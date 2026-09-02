Dat Jordi Cruijff heeft besloten om Ajax-doelman te verhuren mét een optie tot koop, doet bij veel supporters de wenkbrauwen fronsen. Fans van de Amsterdamse club begrijpen totaal niet waarom Ajax het risico neemt dat Reverson de Johan Cruijff ArenA definitief achter zich laat.

Dinsdag werd bekend dat Reverson (21) op huurbasis de overstap maakt van Ajax naar De Graafschap. De Doetinchemmers hebben een optie tot koop opgenomen in de deal, waardoor Reverson aan het einde van dit seizoen definitief kan worden overgenomen van Ajax. Dat komt Jordi Cruijff, die deze transferperiode veel complimenten krijgt, op de nodige kritiek te staan.

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Supporters van Ajax vinden het namelijk onbegrijpelijk dat de Amsterdammers bij Jong Ajax doelman Joeri Heerkens de voorkeur geven boven Reverson. "Koopoptie?? Belachelijk dat deze jongen geen kans krijgt ten opzichte van Heerkens", reageert een supporter op sociale media. "Kan iemand mij uitleggen waarom die Heerkens in Jong speelt en we een capabele keeper verhuren aan De Graafschap (letterlijk in dezelfde competitie) met een optie tot koop?", vraagt een ander zich hardop af.

"Dit is echt de eerste achterlijke beslissing van Cruijff. Paul is met zijn ogen dicht een betere keeper dan Heerkens, Setford, El Hani en Van de Velde", is een andere supporter van mening. "Reverson is in alles beter dan Heerkens. Had dit lekker andersom gedaan", stelt een andere Ajax-fan.

Dat Heerkens er op sociale media niet goed vanaf komt, heeft te maken met de fouten die de doelman de afgelopen periode volgens supporters regelmatig maakte in het shirt van Jong Ajax. Heerkens werd vorig jaar naar verluidt voor zo'n twee miljoen euro gekocht, maar heeft de verwachtingen die bij zijn komst werden uitgesproken vooralsnog niet volledig kunnen waarmaken in Amsterdam.

Vind jij dat Ajax een fout maakt door Paul Reverson te verhuren met een optie tot koop? Laden... 63.2% Ja, absoluut een fout 36.8% Nee, dit is prima 136 stemmen