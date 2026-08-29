Oranje-watcher Maartijn Wijffels van het Algemeen Dagblad heeft acht opvallende namen onthuld die op de volglijst staan van de nieuwe bondscoach Xavi. Het gaat om een groep spelers die nog niet eerder (of nauwelijks) in beeld was bij het Nederlands elftal, maar door de Spanjaard en de KNVB nadrukkelijk in de gaten worden gehouden.

Wijffels schenkt in zijn stuk aandacht aan de speelwijze van Xavi, met de eisen per positie. Geschetst wordt dat de nieuwe bondscoach per positie zoekt naar een eerste en tweede keus, aangevuld met een schaduwlijst.

Artikel gaat verder onder video

Xavi wil gaan spelen met één back hoger en één back lager in de opbouw. “Maar Xavi wil ook dat een back ‘aan de binnenkant’ kan spelen, als een extra verdedigende middenvelder in de opbouw”, weet Wijffels. Een naam die op de volglijst zou staan, is die van Elijah Dijkstra (AZ).

Maar zo zijn er vrijwel op iedere positie spelers die volgens Wijffels gevolgd worden door Oranje en Xavi. Zo kan Aaron Bouwman ‘in een meerjarenproject’ in beeld komen, evenals Sean Steur. “Wouter Burger (25) kan een verrassende naam zijn. De oud-Feyenoorder kende als ‘6’ een sterk jaar bij Hoffenheim in de Bundesliga”, weet de Oranje-watcher, die ook weet dat Xavi benieuwd is naar de ontwikkeling van het duo Luciano Valente en Gjivai Zechiël.

In de voorhoede worden drie talenten genoemd naar wie de KNVB benieuwd is. Het gaat om Ro-Zangelo Daal, Lucas Vennegoor of Hesselink en Shaqueel van Persie.