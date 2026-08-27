De nummers één tot en met acht van de eindstand plaatsen zich rechtstreeks voor de achtste finales.

Clubs die als 25ste of lager eindigen, zijn uitgeschakeld. Zij stromen bovendien niet door naar de Europa League.

De teams die tussen plaats negen en 24 eindigen, spelen een tweeluik in de tussenronde van de knock-outfase. De nummers negen tot en met zestien zijn daarbij geplaatst en treffen een club die tussen plaats zeventien en 24 is geëindigd. De geplaatste clubs spelen de returnwedstrijd thuis.

De acht winnaars van die tussenronde worden vervolgens gekoppeld aan één van de acht rechtstreeks geplaatste teams uit de competitiefase. Zij strijden om een plaats in de kwartfinales.