Live voetbal

Ruud Gullit schrikt van Tolu Arokodare: 'Hoe is dit nou mogelijk?'

1 september 2026, 07:25
Tolu Arokodare
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Maak ons je Google-favoriet

Tolu Arokodare kan meer doen om betrokken te zijn bij het spel van Ajax, vindt Ruud Gullit. Volgens de analist van Ziggo Sport is Tolu weinig beweeglijk als er een kans ligt om zich aanspeelbaar te maken aan de flank. “Hij blijft in het midden staan”, zegt Gullit bij het praatprogramma Rondo.

Met vier doelpunten in zijn laatste drie officiële wedstrijden is Tolu uitgegroeid tot publiekslieveling bij Ajax. Toch viel Gullit een verbeterpunt op in de wedstrijd tussen Telstar en Ajax (0-4) van zondag.

Artikel gaat verder onder video

"De tegenstander is aan het opbouwen aan de rechterkant. De rechtsback van Ajax komt onder druk en moet eigenlijk de lange bal spelen. En dan zie ik hem (Tolu, red.) nog steeds in het midden staan”, aldus Gullit. “Dan denk ik bij mezelf: hoe is dat nou mogelijk?”

“Je moet toch al nadenken: als die bal gaat komen, dan komt hij aan die kant terecht, aan de rechterkant”, vindt de oud-topvoetballer. “Dus ik ga alvast zo staan dat ik, als die rechtsback onder druk komt en de lange bal speelt, naar die kant toe kan bewegen. Maar de bal wordt langs de kant gespeeld en hij staat nog steeds in het midden.”

Gullit benadrukt dat meer spitsen zich daar schuldig aan maken. “Ik heb het nu over hem, maar ik zie dit honderdduizend keer. Dan denk ik bij mezelf: dan doe je gewoon niet mee. Andersom geldt hetzelfde voor een verdediger. Je denkt constant: waar wil die spits naartoe? Wat wil hij? Waar gaat hij bewegen? Daar ben je voortdurend mee bezig. De allerbeste verdedigers hebben vaak helemaal geen tackle nodig. Die hoeven niet te tackelen, omdat ze de hele tijd anticiperen. Die zien al precies wat er gaat gebeuren.”

➡️ Meer over Ajax

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-spits Wout Weghorst

Ajax-salaris Weghorst onthuld: 'Ongelooflijk bedrag, Feyenoord betaalt het niet'

  • Gisteren, 20:56
  • Gisteren, 20:56
  • 6
Hugo Borst

Hugo Borst snapt helemaal niets van keuze Ajax: 'Uitgerekend hij moet weg'

  • Gisteren, 13:25
  • Gisteren, 13:25
  • 9
Sofyan Amrabat

Nicky van der Gijp kritisch over Ajax-aankoop Amrabat: 'Hij kan niet voetballen'

  • Gisteren, 09:37
  • Gisteren, 09:37
  • 11
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Tolu Arokodare

Tolu Arokodare
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 25 jaar (23 nov. 2000)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
3
1
2025/2026
Wolves
33
3
2025/2026
Genk
4
1
2024/2025
Genk
40
21

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
4
10
10
3
Feyenoord
4
4
8
4
Ajax
3
6
7
5
GAE
4
2
7
6
Fortuna
4
1
7

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws