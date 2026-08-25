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Johan Derksen looft Eredivisie-parel: ‘Zó indrukwekkend: visitekaartje voor Oranje’

25 augustus 2026, 06:25
Johan Derksen
Foto: © Talpa
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Luuk van Grinsven | Redacteur
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Johan Derksen is flink onder de indruk geraakt van Ruben van Bommel tijdens PSV – FC Groningen (5-1). De aanvaller speelde een fantastische wedstrijd en was betrokken bij drie doelpunten.

Van Bommel was zondagmiddag de beste man op het veld bij PSV. De linksbuiten speelde directe tegenstander Jorg Schreuders van het kastje naar de muur en was met zijn individuele acties heel belangrijk. Zo was hij degene die de ‘assist’ gaf op de eigen goal van Thijmen Blokzijl en de 2-1 van Ivan Perisic.

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Ook in de tweede helft noteerde Van Bommel een assist, bij de 5-1 van Sergiño Dest. Derksen is in Groeten uit Grolloo razend enthousiast over de vleugelspeler van PSV: “Een heel positief punt, is Ruben van Bommel. Hij is eigenlijk een jaar uit de boeken geweest, maar heeft zijn comeback gemaakt”, begint hij.

“Ik vond hem zó indrukwekkend tegen FC Groningen. Hij is sterker en sneller uit zijn blessure gekomen. Hij gaf meteen zijn visitekaartje af als Oranje-klant”, aldus De Snor.

➡️ Meer over Ruben van Bommel

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PSV - Groningen

PSV
5 - 1
FC Groningen
Gespeeld op 23 aug. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Ruben van Bommel

Ruben van Bommel
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 22 jaar (3 aug. 2004)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
PSV
3
1
2025/2026
PSV
6
3
2024/2025
Jong AZ
1
2
2024/2025
AZ
26
4

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
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AZ
3
7
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GAE
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5
7
3
PSV
3
5
7
4
Feyenoord
3
4
7
5
Groningen
3
0
6

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