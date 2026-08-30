PSV haalt enorm hard uit in de Eredivisie met zes doelpunten

PSV heeft zondagmiddag opnieuw uitstekende zaken gedaan in de Eredivisie. De regerend landskampioen won zonder al te veel problemen en uiteindelijk zeer ruim op bezoek bij FC Utrecht: 1-6. Door de overwinning komt PSV op tien punten uit vier competitiewedstrijden dit seizoen. Voor FC Utrecht blijft de situatie penibel, met slechts één punt uit vier duels.

PSV kende een probleemloze middag op bezoek bij FC Utrecht. Het elftal van trainer Peter Bosz kende echter wel een valse start in Stadion Galgenwaard. Artem Stepanov schoof de bal in de zesde minuut van de wedstrijd vanbinnen het strafschopgebied voorbij doelman Matej Kovar, na een lage voorzet van rechterwingback Niklas Vesterlund: 1-0.

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De Eindhovenaren hadden echter niet lang nodig om de rug te rechten. Kort na de openingstreffer van Stepanov tekende Ruben van Bommel schitterend voor de gelijkmaker met een uithaal in de verre hoek en in de slotminuut van de eerste helft zorgde Guus Til er zelfs voor dat PSV met een voorsprong kon gaan rusten. Til rondde vanbinnen het strafschopgebied beheerst af na een lage voorzet van Sergiño Dest.

PSV had het overwicht in de wedstrijd en FC Utrecht wist het tij in de tweede helft niet meer te keren. De voor PSV bevrijdende 1-3 viel echter pas een kwartier voor tijd: een lage vrije trap van Mauro Júnior belandde fraai buiten het bereik van Vasilios Barkas.

In de absolute slotfase sloeg PSV vervolgens nog liefst driemaal toe. Sven Mijnans maakte de 1-4 met een fraaie uithaal, nadat hij vlak daarvoor nog een strafschop had gemist, Til zorgde voor de 1-5 en Dest bepaalde de eindstand daarna op 1-6. Amir Bouhamdi gaf de assists bij de twee laatste Eindhovense goals.