de komst van Sofyan Amrabat wereldkundig. De middenvelder brengt ervaring en fysieke kracht mee, maar speelde sinds het WK geen officiële wedstrijd meer. Een onmiddellijke basisplaats tegen PSV zou daardoor een stevige gok zijn.

Jorthy Mokio krijgt vermoedelijk de positie als controleur op het middenveld. De jonge Belg krijgt Davy Klaassen en Julian Brandt naast zich. Klaassen moet met zijn ervaring en loopvermogen voor balans zorgen, terwijl Brandt verantwoordelijk wordt voor een groot deel van de creativiteit.

Amrabat kan gedurende de wedstrijd alsnog worden ingebracht wanneer Ajax behoefte heeft aan extra duelkracht of controle.

Vertrouwde aanval met Tolu in de spits

Voorin lijkt Míchel minder reden te hebben om te schuiven. Steven Berghuis wordt op de rechterflank verwacht en Tolu Arokodare begint in de punt van de aanval. De Nigeriaanse spits moet met zijn fysieke aanwezigheid een handenbinder worden voor de defensie van PSV.

Op links verwachten we Abdellah Ouazane. De samenwerking tussen Ouazane en Tolu verliep tot dusver veelbelovend en Míchel lijkt weinig reden te hebben om die combinatie voor de eerste grote wedstrijd van het seizoen uit elkaar te halen.

Oscar Gloukh is eveneens een optie voor de voorhoede, terwijl ook huuraanwinst Simon Adingra op zijn eerste speelminuten wacht. Viktor Tsygankov ontbrak tegen Telstar in de wedstrijdselectie. De verwachting is dat de Oekraïner weer aansluit, maar een basisplaats lijkt niet voor de hand te liggen. Ook Rayane Bounida is nog geblesseerd.

Vermoedelijke opstelling Ajax tegen PSV (4-3-3): Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Caio Henrique; Klaassen, Mokio, Brandt; Berghuis, Tolu, Ouazane.