FC Barcelona heeft zich bij FC Twente gemeld voor verdediger , schrijft Voetbal International. Technisch directeur Erik ten Hag van de Tukkers is echter niet bereid om mee te werken aan een vertrek van de achttienjarige verdediger, aldus het weekblad.

De bij FC Twente opgeleide Nijstad maakt sinds vorig seizoen deel uit van de eerste selectie. In alle competities heeft de lange verdediger inmiddels 29 officiële optredens namens de club achter zijn naam, daarin was hij eenmaal trefzeker en leverde hij ook een assist.

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Nijstad wordt al langere tijd in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Barcelona. Daarnaast zou ook PSV eerder deze zomer belangstelling hebben getoond, maar een vertrek uit Enschede leek van de baan toen de verdediger in juni zijn handtekening zette onder een nieuw contract, waardoor hij nu tot medio 2029 vastligt bij FC Twente.

Barcelona laat zich echter niet afschrikken en lijkt dus tóch een poging te wagen om Nijstad naar Spanje te halen, schrijft VI donderdagmiddag. "De Catalanen zochten naar een voetballende verdediger voor de linkerkant van de defensie. Iemand met daarnaast ook nog een groot potentieel. Nijstad was daarvoor een voorname kandidaat. Barça zou zich zelfs gemeld hebben bij FC Twente. Het is niet uitgesloten dat er de komende dagen een nieuw bod volgt", schrijft het weekblad.

De kans dat Nijstad alsnog een droomtransfer naar Barcelona maakt lijkt echter klein. "Barcelona kreeg namelijk gelijk nul op het rekest van Erik ten Hag. De technisch directeur deed meteen de deur dicht voor de Spaanse topclub en is voornemens die deur dicht te houden", schrijft het blad.