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Romano Denneboom voorziet twee mogelijke nieuwelingen in Oranje-selectie

25 augustus 2026, 05:55
Nederland voor de wedstrijd tegen Tunesië op het WK 2026.
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
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Romano Denneboom denkt dat Gjivai Zechiël en Ruben van Bommel in beeld komen bij het Nederlands elftal als ze zich op deze manier blijven ontwikkelen bij Feyenoord en PSV. De oud-international gunt beiden een plekje in het Team van de Week namens De Telegraaf van de afgelopen Eredivisie-speelronde.

Van Bommel was zondagmiddag de grote man bij PSV, dat FC Groningen met 5-1 naar de slachtbank stuurde. Volgens Denneboom is de aanvaller ‘de speler van de week’. “Hij speelde Jorg Schreuders helemaal zoek. Die moest na een helft gewisseld worden”, stelt de rapporteur.

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“Je merkt helemaal niets van de zware blessure die hij heeft gehad. Ik heb nog tegen zijn vader gespeeld, die had in het veld dezelfde trekjes. Van Bommel was betrokken bij drie goals. Met zo’n rendement beweegt ook hij zich richting Oranje”, denkt Denneboom.

Datzelfde geldt voor Zechiël, verwacht de voormalig international van het Nederlands elftal. De middenvelder is sterk begonnen aan het nieuwe seizoen en maakte zondag twee goals tegen Cambuur. “Wat een loopvermogen heeft hij en wat een inzicht. Tegen Cambuur maakte hij de eerste en de laatste goal. Als hij zich zo doorontwikkelt, gaat het richting Oranje”, aldus Denneboom.

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Ruben van Bommel

Ruben van Bommel
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 22 jaar (3 aug. 2004)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
PSV
3
1
2025/2026
PSV
6
3
2024/2025
Jong AZ
1
2
2024/2025
AZ
26
4

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
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PT
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AZ
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7
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GAE
3
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