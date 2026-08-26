Hans Kraay junior denkt dat Ruud van Nistelrooij de nieuwe bondscoach Xavi Hernández zal adviseren om te selecteren voor het Nederlands elftal. Dat schrijft de analist in zijn column voor Voetbal International. Hij verwacht Zechiël zich op mag maken voor zijn eerste bezoek aan het grote Oranje.

Zechiël maakt momenteel een uitstekende ontwikkeling door bij Feyenoord. De middenvelder is uitgegroeid tot een onbetwiste basisspeler onder Giovanni van Bronckhorst en was dit seizoen al drie keer trefzeker. Het is dan ook niet voor niets dat er concrete interesse is van het Franse Lille voor Zechiël. Een overstap naar Frankrijk lijkt echter niet heel realistisch, aangezien Feyenoord de middenvelder vlak voor het sluiten van de transfermarkt niet zomaar van de hand zal doen.

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Hans Kraay junior geniet van de ontwikkeling die de jonge middenvelder doormaakt, zo schrijft hij in zijn column voor Voetbal International. "Bij FC Utrecht hebben ze er echt een box-to-box-middenvelder van gemaakt en deze hele frisse middenvelder begint het steeds leuker te vinden om zich op te houden in de zestien van de tegenpartij. Bij Utrecht acht goals, nu al drie bij Feyenoord, dus die gaat er gewoon een stuk of dertien maken dit seizoen. En… hij heeft Valente aangestoken. Die heeft er inmiddels ook twee, net zo veel als dat-ie er bij Groningen en Feyenoord in het hele seizoen had", merkt Kraay op.

Zechiël in Oranje?

De analist van ESPN krijgt vervolgens de vraag of de nieuwe bondscoach Zechiël of Luciano Valente moet opnemen in de nieuwe selectie van het Nederlands elftal. "Ik denk in eerste instantie dat Ruud van Nistelrooij Xavi tipt over Zechiël, dus het zou me niet verbazen als hij de eerste verrassing van de nieuwe bondscoach is."