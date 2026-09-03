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FC Utrecht verkoopt Zidane Iqbal op de valreep nog: dit is de transfersom

3 september 2026, 16:53
FC Utrecht verkoopt Zidane Iqbal op de valreep nog: dit is de transfersom
Foto: © Imago
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Dosty Amin |
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Zidane Iqbal lijkt FC Utrecht deze zomer definitief te gaan verlaten. De middenvelder staat voor een overstap naar Dundee United, waar hij zijn loopbaan nieuw leven wil inblazen. De transfer moet vandaag worden afgerond, want in Schotland verstrijkt de transferdeadline vanavond. De Nederlandse deadline was gisteren al.

De Schotse club heeft zich gemeld voor Iqbal en de international van Irak staat volgens Sky Sports op het punt om zijn handtekening te zetten. Daarvoor moet hij eerst nog de medische keuring doorstaan. Journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf maakt melding van een transfersom van circa 500.000 euro, met een 'ruim doorverkooppercentage'.

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De overstap betekent dat Iqbal na drie jaar afscheid neemt van FC Utrecht. Zijn avontuur in de Domstad leverde hem uiteindelijk 49 optredens in het eerste elftal op. Daarin wist de middenvelder slechts één keer het net te vinden.

Avontuur in Domstad loopt uit op teleurstelling

Iqbal maakte in 2023 de overstap van Manchester United naar Utrecht. De middenvelder gold destijds als groot talent, maar wist in Nederland geen vaste plek in de ploeg te veroveren.

Zijn situatie verslechterde vorig seizoen, toen hij onder Ron Jans buiten de plannen viel en minuten moest maken bij Jong Utrecht. Een terugkeer naar het eerste elftal bleek later nog mogelijk, maar ook onder Anthony Correia groeide Iqbal niet uit tot een vaste basisspeler.

Nu lonkt voor de 23-jarige middenvelder een nieuwe start buiten Nederland. Dundee United moet hem de mogelijkheid bieden om opnieuw een belangrijke rol te krijgen en meer speelminuten te maken.

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Anthony Correia

Anthony Correia
FC Utrecht
Team: Utrecht
Functie: Coach
Leeftijd: 44 jaar (2 mei 1982)

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0

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