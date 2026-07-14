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Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26: Jamiro Monteiro maakt binnenlandse transfer

14 juli 2026, 06:25   Bijgewerkt: 15 juli 2026, 17:25
Transferoverzicht Eredivisie
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Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Sinds 22 juni is de transfermarkt in de Eredivisie weer geopend. De achttien clubs op het hoogste Nederlandse niveau hebben tot dinsdag 2 september de tijd om hun selecties te versterken, de eerste deals zijn inmiddels gesloten. In dit artikel zetten we alle zomerse transfers op een rij van ADO Den Haag, AjaxAZSC Cambuur, ExcelsiorFeyenoordFortuna SittardGo Ahead EaglesFC Groningensc Heerenveen, NEC, PEC ZwollePSVSparta RotterdamTelstarFC TwenteFC Utrecht en Willem II.

ADO Den Haag - Nieuw

Speler

Van

Contract

ADO Den Haag - Nieuw

Speler

Van

Contract

Jari Vlak

CD Castellón (Spa)

Tot medio 2029

Bryan Fiabema

Lech Poznan (Pol)

Werd gehuurd

Taneli Hämäläinen

KuPS (Fin)

Werd al verhuurd

Maikey Houwaart

Transfervrij

N.v.t.

Devyn Payne

Transfervrij

N.v.t.

Diogo Tomas

Transfervrij

N.v.t.

Ajax - Nieuw

Speler

Van

Contract

Amourricho van Axel Dongen

SC Heerenveen

Tot medio 2027, werd verhuurd

Daley Blind

Girona (Spa)

Tot medio 2027

Jan Faberski

PEC Zwolle

Tot medio 2030, werd verhuurd

Tristan Gooijer

Ajax

Tot medio 2029, werd verhuurd

Dies Janse

FC Groningen

Tot medio 2029, werd verhuurd

Ahmetcan Kaplan

NEC

Tot medio 2027, werd verhuurd

Julian Rijkhoff

Almere City FC

Tot medio 2027, werd verhuurd

Caio Henrique

AS Monaco (Fra)

Tot medio 2030

Jano Monserrate

Atlético Madrid

Tot medio 2030

Ajax - Weg

Speler

Naar

Contract

Chuba Akpom

Ipswich Town (Eng)

Tot medio 2029, werd al verhuurd

Gerald Alders

Telstar

Verhuurd

Branco van den Boomen

Angers (Fra)

Contract ontbonden

Vitezslav Jaros

Liverpool (Eng)

Werd gehuurd

Lucas Jetten

SC Cambuur

Tot medio 2029

Sivert Mannsverk

Sparta Praag (Tsj)

Nog niet bekend, werd verhuurd

Sean Steur

Newcastle United (Eng)

Tot medio 2031

Takehiro Tomiyasu

Transfervrij

N.v.t.

Skye Vink

SC Cambuur

Tot medio 2029

Wout Weghorst

FC Twente

Tot medio 2028

Oleksandr Zinchenko

Transfervrij

N.v.t.

Nick Verschuren

Sparta Rotterdam

Tot medio 2030, werd verhuurd aan FC Volendam

AZ - Nieuw

Speler

Van

Contract

Jerolldino Bergraaf

Excelsior

Gehuurd

Jari De Busser

Go Ahead Eagles

Tot medio 2031

Sem van Duijn

Telstar

Tot medio 2027, werd verhuurd

Dave Kwakman

FC Volendam

Tot medio 2029, werd verhuurd

Mayckel Lahdo

Brøndby IF (Den)

Tot medio 2027, werd verhuurd

Lewis Schouten

Excelsior

Tot medio 2028, werd verhuurd

AZ - Weg

Speler

Naar

Contract

Kristijan Belic

Maccabi Tel Aviv (Isr)

Tot medio 2029, werd al verhuurd

Abdelnour Soualhia

Telstar

Verhuurd

Daniël Virginio Deen

Transfervrij

N.v.t.

Sem Westerveld

Real Zaragoza (Spa)

Tot medio 2029

Lequincio Zeefuik

Fortuna Sittard

Verhuurd

Zico Buurmeester

CD Leganés (Spa)

Tot medio 2029

Sven Mijnans

PSV

Tot medio 2031

SC Cambuur - Nieuw

Speler

Van

Contract

Morgan Costarelli

Lille (Fra)

Tot medio 2029

Ilyes Hamache

Schalke 04 (Dui)

Tot medio 2029

Lucas Jetten

Ajax

Tot medio 2029

Ryan van de Pavert

Ajax

Gehuurd

Skye Vink

Ajax

Tot medio 2029

SC Cambuur - Weg

Speler

Naar

Contract

Remco Balk

Bali United (Idn)

Nog niet bekendgemaakt

Mark Diemers

Nog niet bekend

Niet van toepassing

Ichem Ferrah

Lille (Fra)

Werd gehuurd

Tomas Galvez

Manchester City (Eng)

Werd gehuurd

Diyae Jermoumi

Transfervrij

N.v.t.

Toni Jonker

Transfervrij

N.v.t.

Tony Rölke

Transfervrij

N.v.t.

Oscar Sjöstrand

Malmö FF (Zwe)

Tot eind 2030

Kian Visser

TPS (Fin)

Tot eind 2026

Bram Marsman

Roda JC Kerkrade

Tot medio 2028

Jort van der Sande

Bali United (Idn)

Tot medio 2028

Excelsior - Nieuw

Speler

Van

Contract

David Garden

Quick Boys

Tot medio 2028

Kasey Bos

FSV Mainz 05 (Dui)

Gehuurd

Nolan Martens

De Graafschap

Tot medio 2027, werd verhuurd

Daniël van Vianen

FC Dordrecht

Tot medio 2027

Marlon van de Wetering

FC Eindhoven

Tot medio 2029

Yakub Finey

GIF Sundsvall (Zwe)

Tot medio 2029

Jan Plug

Feyenoord

Gehuurd

Excelsior - Weg

Speler

Naar

Contract

Hamdi Akujobi

Transfervrij

N.v.t.

Jerolldino Bergraaf

AZ

Verhuurd

Ilias Bronkhorst

Huddersfield Town (Eng)

Tot medio 2028

Mike van Duinen

Transfervrij

N.v.t.

Emil Hansson

Transfervrij

N.v.t.

Miliano Jonathans

FC Utrecht

Werd gehuurd

Lewis Schouten

AZ

Werd gehuurd

Szymon Wlodarczyk

Sturm Graz (Oos)

Werd gehuurd

Arthur Zagré

FC Utrecht

Tot medio 2029

Feyenoord - Nieuw

Speler

Van

Contract

Stéphano Carrillo

FC Dordrecht

Tot medio 2029, werd verhuurd

Neraysho Kasanwirjo

Fortuna Sittard

Tot medio 2027, werd verhuurd

Luka Ivanusec

PAOK Saloniki (Gri)

Tot medio 2028, werd verhuurd

Mika Mármol

Las Palmas

Tot medio 2030

Jan Plug

FC Dordrecht

Tot medio 2028, werd verhuurd

Jaden Slory

Go Ahead Eagles

Tot medio 2029, werd verhuurd

Calvin Stengs

Pisa (Ita)

Tot medio 2027, werd verhuurd

Charles Vanhoutte

OGC Nice (Fra)

Tot medio 2030

Gjivai Zechiël

FC Utrecht

Tot medio 2028, werd verhuurd

Ramiz Zerrouki

FC Twente

Tot medio 2027, werd verhuurd

Nacho Ferri

Westerlo (Bel)

Tot medio 2030

Feyenoord - Weg

Speler

Naar

Contract

Plamen Andreev

Debreceni VSC (Hon)

Tot medio 2029, werd verhuurd aan Lech Poznan (Pol)

Steven Benda

Fulham (Eng)

Werd gehuurd

Malcolm Jeng

Stade Reims (Fra)

Werd gehuurd

Jeyland Mitchell

Sturm Graz (Oos)

Werd al verhuurd

Jaden Slory

Willem II

Verhuurd

Jan Plug

Excelsior

Verhuurd

Fortuna Sittard - Nieuw

Speler

Van

Contract

Sven Simons

FC Eindhoven

Tot medio 2029

Lequincio Zeefuik

AZ

Gehuurd

Fortuna Sittard - Weg

Speler

Naar

Contract

Onur Demir

Transfervrij

N.v.t.

Lance Duijvestijn

Sparta Rotterdam

Werd gehuurd

Paul Gladon

NAC Breda

Tot medio 2028

Alen Halilovic

Transfervrij

N.v.t.

Neraysho Kasanwirjo

Feyenoord

Werd gehuurd

Nick Marsman

Go Ahead Eagles

Tot medio 2027

Niels Martens

Transfervrij

N.v.t.

Tristan Schenkhuizen

VVV-Venlo

Tot medio 2028

Kaj Sierhuis

NEC

Tot medio 2029

Samuel Bastien

Transfervrij

Contract ontbonden

Go Ahead Eagles - Nieuw

Speler

Van

Contract

Kjetil Haug

Toulouse (Fra)

Tot medio 2029

Calvin Twigt

Willem II

Tot medio 2028, werd verhuurd

Nick Marsman

Fortuna Sittard

Tot medio 2027

Tomas Galvez

Manchester City (Eng)

Tot medio 2030

Erik Flataker

AIK (Zwe)

Tot medio 2030

Go Ahead Eagles - Weg

Speler

Naar

Contract

Xander Blomme

FC Eindhoven

Tot medio 2027, werd verhuurd

Luca Everink

FC Emmen

Tot medio 2028

Dielan Ghafour

Transfervrij

N.v.t.

Kenzo Goudmijn

Derby County (Eng)

Werd gehuurd

Sven Jansen

TOP Oss

Tot medio 2027

Luca Plogmann

Transfervrij

N.v.t.

Jaden Slory

Feyenoord

Werd gehuurd, nu Willem II (huur)

Milan Smit

Stoke City (Eng)

Tot medio 2030, werd verhuurd

Finn Stokkers

Transfervrij

N.v.t.

Aske Adelgaard

FC Twente

Tot medio 2030

Jakob Breum

Saint-Étienne (Fra)

Tot medio 2030

Jari De Busser

AZ

Tot medio 2031

FC Groningen - Nieuw

Speler

Van

Contract

Noam Emeran

FC Emmen

Tot medio 2027, werd verhuurd

Travis Hernes

Newcastle United (Eng)

Tot medio 2030, werd al gehuurd

Tygo Land

PSV

Opnieuw gehuurd

Pelle Clement

Sparta Rotterdam

Tot medio 2028

Rijk Janse

NEC

Tot medio 2028

FC Groningen - Weg

Speler

Naar

Contract

Dirk Baron

FC Emmen

Tot medio 2027

Dies Janse

Ajax

Werd gehuurd

Hidde Jurjus

Transfervrij

N.v.t.

Rui Mendes

Transfervrij

N.v.t.

Thijs Oosting

PEC Zwolle

Werd al verhuurd

Mats Seuntjens

Transfervrij

N.v.t.

Younes Taha

FC Twente

Werd gehuurd

Fofin Turay

Transfervrij

N.v.t.

Marvin Peersman

Telstar

Tot medio 2028

Romano Postema

Viking FK (Noo)

Nog niet bekendgemaakt

SC Heerenveen - Nieuw

Speler

Van

Contract

Darling Bladi

Real Betis (Spa)

Tot medio 2029

SC Heerenveen - Weg

Speler

Naar

Contract

Amourricho van Axel Dongen

Ajax

Werd gehuurd

Lasse Nordas

Luton Town (Eng)

Werd gehuurd

Jan Bekkema

Geen club

N.v.t.

Nordin Bakker

FC Midtjylland (Den)

Tot medio 2029

NEC - Nieuw

Speler

Van

Contract

Vito van Crooij

Sparta Rotterdam

Tot medio 2027, werd verhuurd

Yousri Sbai

VVV-Venlo

Tot medio 2028, werd verhuurd

Perr Schuurs

Torino (Ita)

Tot medio 2029

Tobias Storm

Lyngby BK (Den)

Tot medio 2030

Kaj Sierhuis

Fortuna Sittard

Tot medio 2029

Adam Tahaui

Vitesse

Tot medio 2030

Jamiro Monteiro

PEC Zwolle

Tot medio 2028

NEC - Weg

Speler

Naar

Contract

Basar Önal

Lille (Fra)

Nog niet bekendgemaakt

Danilo

Rangers FC (Sch)

Werd gehuurd

Eli Dasa

Nog niet bekend

Niet van toepassing

Argyris Darelas

Nog niet bekend

Niet van toepassing

Rijk Janse

FC Groningen

Tot medio 2028

Ahmetcan Kaplan

Ajax

Werd gehuurd

Virgil Misidjan

Transfervrij

N.v.t.

Jetro Willems

Transfervrij

N.v.t.

Rober González

Transfervrij

N.v.t.

Youssef El Kachati

Stade Reims (Fra)

Tot medio 2028

Jasper Cillessen

Transfervrij

N.v.t.

PEC Zwolle - Nieuw

Speler

Van

Contract

Tom de Graaff

FC Utrecht

Tot medio 2029, werd al gehuurd

Dylan Mbayo

Stade Lavallois (Fra)

Tot medio 2027, werd verhuurd

Thijs Oosting

FC Groningen

Tot medio 2029, werd al gehuurd

Tobias Sommer

Sønderjyske (Den)

Tot medio 2029

Elias Sørensen

Valerenga (Noo)

Tot medio 2029

Tijs Velthuis

Sparta Rotterdam

Tot medio 2029, werd al gehuurd

Nick Viergever

FC Utrecht

Tot medio 2027

PEC Zwolle – Weg

Speler

Naar

Contract

Zico Buurmeester

AZ

Werd gehuurd

Thomas Buitink

Sparta Nijkerk

N.v.t.

Jan Faberski

Ajax

Werd gehuurd

Anselmo García MacNulty

FC Magdeburg (Dui)

Nog niet bekendgemaakt

Tristan Gooijer

Ajax

Werd gehuurd

Samir Lagsir

Gestopt

N.v.t.

Jamiro Monteiro

NEC

Tot medio 2028

Kaj de Rooij

Real Valladolid (Spa)

Tot medio 2030

Shola Shoretire

PAOK Saloniki (Gri)

Werd gehuurd

David Voûte

FC Emmen

Tot medio 2028

PSV - Nieuw

Speler

Van

Contract

Isaac Babadi

Antwerp FC (Bel)

Tot medio 2028, werd verhuurd

Joël Drommel

Sparta Rotterdam

Tot medio 2027, werd verhuurd

Adama Nagalo

Konyaspor (Tur)

Tot medio 2029, werd verhuurd

Sven Mijnans

AZ

Tot medio 2031

PSV - Weg

Speler

Naar

Contract

Myron Boadu

Transfervrij

N.v.t.

Tygo Land

FC Groningen

Opnieuw verhuurd

Anass Salah-Eddine

AS Roma (Ita)

Werd gehuurd

Niek Schiks

RKC Waalwijk

Verhuurd

Ismael Saibari

Bayern München (Dui)

Tot medio 2031

Sparta Rotterdam - Nieuw

Speler

Van

Contract

Joel Ideho

FC Volendam

Tot medio 2028, werd verhuurd

Boyd Reith

Almere City FC

Tot medio 2027, werd verhuurd

Casper Terho

OH Leuven (Bel)

Tot medio 2030, werd al gehuurd

Nökkvi Thórisson

Telstar

Tot medio 2028, werd verhuurd

Tijs Velthuis

PEC Zwolle

Tot medio 2028, werd verhuurd

Bas Kuipers

FC Twente

Tot medio 2028

Nick Verschuren

Ajax

Tot medio 2030

Sparta Rotterdam - Weg

Speler

Naar

Contract

Patrick van Aanholt

Nog niet bekend

Niet van toepassing

Saïd Bakari

Nog niet bekend

Niet van toepassing

Pelle Clement

FC Groningen

Tot medio 2028

Vito van Crooij

NEC

Werd gehuurd

Joël Drommel

PSV

Werd gehuurd

Lance Duijvestijn

SV Darmstadt (Dui)

Nog niet bekendgemaakt

Jonathan de Guzmán

Gestopt

Niet van toepassing

Joshua Kitolano

FK Bodø/Glimt (Noo)

Tot medio 2030

Tobias Lauritsen

Transfervrij

N.v.t.

Shurandy Sambo

Burnley (Eng)

Werd gehuurd

Youri Schoonderwaldt

VVV-Venlo

Tot medio 2028, was al verhuurd

Telstar - Nieuw

Speler

Van

Contract

Noach Schenkman

Amsterdamsche FC

Tot medio 2028

Abdelnour Soualhia

AZ

Gehuurd

Gerald Alders

Ajax

Opnieuw gehuurd

Marvin Peersman

FC Groningen

Tot medio 2028

Telstar - Weg

Speler

Naar

Contract

Danny Bakker

FC Anyang

N.v.t.

Sem van Duijn

AZ

Werd gehuurd

Cedric Hatenboer

Anderlecht (Bel)

Werd gehuurd

Adil Lechkar

Transfervrij

N.v.t.

Dylan Mertens

Transfervrij

N.v.t.

Neville Ogidi Nwankwo

FC Utrecht

Werd gehuurd

Guus Offerhaus

FC Utrecht

Tot medio 2029

Jochem Ritmeester van de Kamp

Almere City FC

Werd gehuurd

Nökkvi Thórisson

Sparta Rotterdam

Werd gehuurd

FC Twente - Nieuw

Speler

Van

Contract

Gijs Besselink

Willem II

Tot medio 2028, werd verhuurd

Harrie Kuster

RKC Waalwijk

Tot medio 2027, werd verhuurd

Sayfallah Ltaief

Greuther Fürth (Dui)

Tot medio 2027, werd verhuurd

Juliën Mesbahi

FC Emmen

Tot medio 2027, werd verhuurd

Younes Taha

FC Groningen

Tot medio 2027, werd verhuurd

Naci Ünüvar

Heracles Almelo

Tot medio 2028, werd verhuurd

Aske Adelgaard

Go Ahead Eagles

Tot medio 2030

Krzysztof Kurowski

Slask Wroclaw

Tot medio 2030

Wout Weghorst

Ajax

Tot medio 2028

Remko Pasveer

Heracles Almelo

Tot medio 2027

FC Twente - Weg

Speler

Naar

Contract

Mats Rots

1899 Hoffenheim (Dui)

Niet bekendgemaakt

Ricky van Wolfswinkel

VV Woudenberg

N.v.t.

Ramiz Zerrouki

Feyenoord

Werd gehuurd

Bas Kuipers

Sparta Rotterdam

Tot medio 2028, werd al verhuurd

Alec Van Hoorenbeeck

Hajduk Split (Kro)

Tot medio 2029

Przemyslaw Tyton

Transfervrij

N.v.t.

Sam Karssies

FC Emmen

Verhuurd

FC Utrecht - Nieuw

Speler

Van

Contract

Ángel Alarcón

FC Porto (Por)

Tot medio 2029, werd al gehuurd

Davy van den Berg

Luton Town (Eng)

Tot medio 2028, werd verhuurd

Miliano Jonathans

Excelsior

Tot medio 2028, werd verhuurd

Guus Offerhaus

Telstar

Tot medio 2029

Neville Ogidi Nwankwo

Telstar

Tot medio 2027, werd verhuurd

Noah Ohio

Real Valladolid (Spa)

Tot medio 2027, werd verhuurd

Jamie Schuldes

RB Leipzig (Dui)

Tot medio 2030

Ferdinand Pohl

Bayer Leverkusen (Dui)

Tot medio 2029

Kevin Paredes

VfL Wolfsburg (Dui)

Tot medio 2027

Emmanuel Chigozie Owen

Bayer Leverkusen (Dui)

Tot medio 2030

FC Utrecht - Weg

Speler

Naar

Contract

Tom de Graaff

PEC Zwolle

Tot medio 2029, werd verhuurd

Jesper Karlsson

Bologna (Ita)

Werd gehuurd

Souffian El Karouani

Al-Qadsiah (SAr)

Tot medio 2029

Nick Viergever

PEC Zwolle

Tot medio 2027

Gjivai Zechiël

Feyenoord

Werd gehuurd

Gustav Arcos Sundqvist

Sparta Rotterdam

Tot medio 2028, werd verhuurd

Jesse van de Haar

RKC Waalwijk

Tot medio 2029, werd verhuurd

Mike van der Hoorn

AEK Larnaca (Cyp)

Tot medio 2028

Sébastien Haller

Sanfrecce Hiroshima (Jap)

Tot medio 2027

Willem II - Nieuw

Speler

Van

Contract

Finn Stam

AZ

Tot medio 2029, werd al gehuurd

Jaden Slory

Feyenoord

Gehuurd

Willem II - Weg

Speler

Naar

Contract

Mounir El Allouchi

Transfervrij

N.v.t.

Samuel Bamba

VfL Bochum (Dui)

Werd gehuurd

Raffael Behounek

Wolfsberger AC (Oos)

Tot medio 2029

Gijs Besselink

FC Twente

Werd gehuurd

Boris Lambert

KV Kortrijk (Bel)

Tot medio 2029, werd al verhuurd

Dani Mathieu

Transfervrij

N.v.t.

Calvin Twigt

Go Ahead Eagles

Werd gehuurd

Nick Doodeman

FC Volendam

Tot medio 2029

Emilio Kehrer

FC Winterthur (Zwi)

Tot medio 2028

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