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Grote zorgen bij Xavi om Frenkie de Jong

25 augustus 2026, 07:56   Bijgewerkt: 08:10
Xavi Nederlands elftal Oranje
Foto: © Imago/realtimes
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Bondscoach Xavi Hernández van het Nederlands elftal maakt zich grote zorgen om Frenkie de Jong. Dat meldt de Spaanse journalist Jordi Grau in het programma Gol a Gol.

De zorgen van de nieuwe bondscoach van Oranje hebben te maken met de situatie van De Jong. De middenvelder is na het WK in de Verenigde Staten teruggekeerd met een knieblessure en is nog altijd herstellende. Het grootste probleem is de onzekerheid over zijn herstel. Wanneer De Jong precies kan terugkeren, is op dit moment nog onduidelijk. Als zijn herstel lang duurt, zou volgens de berichtgeving zelfs een operatie in beeld kunnen komen. FC Barcelona verwacht echter niet dat het zover zal komen.

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Volgens Jordi Grau heeft de situatie in ieder geval tot zorgen geleid bij Xavi. Vreemd is dat niet. De Spaanse oefenmeester werkte bij Barcelona al samen met De Jong en de oud-middenvelder van Ajax kon onder Xavi vrijwel altijd rekenen op een basisplaats. De Jong is bovendien een van de weinige spelers van Oranje die de nieuwe bondscoach nog kent uit zijn loopbaan als trainer en is een belangrijke sleutelspeler voor het Nederlands elftal.

Over een maand wacht voor Xavi al zijn eerste interlandperiode met Oranje, met wedstrijden tegen onder meer Duitsland en Servië. Of De Jong dan alweer klaar is om een rol van betekenis te spelen, lijkt op dit moment niet aannemelijk. Daarmee krijgt Xavi mogelijk direct te maken met een groot probleem bij zijn start als bondscoach van het Nederlands elftal.

Dinsdagmiddag zal Xavi op zijn eerste persconferentie als bondscoach van het Nederlands elftal ongetwijfeld gevraagd worden naar de situatie rondom De Jong. Om 16.30 uur staat de bondscoach in Zeist de media te woord.

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Vriendje Stokvis
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Vriendje Stokvis
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Hoezo grote zorgen. Frenkie kan het niet meer aan dus niet meer selecteren. Simpel.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vriendje Stokvis
2.040 Reacties
704 Dagen lid
9.444 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hoezo grote zorgen. Frenkie kan het niet meer aan dus niet meer selecteren. Simpel.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Frenkie de Jong

Frenkie de Jong
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 29 jaar (12 mei 1997)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Barcelona
0
0
2025/2026
Barcelona
25
1
2024/2025
Barcelona
26
2
2023/2024
Barcelona
20
2

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Stand LaLiga 2026/2027

LaLiga
GS
DS
PT
2
Alavés
2
3
4
3
Atlético
2
2
4
4
Barcelona
1
5
3
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Espanyol
2
2
3
6
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