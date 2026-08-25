Johan Derksen is niet te spreken over de manier waarop Hélène Hendriks aan haar gasten komt bij De Oranjezomer. De besnorde analist vindt dat te veel vaste gezichten van Vandaag Inside ook aanschuiven bij het programma van zijn SBS-collega.

Dat laat de oud-voetballer maandagavond weten tijdens de eerste uitzending van het nieuwe seizoen van Vandaag Inside. "Ik heb me wel geërgerd, Wilfred. Misschien moet ik het niet zeggen, maar dat jongens die hier vaste gast zijn ook daar gaan zitten en bij Nieuws van de Dag...", verzucht Derksen. "Ik vind dat ze een beetje exclusief moeten zijn voor dit programma. Het is niet leuk als wij overal gaan zitten, dat je drie keer achter elkaar op tv bent."

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Derksen doelt daarmee onder meer op gasten als Raymond Mens, Thomas van Groningen, Chris Woerts en scheidsrechter Bas Nijhuis. Zij doken de afgelopen zomer regelmatig op in De Oranjezomer, dat tijdens de zomerstop van Vandaag Inside dagelijks te zien was op SBS6.

Tegelijkertijd erkent Derksen dat het programma van Hendriks het goed deed. "Je denkt wel eens dat bepaalde gasten kijkcijferkanonnen zijn. Het maakt niets uit, want bij die Oranjezomer zat een zooitje ongeregeld en elke avond een andere presentator, en ze hadden nog steeds goede kijkcijfers!"