Infantino zwaar onder vuur: UEFA zet ongekende stap na afgeblazen WK-plan

De UEFA overweegt een strafzaak tegen FIFA-president Gianni Infantino vanwege zijn rol bij een omstreden miljardenplan rond de commerciële rechten van het WK. De Europese voetbalbond verdenkt de Zwitser van financieel wanbeheer en heeft in de Verenigde Staten stappen gezet om mogelijk bewijsmateriaal boven tafel te krijgen.

De zaak draait om FIFA Forward Enterprise (FFE), een dochteronderneming waarin een belang van twintig procent verkocht zou worden. Investeringsfonds Thrive Capital Management, opgericht door Joshua Kushner, zou als belangrijkste investeerder 4,2 miljard dollar betalen. Via FFE zouden commerciële evenementen van de FIFA, waaronder het WK, worden geëxploiteerd.

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Volgens documenten die door ESPN zijn ingezien, betwijfelt de UEFA nadrukkelijk of die voorgenomen deal op correcte wijze tot stand is gekomen. Infantino wordt ervan beschuldigd het belang zonder de vereiste procedures en zonder voldoende overleg binnen de FIFA-organisatie te hebben aangeboden.

UEFA onderzoekt strafzaak tegen Infantino

De UEFA heeft bij een rechtbank in Manhattan documenten ingediend om mogelijk bewijsmateriaal te verkrijgen van Thrive Capital Management. Ook FIFA, zakenbank JP Morgan en financier Greg Maffei van BANN Ventures hebben het zestig pagina's tellende document ontvangen. Zij moeten relevante documenten en communicatie rond het verkoopplan beschikbaar stellen.

Tegelijkertijd kijkt de Europese voetbalbond naar mogelijke strafrechtelijke stappen in Zwitserland. Daarbij wordt specifiek gewezen op artikel 158 van het Zwitserse Wetboek van Strafrecht.

“De UEFA en haar juridisch adviseurs overwegen in Zwitserland een strafprocedure tegen Infantino en mogelijk andere FIFA-functionarissen wegens strafbaar financieel wanbeheer op grond van artikel 158 van het Zwitserse Wetboek van Strafrecht”, schrijven de advocaten van de UEFA.

In hetzelfde document wordt stevige taal gebruikt over de waardering van de voorgenomen transactie. Het bedrag van 4,2 miljard dollar zou mogelijk een prijs zijn geweest die niet overeenkwam met de marktwaarde en volgens de UEFA door Infantino voor eigen voordeel naar voren werd geschoven.

De Europese voetbalbond omschrijft het plan bovendien als 'een middel voor Infantino en zijn kleine kring om een permanent belang te verwerven in en op andere manieren te profiteren van de meest waardevolle bezittingen van de FIFA, ten nadele van de FIFA, haar leden en andere partijen binnen de voetbalfamilie'.

Infantino trok WK-plan in na zware kritiek

Het voorstel leidde tot grote weerstand binnen de internationale voetbalwereld. Onder meer de UEFA, de Aziatische voetbalbond AFC en Concacaf keerden zich tegen het plan. Infantino besloot de voorgenomen verkoop op 1 augustus uiteindelijk volledig van tafel te halen.

De spanning tussen de UEFA en FIFA liep daarbij hoog op. De Europese voetbalbond dreigde zelfs FIFA-toernooien te boycotten. Die dreiging werd eerder deze week ingetrokken nadat garanties waren gegeven dat er geen nieuwe poging zou volgen om een belang in de mondiale voetbalorganisatie te verkopen.

Daarmee is de kwestie echter niet verdwenen. Na bestudering van het beschikbare materiaal onderzoekt de UEFA nu of Infantino en mogelijk andere FIFA-bestuurders zich voor hun handelen rond het mislukte miljardenplan in Zwitserland strafrechtelijk moeten verantwoorden.