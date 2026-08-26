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Feyenoord grijpt in en neemt keiharde maatregel tegen eigen fans

26 augustus 2026, 11:53
Vuurwerk Feyenoord
Foto: © Imago
5 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. Dat heeft de club zojuist bekendgemaakt in een persbericht.

"De clubleiding heeft hiertoe besloten naar aanleiding van het veelbesproken en volslagen onacceptabele vuurwerkincident in Leeuwarden van afgelopen zondag. Dit betekent dat het team van trainer Giovanni van Bronckhorst het twee keer op vreemde bodem zonder de steun van de eigen aanhang zal moeten doen", laat Feyenoord weten.

Feyenoord moet het daardoor in Nijmegen tegen NEC en in Zwolle tegen PEC Zwolle stellen zonder de steun van Het Legioen. De club neemt daarmee zelf maatregelen naar aanleiding van het vuurwerkincident bij SC Cambuur: "Dat is natuurlijk het laatste wat je wilt, maar voor ons gevoel kunnen we niet anders", zegt algemeen directeur Robert Eenhoorn. "Na wat zich in Leeuwarden heeft afgespeeld, is deze maatregel op zijn plaats."

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Feyenoord kiest daarmee voor een vergelijkbare aanpak als Ajax vorig jaar. De Amsterdammers besloten destijds na een gestaakte wedstrijd vanwege vuurwerk om vakken leeg te laten bij de eerstvolgende thuiswedstrijd. Feyenoord neemt nu eveneens zelf een maatregel die direct gevolgen heeft voor de eigen supporters.

Het is nog niet duidelijk welke gevolgen dit besluit heeft voor een eventuele straf van de KNVB. De voetbalbond kan het zelf opgelegde supportersverbod wel meewegen bij het bepalen van een sanctie. Dat gebeurde in het voorbeeld van Ajax ook.

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dilima1966
4.049 Reacties
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18.959 Likes
dilima1966
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Voor de feyenoord supporters is dit een lachertje twee wedstrijden wow hopelijk komt de knvb met betere straffen

Vriendje Stokvis
2.044 Reacties
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9.463 Likes
Vriendje Stokvis
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Kijk daar kunnen andere clubs een voorbeeld aannemen. Ajax heeft vorig jaar niks gedaan aan die gasten die met lanceerbuizen en zware granaten het veld bestookte tegen Groningen. Spelers moesten rennen voor hun leven. Er is er geen één opgepakt. Sterker nog Ajax was hiervan op de hoogte en greep niet in.

Ajeto!
717 Reacties
1.429 Dagen lid
3.926 Likes
Ajeto!
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@Vriendje Stokvis, Naar aanleiding van het zoveelste vuurwerk incident bij een betaald voetbal wedstrijd. Zijn er een 30-jarige Amsterdammer en een 17-jarige jongen uit Veldhoven aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging, dwang en huisvredebreuk, aldus de Politie. De F-side werd door Ajax vervolgens geweerd tijdens de jubileumeditie van de klassieker. De 200ste klassieker werd overigens met 2-0 gewonnen door Ajax. Niet zomaar wat roeptoeteren want er gebeurde wel wat maar in beide gevallen gewoon te weinig.

K. Daffie
217 Reacties
1.086 Dagen lid
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K. Daffie
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Dit is een begin. Nu nog een stadionverbod voor iedereen die herkend wordt.

dilima1966
4.049 Reacties
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dilima1966
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@K. Daffie. Begin er zal weinig erkend worden met bivak mutsen op ze moeten gewoon dat hele vak waar de namen van bekende waren die moesten voor de wedstrijd naam opgeven allemaal schorsing geven daar eerst mee beginnen

Bassiedieallesbeterweet
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176 Reacties
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Bassiedieallesbeterweet
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je staf ze pas als je zonder thuis publiek speelt. dit is een lachertje

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
4.049 Reacties
1.171 Dagen lid
18.959 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 11
    + 1
avatar

Voor de feyenoord supporters is dit een lachertje twee wedstrijden wow hopelijk komt de knvb met betere straffen

Vriendje Stokvis
2.044 Reacties
706 Dagen lid
9.463 Likes
Vriendje Stokvis
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  • 10
    + 1
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Kijk daar kunnen andere clubs een voorbeeld aannemen. Ajax heeft vorig jaar niks gedaan aan die gasten die met lanceerbuizen en zware granaten het veld bestookte tegen Groningen. Spelers moesten rennen voor hun leven. Er is er geen één opgepakt. Sterker nog Ajax was hiervan op de hoogte en greep niet in.

Ajeto!
717 Reacties
1.429 Dagen lid
3.926 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
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@Vriendje Stokvis, Naar aanleiding van het zoveelste vuurwerk incident bij een betaald voetbal wedstrijd. Zijn er een 30-jarige Amsterdammer en een 17-jarige jongen uit Veldhoven aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging, dwang en huisvredebreuk, aldus de Politie. De F-side werd door Ajax vervolgens geweerd tijdens de jubileumeditie van de klassieker. De 200ste klassieker werd overigens met 2-0 gewonnen door Ajax. Niet zomaar wat roeptoeteren want er gebeurde wel wat maar in beide gevallen gewoon te weinig.

K. Daffie
217 Reacties
1.086 Dagen lid
963 Likes
K. Daffie
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  • 8
    + 1
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Dit is een begin. Nu nog een stadionverbod voor iedereen die herkend wordt.

dilima1966
4.049 Reacties
1.171 Dagen lid
18.959 Likes
dilima1966
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  • 2
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@K. Daffie. Begin er zal weinig erkend worden met bivak mutsen op ze moeten gewoon dat hele vak waar de namen van bekende waren die moesten voor de wedstrijd naam opgeven allemaal schorsing geven daar eerst mee beginnen

Bassiedieallesbeterweet
Erkende gebruiker! Meer info
176 Reacties
1.429 Dagen lid
495 Likes
Bassiedieallesbeterweet
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  • 7
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je staf ze pas als je zonder thuis publiek speelt. dit is een lachertje

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6
Ajax
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