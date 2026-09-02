Woede om Deadline Day-transfer Ajax: ‘Belachelijk, echt een vorm van arrogantie!’

De transfer van Gerónimo Spina naar Jong Ajax zorgt voor woede bij de Transfershow van FC Afkicken en het Algemeen Dagblad. Mart ten Have, een van de presentatoren van de stream, vindt dat de Amsterdammers hiermee een ‘middelvinger’ opsteken naar clubs uit het rechterrijtje van de Keuken Kampioen Divisie.
Ajax maakte de komst van Spina op woensdagochtend op Deadline Day wereldkundig. De 21-jarige verdediger komt over van Atlético Madrid en voegt zich per direct bij Jong Ajax. In de liveshow van het AD en FCAfkicken vraagt men zich af of de Argentijnse voetballer daadwerkelijk is gehaald om in de toekomst voor Ajax 1 te spelen, of dat hij gehaald is om het niveau van Jong Ajax op te krikken.
Het is namelijk niet voor het eerst dat Ajax zich deze zomer versterkte met een buitenlandse speler voor de Jong-ploeg, die in eerste instantie natuurlijk bedoeld is om Nederlandse talenten vlieguren te laten maken op het hoogste niveau.
“Ik vind het weer verschrikkelijk”, reageert Ten Have, die in het hoofd van clubs uit de subtop van de Keuken Kampioen Divisie kruipt: “Je bent een promotiekandidaat zoals RKC en speelt op maandagavond tegen een Argentijnse rechtsback. Of je treft de Onder 17 op een vrijdagavond… Ik vind het echt weer belachelijk.”
Jong-teams kunnen op maandag gebruikmaken van spelers uit de A-selectie die in het weekend weinig of geen minuten maakten, mits zij volgens de KNVB-regels speelgerechtigd zijn. Op vrijdagavond is die mogelijkheid er niet.
“Ik vind het ook echt een vorm van arrogantie dat Ajax dit doet. Dan ben je totaal wereldvreemd voor de clubs die je ook nodig hebt. Want Ajax heeft ook, weet ik veel, Willem II, RKC, TOP Oss, Ajax heeft ook nodig. En dit is echt weer een middelvinger richting in ieder geval het rechterrijtje van de KKD. Als Ajax-supporter is het lekker, maar ik vind het echt weer belachelijk”, aldus Ten Have.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Wat een huilie huilie verhaal. Ajax doet wat andere Europese clubs ook doen. Jeugdige spelers kopen, om te zien of die zich ontwikkelen tot spelers voor de A-selectie. Op die manier maken de clubs winst op hun investeringen. Ajax N.V is geen liefdadigheidsinstelling.
@Jopie14, FCAfkicken: "Jong-teams kunnen op maandag gebruikmaken van spelers uit de A-selectie die in het weekend weinig of geen minuten maakten, mits zij volgens de KNVB-regels speelgerechtigd zijn. Op vrijdagavond is die mogelijkheid er niet". Maar Gerónimo Spina heeft tot op heden niet bij de A-selectie van Ajax gezeten dus kan altijd tegen welke club of welke speeldag dan ook spelen, wie zegt dat als hij daad -werkelijk bij de A-selectie zit hij dan daaropvolgend bij Jong Ajax meedoet, Mokio (18), Youri Baas (23 jaar, telt net mee als U23 ) Anton Gaaei (23 jaar, telt net mee als U23) zitten ook wel is een hele wedstrijd op de bank bij Ajax1 zie je ze daar opvolgend bij Jong Ajax, man, man, inderdaad huilie huilie verhaal
Bij FCAfkicken vraagt men zich af of de Argentijnse voetballer Spina daadwerkelijk is gehaald om in de toekomst voor Ajax 1 te spelen, hij (Mart ten Have) vindt dat een vorm van arrogantie, soms moet je iets 2x lezen maar dan kom je toch tot de conclusie dat het er echt staat, Spina en nog 4 jonge buitenlandse spelers zijn gewoon gescout en worden voorlopig gestald bij Jong Ajax, investeren in de toekomst heet dat. Ongelooflijk dat, en dan noemen ze dat een middelvinger opsteken richting in ieder geval het rechterrijtje van de KKD, Nog maar een keer lezen
En wat als den Bosch nou deze speler gehaald had?? Dan was alles goed of......... Tuurlijk wordt deze speler gehaald voor de toekomst das logisch en nog logischer is dat ie dan in jong begint om zichzelf te bewijzen en omhoog te voetballen. Maar het kleuterklasje is weer begonnen
"In de liveshow van het AD en FCAfkicken vraagt men zich af of de Argentijnse voetballer daadwerkelijk is gehaald om in de toekomst voor Ajax 1 te spelen, of dat hij gehaald is om het niveau van Jong Ajax op te krikken." Als het dat laatste is dan is dat toch alleen maar positief? Clubs uit de KKD mogen best wat weerstand krijgen van de jeugdteams, alleen maar goed als ze straks promoveren (en jeugdteams niet).
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Wat een huilie huilie verhaal. Ajax doet wat andere Europese clubs ook doen. Jeugdige spelers kopen, om te zien of die zich ontwikkelen tot spelers voor de A-selectie. Op die manier maken de clubs winst op hun investeringen. Ajax N.V is geen liefdadigheidsinstelling.
@Jopie14, FCAfkicken: "Jong-teams kunnen op maandag gebruikmaken van spelers uit de A-selectie die in het weekend weinig of geen minuten maakten, mits zij volgens de KNVB-regels speelgerechtigd zijn. Op vrijdagavond is die mogelijkheid er niet". Maar Gerónimo Spina heeft tot op heden niet bij de A-selectie van Ajax gezeten dus kan altijd tegen welke club of welke speeldag dan ook spelen, wie zegt dat als hij daad -werkelijk bij de A-selectie zit hij dan daaropvolgend bij Jong Ajax meedoet, Mokio (18), Youri Baas (23 jaar, telt net mee als U23 ) Anton Gaaei (23 jaar, telt net mee als U23) zitten ook wel is een hele wedstrijd op de bank bij Ajax1 zie je ze daar opvolgend bij Jong Ajax, man, man, inderdaad huilie huilie verhaal
Bij FCAfkicken vraagt men zich af of de Argentijnse voetballer Spina daadwerkelijk is gehaald om in de toekomst voor Ajax 1 te spelen, hij (Mart ten Have) vindt dat een vorm van arrogantie, soms moet je iets 2x lezen maar dan kom je toch tot de conclusie dat het er echt staat, Spina en nog 4 jonge buitenlandse spelers zijn gewoon gescout en worden voorlopig gestald bij Jong Ajax, investeren in de toekomst heet dat. Ongelooflijk dat, en dan noemen ze dat een middelvinger opsteken richting in ieder geval het rechterrijtje van de KKD, Nog maar een keer lezen
En wat als den Bosch nou deze speler gehaald had?? Dan was alles goed of......... Tuurlijk wordt deze speler gehaald voor de toekomst das logisch en nog logischer is dat ie dan in jong begint om zichzelf te bewijzen en omhoog te voetballen. Maar het kleuterklasje is weer begonnen
"In de liveshow van het AD en FCAfkicken vraagt men zich af of de Argentijnse voetballer daadwerkelijk is gehaald om in de toekomst voor Ajax 1 te spelen, of dat hij gehaald is om het niveau van Jong Ajax op te krikken." Als het dat laatste is dan is dat toch alleen maar positief? Clubs uit de KKD mogen best wat weerstand krijgen van de jeugdteams, alleen maar goed als ze straks promoveren (en jeugdteams niet).