Ron Jans leeft mee met geplaagd FC Utrecht: 'Het doet me wel pijn'

Ron Jans heeft met pijn gekeken naar de zware nederlaag van FC Utrecht tegen PSV. De voormalig trainer van de Domstedelingen zag bij NOS Studio Voetbal zijn opvolger Anthony Correia na de 1-6 verliespartij aangeslagen langs de lijn zitten en herkende dat beeld uit zijn eigen periode bij de club.

De ploeg uit de Domstad beleeft een zeer moeizame start van het Eredivisie-seizoen. Na vier speelronden staat de formatie van Correia op de vijftiende plaats met slechts één punt. Tegen PSV nam de thuisploeg nog wel een vroege voorsprong via Artem Stepanov, maar in de tweede helft stortte het elftal volledig in. Jans, die deze zomer officieel met pensioen ging als hoofdtrainer en nu een vaste rol heeft bij de NOS, volgt de verrichtingen van zijn oude werkgever nog op de voet.

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Tijdens de uitzending gaf de oud-trainer toe dat de sportieve crisis hem niet koud laat. "Het doet me wel pijn hoor, want ik heb een geweldige tijd gehad bij Utrecht", vertelt Jans. De analist zag hoe de huidige hoofdtrainer en zijn assistent Willem Janssen erbij zaten na de afstraffing. "Ik zie die beelden van Correia en Willem Jansen en dat heb ik bij mezelf in januari ook nog gezien. Op dat moment dacht ik ook: ho is even, als de leider er zo bij zit", aldus de voormalig eindverantwoordelijke van FC Utrecht.

Tijdens zijn eigen termijn in de Galgenwaard besloot de ervaren voetbalman destijds om de beelden van zijn eigen neerslachtige houding juist in te zetten als motivatiemiddel voor de spelersgroep. "Toen heb ik die beelden laten zien en gezegd: dat is misschien op dat moment, maar wij blijven bij elkaar en wij gaan knokken en we gaan er uit komen", blikt de oud-trainer terug op die bewuste periode.

Volgens hem is dat precies de mentaliteit die de worstelende eredivisionist nu moet tonen om uit het dal te klimmen. De ploeg moet volgens de analist in deze moeilijke fase vooral de rijen sluiten. "Dat moet bij elkaar blijven en knokken", luidt het advies van de gepensioneerde coach. "Dan moet het de volgende wedstrijd maar gebeuren", besluit hij zijn betoog.