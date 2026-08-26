Xavi diep onder de indruk van Oranje-speler: 'I love him!'

Xavi Hernández kijkt enorm uit naar de samenwerking met bij het Nederlands elftal. De nieuwe bondscoach van Oranje heeft een goede band met de middenvelder en ziet een belangrijke rol voor hem weggelegd, zo vertelt hij in zijn eerste interview met OnsOranje.

"Ik heb een hele goede band met De Jong, maar ook met zijn familie", begint Xavi. "I love him. Hij is een aardige vent en een topprofessional. Hij moet een hele belangrijke speler in onze groep worden. Een van de aanvoerders. Het is een topspeler. Hij moet nog belangrijker worden dan voorheen", stelt de bondscoach.

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Xavi heeft De Jong inmiddels ook al gesproken. "Ik heb de afgelopen dagen contact met hem gehad, omdat ik ook spelers moet spreken. We hebben samen veel over voetbal, de organisatie, de faciliteiten en het schema gesproken", laat Xavi weten. De Jong is overigens niet de enige speler waar de nieuwe bondscoach mee sprak. Hij had ook al contact met Virgil van Dijk, de aanvoerder van het Nederlands elftal.

Blessure Frenkie de Jong

Een nadeel voor Xavi is dat De Jong momenteel kampt met een blessure, waardoor hij waarschijnlijk niet volledig inzetbaar zal zijn tijdens de interlandperiode die over een kleine maand begint. Daarmee dreigt Xavi direct al een van zijn meest bepalende spelers te moeten missen.