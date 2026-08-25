Bondscoach Xavi Hernández van het Nederlands elftal maakt zich grote zorgen om . Dat meldt de Spaanse journalist Jordi Grau in het programma Gol a Gol.

De zorgen van de nieuwe bondscoach van Oranje hebben te maken met de situatie van De Jong. De middenvelder is na het WK in de Verenigde Staten teruggekeerd met een knieblessure en is nog altijd herstellende. Het grootste probleem is de onzekerheid over zijn herstel. Wanneer De Jong precies kan terugkeren, is op dit moment nog onduidelijk. Als zijn herstel lang duurt, zou volgens de berichtgeving zelfs een operatie in beeld kunnen komen. FC Barcelona verwacht echter niet dat het zover zal komen.

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Volgens Jordi Grau heeft de situatie in ieder geval tot zorgen geleid bij Xavi. Vreemd is dat niet. De Spaanse oefenmeester werkte bij Barcelona al samen met De Jong en de oud-middenvelder van Ajax kon onder Xavi vrijwel altijd rekenen op een basisplaats. De Jong is bovendien een van de weinige spelers van Oranje die de nieuwe bondscoach nog kent uit zijn loopbaan als trainer en is een belangrijke sleutelspeler voor het Nederlands elftal.

Over een maand wacht voor Xavi al zijn eerste interlandperiode met Oranje, met wedstrijden tegen onder meer Duitsland en Servië. Of De Jong dan alweer klaar is om een rol van betekenis te spelen, lijkt op dit moment niet aannemelijk. Daarmee krijgt Xavi mogelijk direct te maken met een groot probleem bij zijn start als bondscoach van het Nederlands elftal.

Dinsdagmiddag zal Xavi op zijn eerste persconferentie als bondscoach van het Nederlands elftal ongetwijfeld gevraagd worden naar de situatie rondom De Jong. Om 16.30 uur staat de bondscoach in Zeist de media te woord.