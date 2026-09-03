Ajax en Eternal Barron hebben per direct afscheid van elkaar genomen, meldt Ajax Showtime. De relatie tussen de club en de achttienjarige aanvaller was de afgelopen periode bekoeld, waarna beide partijen besloten zijn nog één jaar doorlopende contract in goed overleg te ontbinden. Barron kan daardoor transfervrij op zoek naar een nieuwe werkgever.

De tweebenige vleugelaanvaller streek op veertienjarige leeftijd neer in Amsterdam. Ajax nam hem over van Sparta Rotterdam en zag Barron vervolgens uitgroeien tot jeugdinternational. In 2024 behoorde hij tot de eerste spelers van zijn lichting die een profcontract kregen aangeboden.

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Barron gold als een snelle, technische buitenspeler met een sterke individuele actie. Zijn balvaardigheid, werklust en rendement maakten hem tot een interessant talent, maar zijn ontwikkeling bij Ajax verliep uiteindelijk niet zoals beide partijen hadden gehoopt.

Relatie tussen Ajax en Barron verslechterde

De aanvaller werd meerdere keren om disciplinaire redenen buiten de selectie gehouden. Barron had bovendien meer begeleiding nodig dan andere talenten, waarna de verhouding met Ajax steeds verder verslechterde.

Deze zomer kreeg hij nog een kans bij Jong Ajax. Barron maakte tijdens de eerste weken een goede indruk, maar moest zich daarna opnieuw aansluiten bij Ajax Onder 19.

Waar zijn toekomst ligt, is nog onbekend. Eerder bestond belangstelling uit Duitsland en Italië, terwijl ook een Belgische topclub interesse toonde. Een vervolg van zijn loopbaan in Nederland wordt eveneens niet uitgesloten.