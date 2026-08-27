Live voetbal

'Barcelona meldt zich bij Twente, Ten Hag houdt de boot af'

27 augustus 2026, 13:39
Erik ten Hag
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Maak ons je Google-favoriet

FC Barcelona heeft zich bij FC Twente gemeld voor verdediger Ruud Nijstad, schrijft Voetbal International. Technisch directeur Erik ten Hag van de Tukkers is echter niet bereid om mee te werken aan een vertrek van de achttienjarige verdediger, aldus het weekblad.

De bij FC Twente opgeleide Nijstad maakt sinds vorig seizoen deel uit van de eerste selectie. In alle competities heeft de lange verdediger inmiddels 29 officiële optredens namens de club achter zijn naam, daarin was hij eenmaal trefzeker en leverde hij ook een assist.

Artikel gaat verder onder video

Nijstad wordt al langere tijd in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Barcelona. Daarnaast zou ook PSV eerder deze zomer belangstelling hebben getoond, maar een vertrek uit Enschede leek van de baan toen de verdediger in juni zijn handtekening zette onder een nieuw contract, waardoor hij nu tot medio 2029 vastligt bij FC Twente.

Barcelona laat zich echter niet afschrikken en lijkt dus tóch een poging te wagen om Nijstad naar Spanje te halen, schrijft VI donderdagmiddag. "De Catalanen zochten naar een voetballende verdediger voor de linkerkant van de defensie. Iemand met daarnaast ook nog een groot potentieel. Nijstad was daarvoor een voorname kandidaat. Barça zou zich zelfs gemeld hebben bij FC Twente. Het is niet uitgesloten dat er de komende dagen een nieuw bod volgt", schrijft het weekblad.

De kans dat Nijstad alsnog een droomtransfer naar Barcelona maakt lijkt echter klein. "Barcelona kreeg namelijk gelijk nul op het rekest van Erik ten Hag. De technisch directeur deed meteen de deur dicht voor de Spaanse topclub en is voornemens die deur dicht te houden", schrijft het blad.

➡️ Meer FC Twente nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Vuurwerk Feyenoord

Feyenoord grijpt in en neemt keiharde maatregel tegen eigen fans

  • Gisteren, 11:53
  • Gisteren, 11:53
  • 11
KNVB komt met keihard statement na vuurwerkchaos bij Cambuur-Feyenoord

KNVB komt met keihard statement na vuurwerkchaos bij Cambuur-Feyenoord

  • zo 23 augustus, 21:12
  • 23 aug. 21:12
  • 18
Vuurwerk Feyenoord

Feyenoord-fans hekelen 'gejank' na vuurwerk: 'Een tip aan Cambuur-fans...'

  • ma 24 augustus, 18:35
  • 24 aug. 18:35
  • 10
1 2 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Bassiedieallesbeterweet
Erkende gebruiker! Meer info
178 Reacties
1.430 Dagen lid
505 Likes
Bassiedieallesbeterweet
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Schande je mag iemand ze groei nooit tegenhouden

Jopie14
529 Reacties
204 Dagen lid
597 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De deur gaat open als er een flinke zak geld aan de poort staat. Geen Europese inkosten dit jaar voor FCT.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Bassiedieallesbeterweet
Erkende gebruiker! Meer info
178 Reacties
1.430 Dagen lid
505 Likes
Bassiedieallesbeterweet
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Schande je mag iemand ze groei nooit tegenhouden

Jopie14
529 Reacties
204 Dagen lid
597 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De deur gaat open als er een flinke zak geld aan de poort staat. Geen Europese inkosten dit jaar voor FCT.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Erik ten Hag

Erik ten Hag
Functie: Coach
Leeftijd: 56 jaar (2 feb. 1970)

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
3
7
9
2
GAE
3
5
7
3
PSV
3
5
7
4
Feyenoord
3
4
7
5
Groningen
3
0
6

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws