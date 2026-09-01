kan meer doen om betrokken te zijn bij het spel van Ajax, vindt Ruud Gullit. Volgens de analist van Ziggo Sport is Tolu weinig beweeglijk als er een kans ligt om zich aanspeelbaar te maken aan de flank. “Hij blijft in het midden staan”, zegt Gullit bij het praatprogramma Rondo.

Met vier doelpunten in zijn laatste drie officiële wedstrijden is Tolu uitgegroeid tot publiekslieveling bij Ajax. Toch viel Gullit een verbeterpunt op in de wedstrijd tussen Telstar en Ajax (0-4) van zondag.

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"De tegenstander is aan het opbouwen aan de rechterkant. De rechtsback van Ajax komt onder druk en moet eigenlijk de lange bal spelen. En dan zie ik hem (Tolu, red.) nog steeds in het midden staan”, aldus Gullit. “Dan denk ik bij mezelf: hoe is dat nou mogelijk?”

“Je moet toch al nadenken: als die bal gaat komen, dan komt hij aan die kant terecht, aan de rechterkant”, vindt de oud-topvoetballer. “Dus ik ga alvast zo staan dat ik, als die rechtsback onder druk komt en de lange bal speelt, naar die kant toe kan bewegen. Maar de bal wordt langs de kant gespeeld en hij staat nog steeds in het midden.”

Gullit benadrukt dat meer spitsen zich daar schuldig aan maken. “Ik heb het nu over hem, maar ik zie dit honderdduizend keer. Dan denk ik bij mezelf: dan doe je gewoon niet mee. Andersom geldt hetzelfde voor een verdediger. Je denkt constant: waar wil die spits naartoe? Wat wil hij? Waar gaat hij bewegen? Daar ben je voortdurend mee bezig. De allerbeste verdedigers hebben vaak helemaal geen tackle nodig. Die hoeven niet te tackelen, omdat ze de hele tijd anticiperen. Die zien al precies wat er gaat gebeuren.”