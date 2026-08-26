Feyenoord grijpt in en neemt keiharde maatregel tegen eigen fans

Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. Dat heeft de club zojuist bekendgemaakt in een persbericht.

"De clubleiding heeft hiertoe besloten naar aanleiding van het veelbesproken en volslagen onacceptabele vuurwerkincident in Leeuwarden van afgelopen zondag. Dit betekent dat het team van trainer Giovanni van Bronckhorst het twee keer op vreemde bodem zonder de steun van de eigen aanhang zal moeten doen", laat Feyenoord weten.

Feyenoord moet het daardoor in Nijmegen tegen NEC en in Zwolle tegen PEC Zwolle stellen zonder de steun van Het Legioen. De club neemt daarmee zelf maatregelen naar aanleiding van het vuurwerkincident bij SC Cambuur: "Dat is natuurlijk het laatste wat je wilt, maar voor ons gevoel kunnen we niet anders", zegt algemeen directeur Robert Eenhoorn. "Na wat zich in Leeuwarden heeft afgespeeld, is deze maatregel op zijn plaats."

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Feyenoord kiest daarmee voor een vergelijkbare aanpak als Ajax vorig jaar. De Amsterdammers besloten destijds na een gestaakte wedstrijd vanwege vuurwerk om vakken leeg te laten bij de eerstvolgende thuiswedstrijd. Feyenoord neemt nu eveneens zelf een maatregel die direct gevolgen heeft voor de eigen supporters.

Het is nog niet duidelijk welke gevolgen dit besluit heeft voor een eventuele straf van de KNVB. De voetbalbond kan het zelf opgelegde supportersverbod wel meewegen bij het bepalen van een sanctie. Dat gebeurde in het voorbeeld van Ajax ook.