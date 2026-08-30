PSV-supporters zijn eigen speler spuugzat: ‘Het is klaar, weg ermee!’

PSV beleefde zondagmiddag een valse start in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. De regerend landskampioen keek namelijk al binnen zes minuten tegen een 1-0 achterstand aan. Fans van de Eindhovense club wijzen online massaal met een beschuldigende vinger naar dezelfde speler van PSV.

FC Utrecht begon met twee nederlagen en één gelijkspel moeizaam aan de nieuwe voetbaljaargang in de Eredivisie, maar Artem Stepanov bezorgde de Domstedelingen tegen PSV een vroege opsteker. De Oekraïense aanvaller schoof de bal in de zesde minuut van de wedstrijd vanbinnen het strafschopgebied voorbij doelman Matej Kovar, na een lage voorzet van rechterwingback Niklas Vesterlund.

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Fans van PSV keren zich na de treffer van Stepanov massaal tegen Ryan Flamingo. Laatstgenoemde vormt zondagmiddag samen met Armando Obispo het hart van de Eindhovense defensie, maar zag er niet goed uit bij het openingsdoelpunt van FC Utrecht.

Flamingo stapte in eerste instantie te laat vooruit toen Guus Offerhaus de bal in de diepte stuurde, waardoor Vesterlund geen buitenspel stond. Vervolgens liet de verdediger van PSV zich kinderlijk eenvoudig aftroeven door Stepanov, die uit de rug van Flamingo kwam gelopen en hem op snelheid de baas was. Voor de spits van FC Utrecht was het vervolgens een koud kunstje om te scoren: 1-0.

Het verdedigen van Flamingo bij het doelpunt van Stepanov leidt op social media tot ontzettend veel ergernis bij veel fans van PSV. Zij vragen zich bijvoorbeeld af waarom hoofdtrainer Peter Bosz zomeraanwinst Lutsharel Geertruida op de bank houdt in Utrecht, in plaats van hem meteen voor de leeuwen te gooien. Ook Bosz zelf was na het tegendoelpunt niet te genieten: de oefenmeester kwam vanachter de boarding vandaan en meldde zich zichtbaar ontevreden langs het veld.