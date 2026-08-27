Megatransfer van 140 miljoen euro heeft gevolgen voor Cody Gakpo en Mika Godts

Liverpool heeft een principeakkoord bereikt met Paris Saint-Germain over de transfer van , zo weet The Athletic. De Engelse club is bereid een totaalpakket van omgerekend 140 miljoen euro neer te leggen voor de 23-jarige aanvaller. De naderende komst van de Fransman kan bovendien gevolgen hebben voor de toekomst van en .

Liverpool en PSG bereikten in de nacht van woensdag op donderdag overeenstemming over de hoofdlijnen van de deal. Van het totale transferbedrag is meer dan 115 miljoen euro gegarandeerd. Sportief directeur Richard Hughes en Fenway Sports Group-president Mike Gordon voeren de onderhandelingen namens Liverpool en werken donderdagmorgen nog aan de laatste belangrijke details.

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De transfer is daardoor nog niet volledig afgerond en er zijn ook nog geen handtekeningen gezet. Wel lijkt Liverpool een grote stap te hebben gezet in de komst van Barcola, die zelf de overstap naar Merseyside ook ziet zitten.

Transfer Barcola kan gevolgen hebben voor Cody Gakpo

De komst van Barcola kan de verhoudingen binnen de Liverpool-aanval flink veranderen. Vooral de positie van Gakpo springt daarbij in het oog. De Oranje-international wordt herhaaldelijk in verband gebracht met Tottenham Hotspur, terwijl ook Manchester City deze zomer belangstelling voor hem heeft getoond.

Liverpool beschouwde Barcola al eerder deze zomer als de belangrijkste kandidaat om Mohamed Salah te vervangen. Eind juli bereidde de club daarom al een eerste bod voor. Dinsdag vonden vervolgens belangrijke gesprekken met PSG plaats om duidelijkheid te krijgen over een mogelijke transfer.

Barcola beschikt in Parijs nog over een contract voor twee seizoenen, maar heeft duidelijk gemaakt dat hij die verbintenis niet wil verlengen. Voor de openingswedstrijd van PSG in de Ligue 1 tegen Rennes, die zondag in 2-2 eindigde, ontbrak hij bovendien in de wedstrijdselectie.

De Frans international speelt voornamelijk vanaf de linkerflank, maar kan eveneens aan de andere kant uit de voeten. Bij PSG moest hij afgelopen seizoen concurreren met Khvicha Kvaratskhelia en Désiré Doué. Tijdens de slotfase van de Champions League-campagne werd Barcola vooral als invaller gebruikt. De ploeg van Luis Enrique won het Europese toernooi uiteindelijk voor het tweede opeenvolgende seizoen.

Barcola maakte indruk bij PSG en Frankrijk

Ondanks de stevige concurrentie kwam Barcola in het seizoen 2025/26 tot 49 wedstrijden voor PSG. Daarin was hij goed voor dertien doelpunten en zeven assists. De Parijzenaars prolongeerden niet alleen hun Franse landstitel, maar boekten ook opnieuw Europees succes.

Sinds zijn doorbraak in het seizoen 2021/22 staat de teller van Barcola op 39 doelpunten en 37 assists in 152 wedstrijden. De aanvaller, afkomstig uit de jeugdopleiding van Lyon, speelde deze zomer daarnaast een prominente rol voor Frankrijk op het WK. Hij kwam in alle acht wedstrijden in actie en scoorde drie keer. Met zijn vertrek bij PSG stijgen de kansen op speeltijd voor Mika Godts, die een concurrent ziet vertrekken.