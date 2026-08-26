Feyenoord verkoopt talent aan De Graafschap en ontvangt transfersom

De Graafschap gaat zich versterken met Feyenoord-verdediger (20). Dat meldt transferjournalist Mounir Boualin woensdagmiddag. De Superboeren betalen een kleine transfersom voor de komst van de centrumverdediger.

Boualin meldt dat er op De Vijverberg een driejarig contract klaarligt voor Ringeling, die momenteel uitkomt voor Feyenoord Onder 21. De verdediger wordt op korte termijn medisch gekeurd, waarna zijn transfer officieel bekendgemaakt kan worden. De Graafschap maakt daarbij 'een kleine transfersom' over naar Feyenoord.

Artikel gaat verder onder video

Ringeling tekende in 2022 een profcontract bij Feyenoord. Hij maakte een sterke indruk bij de Onder 19 van de Rotterdammers en kwam aan het einde van vorig seizoen een aantal keer uit voor de Onder 21. In de voorbereiding op dit seizoen mocht Ringeling zich bovendien laten zien bij de hoofdmacht van Feyenoord.

Bij De Graafschap kan Ringeling zich verder gaan ontwikkelen. De verdediger stapt echter wel in bij een club die belabberd aan het seizoen is begonnen. De selectie van de Doetinchemmers is nog niet compleet en dat was in de eerste drie wedstrijden duidelijk zichtbaar. De Graafschap pakte daarin slechts één punt, op bezoek bij Helmond Sport (1-1).