Feyenoord-fan grijpt in na vuurwerkincident: 'Dit wil je niet zien'

Een supporter van Feyenoord is een inzamelingsactie gestart om de zeven SC Cambuur-fans te steunen die zondag gewond raakten bij de onderlinge wedstrijd. Het doel is om geld in te zamelen om hun kosten te dekken. Als er meer wordt opgehaald dan het streefbedrag, gaat het overgebleven geld naar goede doelen.

De actie is maandagmiddag opgezet, toen nog melding was gemaakt van vijf gewonden. Inmiddels heeft Cambuur laten weten dat het om zeven mensen gaat. Zij raakten gewond nadat Feyenoord-supporters vuurwerk in hun richting gooiden. "Wat er is gebeurd, raakt. Als Feyenoord-supporter wil je dit gewoon niet zien. Dit is niet waar voetbal voor hoort te staan", schrijft de fan die de inzamelingsactie is begonnen.

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"Rivaliteit hoort erbij, maar dit gaat veel te ver. Daarom komen we in actie voor de vijf gewonde Cambuur-supporters. Geen woorden maar daden! Laten we als Feyenoorders nu onze andere kant laten zien en met zoveel mogelijk supporters deze vijf mensen steunen. Cambuur-supporters en supporters van andere clubs: sluit vooral aan!"

Het streefbedrag is bepaald op 10.000 euro. "Het geld is bedoeld om hen te helpen met de gevolgen van het incident. Denk aan het eigen risico en andere niet-vergoede zorgkosten, vervoer, materiële schade en andere kosten die tijdens hun herstel ontstaan", zo stelt de initiatiefnemer. "Daarnaast willen we de vijf supporters en hun gezinnen iets extra's geven. Bijvoorbeeld een mooie herstelmand, een etentje met partner of gezin, een bijzonder voetbalmoment of iets anders waar zij tijdens hun herstel blij van worden."

Als er meer dan 10.000 euro wordt opgehaald, gaat de extra opbrengst naar goede doelen. Een deel gaat naar de Nederlandse Brandwonden Stichting, die mensen met brandwonden helpt en zich inzet om brandwonden te voorkomen. Met het andere deel willen de initiatiefnemers samen met Cambuur, Feyenoord en andere betrokken partijen 'iets concreets doen voor veiliger voetbal en het voorkomen van vuurwerkincidenten in stadions'. "We maken uiteraard duidelijk waar de extra opbrengst uiteindelijk aan wordt besteed."