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Xavi diep onder de indruk van Oranje-speler: 'I love him!'

26 augustus 2026, 11:32
Xavi Nederlands elftal Oranje
Foto: © Imago/realtimes
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Xavi Hernández kijkt enorm uit naar de samenwerking met Frenkie de Jong bij het Nederlands elftal. De nieuwe bondscoach van Oranje heeft een goede band met de middenvelder en ziet een belangrijke rol voor hem weggelegd, zo vertelt hij in zijn eerste interview met OnsOranje.

"Ik heb een hele goede band met De Jong, maar ook met zijn familie", begint Xavi. "I love him. Hij is een aardige vent en een topprofessional. Hij moet een hele belangrijke speler in onze groep worden. Een van de aanvoerders. Het is een topspeler. Hij moet nog belangrijker worden dan voorheen", stelt de bondscoach.

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Xavi heeft De Jong inmiddels ook al gesproken. "Ik heb de afgelopen dagen contact met hem gehad, omdat ik ook spelers moet spreken. We hebben samen veel over voetbal, de organisatie, de faciliteiten en het schema gesproken", laat Xavi weten. De Jong is overigens niet de enige speler waar de nieuwe bondscoach mee sprak. Hij had ook al contact met Virgil van Dijk, de aanvoerder van het Nederlands elftal.

Blessure Frenkie de Jong

Een nadeel voor Xavi is dat De Jong momenteel kampt met een blessure, waardoor hij waarschijnlijk niet volledig inzetbaar zal zijn tijdens de interlandperiode die over een kleine maand begint. Daarmee dreigt Xavi direct al een van zijn meest bepalende spelers te moeten missen.

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Laat Frenkie de Jong maar eerst rustig herstellen van zijn blessure, Xavi. Met het attractief en aanvallend voetbal die ook jouw visie is, gaan we hopelijk betere tijden tegemoet.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
771 Reacties
774 Dagen lid
1.804 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Laat Frenkie de Jong maar eerst rustig herstellen van zijn blessure, Xavi. Met het attractief en aanvallend voetbal die ook jouw visie is, gaan we hopelijk betere tijden tegemoet.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Frenkie de Jong

Frenkie de Jong
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 29 jaar (12 mei 1997)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Barcelona
0
0
2025/2026
Barcelona
25
1
2024/2025
Barcelona
26
2
2023/2024
Barcelona
20
2

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