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LIVE Loting: Ceremonie begint, wie treffen PSV en Feyenoord in Champions League?

27 augustus 2026, 18:00
PSV en Feyenoord in de Champions League
Foto: © Imago
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De loting voor de competitiefase van de Champions League vindt donderdagavond plaats in Monaco. De ceremonie begint om 18.00 uur; de daadwerkelijke loting waarschijnlijk een halfuur daarna. PSV en Feyenoord leren hun acht tegenstanders kennen. Volg de loting op de voet via onderstaand liveblog.

LIVE | Loting competitiefase Champions League

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3m geleden

18:07

Award voor Marquinhos

De UEFA heeft een nieuwe prijs geïntroduceerd: de Respect Award. De eerste winnaar is Marquinhos, nadat hij landgenoot Gabriel direct troostte na de Champions League-finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. Omdat Marquinhos zelf afwezig is, neemt PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi de prijs in ontvangst. 

8m geleden

18:01

'The Champioooons'

Een muzikale intro. De hymne van de Champions League wordt ten gehore gebracht door drie operazangeressen, begeleid door violisten.

13m geleden

17:57

Ruud Gullit over de loting

Ruud Gullit wordt gevraagd naar zijn wensen voor de loting. "Je wilt wel een grote ploeg op bezoek hebben. Uit Pot 1 is alles goed. Atlético Madrid is de lastigste, heel moeilijk te bespelen, met gif en strijd. Daar heb ik bewondering voor. De andere ploegen willen op een andere manier voetballen." Een loting tegen Bodø/Glimt ziet hij niet zitten. "Je wilt niet naar het hoge noorden op kunstgras. Ik heb veel bewondering voor ze."

15m geleden

17:55

De ceremonie staat op het punt van beginnen

Over een paar minuten gaat het circus van start in Monaco. 

1u geleden

17:22

De loting is straks te zien bij Ziggo Sport, met Ruud Gullit als analist

1u geleden

17:05

1u geleden

16:49

1u geleden

16:48

1u geleden

16:46

1u geleden

16:45

2u geleden

16:20

Op deze loting hopen de Feyenoorders!

Feyenoord heeft de eigen spelers gevraagd naar hun droomloting. De namen van Real Madrid en FC Barcelona vallen vaak. 

2u geleden

15:43

Zo ziet het eruit in Monaco

3u geleden

15:40

Waarom twee topaffiches vanavond onmogelijk zijn

Nieuwe regel: twee topwedstrijden niet mogelijk bij Champions League-loting

Nieuwe regel: twee topwedstrijden niet mogelijk bij Champions League-loting

Een bijzondere UEFA-regel heeft gevolgen voor Liverpool én Arsenal bij de Champions League-loting. Twee specifieke affiches kunnen niet opnieuw op dezelfde locatie worden gespeeld.

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3u geleden

15:39

Feyenoord leeft toe naar de loting

3u geleden

15:38

Wie plaatst zich voor de knock-outfase?

De nummers één tot en met acht van de eindstand plaatsen zich rechtstreeks voor de achtste finales.

Clubs die als 25ste of lager eindigen, zijn uitgeschakeld. Zij stromen bovendien niet door naar de Europa League.

De teams die tussen plaats negen en 24 eindigen, spelen een tweeluik in de tussenronde van de knock-outfase. De nummers negen tot en met zestien zijn daarbij geplaatst en treffen een club die tussen plaats zeventien en 24 is geëindigd. De geplaatste clubs spelen de returnwedstrijd thuis.

De acht winnaars van die tussenronde worden vervolgens gekoppeld aan één van de acht rechtstreeks geplaatste teams uit de competitiefase. Zij strijden om een plaats in de kwartfinales.

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