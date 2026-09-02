Woede om Deadline Day-transfer Ajax: ‘Belachelijk, echt een vorm van arrogantie!’

De transfer van Gerónimo Spina naar Jong Ajax zorgt voor woede bij de Transfershow van FC Afkicken en het Algemeen Dagblad. Mart ten Have, een van de presentatoren van de stream, vindt dat de Amsterdammers hiermee een ‘middelvinger’ opsteken naar clubs uit het rechterrijtje van de Keuken Kampioen Divisie.

Ajax maakte de komst van Spina op woensdagochtend op Deadline Day wereldkundig. De 21-jarige verdediger komt over van Atlético Madrid en voegt zich per direct bij Jong Ajax. In de liveshow van het AD en FCAfkicken vraagt men zich af of de Argentijnse voetballer daadwerkelijk is gehaald om in de toekomst voor Ajax 1 te spelen, of dat hij gehaald is om het niveau van Jong Ajax op te krikken.

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Het is namelijk niet voor het eerst dat Ajax zich deze zomer versterkte met een buitenlandse speler voor de Jong-ploeg, die in eerste instantie natuurlijk bedoeld is om Nederlandse talenten vlieguren te laten maken op het hoogste niveau.

“Ik vind het weer verschrikkelijk”, reageert Ten Have, die in het hoofd van clubs uit de subtop van de Keuken Kampioen Divisie kruipt: “Je bent een promotiekandidaat zoals RKC en speelt op maandagavond tegen een Argentijnse rechtsback. Of je treft de Onder 17 op een vrijdagavond… Ik vind het echt weer belachelijk.”

Jong-teams kunnen op maandag gebruikmaken van spelers uit de A-selectie die in het weekend weinig of geen minuten maakten, mits zij volgens de KNVB-regels speelgerechtigd zijn. Op vrijdagavond is die mogelijkheid er niet.

“Ik vind het ook echt een vorm van arrogantie dat Ajax dit doet. Dan ben je totaal wereldvreemd voor de clubs die je ook nodig hebt. Want Ajax heeft ook, weet ik veel, Willem II, RKC, TOP Oss, Ajax heeft ook nodig. En dit is echt weer een middelvinger richting in ieder geval het rechterrijtje van de KKD. Als Ajax-supporter is het lekker, maar ik vind het echt weer belachelijk”, aldus Ten Have.