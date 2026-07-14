Sinds 22 juni is de transfermarkt in de Eredivisie weer geopend. De achttien clubs op het hoogste Nederlandse niveau hebben tot dinsdag 2 september de tijd om hun selecties te versterken, de eerste deals zijn inmiddels gesloten. In dit artikel zetten we alle zomerse transfers op een rij van ADO Den Haag, Ajax, AZ, SC Cambuur, Excelsior, Feyenoord, Fortuna Sittard, Go Ahead Eagles, FC Groningen, sc Heerenveen, NEC, PEC Zwolle, PSV, Sparta Rotterdam, Telstar, FC Twente, FC Utrecht en Willem II.
Speler
Van
Contract
Speler
Van
Contract
Jari Vlak
CD Castellón (Spa)
Tot medio 2029
Bryan Fiabema
Lech Poznan (Pol)
Werd gehuurd
Taneli Hämäläinen
KuPS (Fin)
Werd al verhuurd
Maikey Houwaart
Transfervrij
N.v.t.
Devyn Payne
Transfervrij
N.v.t.
Diogo Tomas
Transfervrij
N.v.t.
Speler
Van
Contract
Amourricho van Axel Dongen
SC Heerenveen
Tot medio 2027, werd verhuurd
Daley Blind
Girona (Spa)
Tot medio 2027
Jan Faberski
PEC Zwolle
Tot medio 2030, werd verhuurd
Tristan Gooijer
Ajax
Tot medio 2029, werd verhuurd
Dies Janse
FC Groningen
Tot medio 2029, werd verhuurd
Ahmetcan Kaplan
NEC
Tot medio 2027, werd verhuurd
Julian Rijkhoff
Almere City FC
Tot medio 2027, werd verhuurd
Caio Henrique
AS Monaco (Fra)
Tot medio 2030
Jano Monserrate
Atlético Madrid
Tot medio 2030
Speler
Naar
Contract
Chuba Akpom
Ipswich Town (Eng)
Tot medio 2029, werd al verhuurd
Gerald Alders
Telstar
Verhuurd
Branco van den Boomen
Angers (Fra)
Contract ontbonden
Vitezslav Jaros
Liverpool (Eng)
Werd gehuurd
Lucas Jetten
SC Cambuur
Tot medio 2029
Sivert Mannsverk
Sparta Praag (Tsj)
Nog niet bekend, werd verhuurd
Sean Steur
Newcastle United (Eng)
Tot medio 2031
Takehiro Tomiyasu
Transfervrij
N.v.t.
Skye Vink
SC Cambuur
Tot medio 2029
Wout Weghorst
FC Twente
Tot medio 2028
Oleksandr Zinchenko
Transfervrij
N.v.t.
Nick Verschuren
Sparta Rotterdam
Tot medio 2030, werd verhuurd aan FC Volendam
Speler
Van
Contract
Jerolldino Bergraaf
Excelsior
Gehuurd
Jari De Busser
Go Ahead Eagles
Tot medio 2031
Sem van Duijn
Telstar
Tot medio 2027, werd verhuurd
Dave Kwakman
FC Volendam
Tot medio 2029, werd verhuurd
Mayckel Lahdo
Brøndby IF (Den)
Tot medio 2027, werd verhuurd
Lewis Schouten
Excelsior
Tot medio 2028, werd verhuurd
Speler
Naar
Contract
Kristijan Belic
Maccabi Tel Aviv (Isr)
Tot medio 2029, werd al verhuurd
Abdelnour Soualhia
Telstar
Verhuurd
Daniël Virginio Deen
Transfervrij
N.v.t.
Sem Westerveld
Real Zaragoza (Spa)
Tot medio 2029
Lequincio Zeefuik
Fortuna Sittard
Verhuurd
Zico Buurmeester
CD Leganés (Spa)
Tot medio 2029
Sven Mijnans
PSV
Tot medio 2031
Speler
Van
Contract
Morgan Costarelli
Lille (Fra)
Tot medio 2029
Ilyes Hamache
Schalke 04 (Dui)
Tot medio 2029
Lucas Jetten
Ajax
Tot medio 2029
Ryan van de Pavert
Ajax
Gehuurd
Skye Vink
Ajax
Tot medio 2029
Speler
Naar
Contract
Remco Balk
Bali United (Idn)
Nog niet bekendgemaakt
Mark Diemers
Nog niet bekend
Niet van toepassing
Ichem Ferrah
Lille (Fra)
Werd gehuurd
Tomas Galvez
Manchester City (Eng)
Werd gehuurd
Diyae Jermoumi
Transfervrij
N.v.t.
Toni Jonker
Transfervrij
N.v.t.
Tony Rölke
Transfervrij
N.v.t.
Oscar Sjöstrand
Malmö FF (Zwe)
Tot eind 2030
Kian Visser
TPS (Fin)
Tot eind 2026
Bram Marsman
Roda JC Kerkrade
Tot medio 2028
Jort van der Sande
Bali United (Idn)
Tot medio 2028
Speler
Van
Contract
David Garden
Quick Boys
Tot medio 2028
Kasey Bos
FSV Mainz 05 (Dui)
Gehuurd
Nolan Martens
De Graafschap
Tot medio 2027, werd verhuurd
Daniël van Vianen
FC Dordrecht
Tot medio 2027
Marlon van de Wetering
FC Eindhoven
Tot medio 2029
Yakub Finey
GIF Sundsvall (Zwe)
Tot medio 2029
Jan Plug
Feyenoord
Gehuurd
Speler
Naar
Contract
Hamdi Akujobi
Transfervrij
N.v.t.
Jerolldino Bergraaf
AZ
Verhuurd
Ilias Bronkhorst
Huddersfield Town (Eng)
Tot medio 2028
Mike van Duinen
Transfervrij
N.v.t.
Emil Hansson
Transfervrij
N.v.t.
Miliano Jonathans
FC Utrecht
Werd gehuurd
Lewis Schouten
AZ
Werd gehuurd
Szymon Wlodarczyk
Sturm Graz (Oos)
Werd gehuurd
Arthur Zagré
FC Utrecht
Tot medio 2029
Speler
Van
Contract
Stéphano Carrillo
FC Dordrecht
Tot medio 2029, werd verhuurd
Neraysho Kasanwirjo
Fortuna Sittard
Tot medio 2027, werd verhuurd
Luka Ivanusec
PAOK Saloniki (Gri)
Tot medio 2028, werd verhuurd
Mika Mármol
Las Palmas
Tot medio 2030
Jan Plug
FC Dordrecht
Tot medio 2028, werd verhuurd
Jaden Slory
Go Ahead Eagles
Tot medio 2029, werd verhuurd
Calvin Stengs
Pisa (Ita)
Tot medio 2027, werd verhuurd
Charles Vanhoutte
OGC Nice (Fra)
Tot medio 2030
Gjivai Zechiël
FC Utrecht
Tot medio 2028, werd verhuurd
Ramiz Zerrouki
FC Twente
Tot medio 2027, werd verhuurd
Nacho Ferri
Westerlo (Bel)
Tot medio 2030
Speler
Naar
Contract
Plamen Andreev
Debreceni VSC (Hon)
Tot medio 2029, werd verhuurd aan Lech Poznan (Pol)
Steven Benda
Fulham (Eng)
Werd gehuurd
Malcolm Jeng
Stade Reims (Fra)
Werd gehuurd
Jeyland Mitchell
Sturm Graz (Oos)
Werd al verhuurd
Jaden Slory
Willem II
Verhuurd
Jan Plug
Excelsior
Verhuurd
Speler
Van
Contract
Sven Simons
FC Eindhoven
Tot medio 2029
Lequincio Zeefuik
AZ
Gehuurd
Speler
Naar
Contract
Onur Demir
Transfervrij
N.v.t.
Lance Duijvestijn
Sparta Rotterdam
Werd gehuurd
Paul Gladon
NAC Breda
Tot medio 2028
Alen Halilovic
Transfervrij
N.v.t.
Neraysho Kasanwirjo
Feyenoord
Werd gehuurd
Nick Marsman
Go Ahead Eagles
Tot medio 2027
Niels Martens
Transfervrij
N.v.t.
Tristan Schenkhuizen
VVV-Venlo
Tot medio 2028
Kaj Sierhuis
NEC
Tot medio 2029
Samuel Bastien
Transfervrij
Contract ontbonden
Speler
Van
Contract
Kjetil Haug
Toulouse (Fra)
Tot medio 2029
Calvin Twigt
Willem II
Tot medio 2028, werd verhuurd
Nick Marsman
Fortuna Sittard
Tot medio 2027
Tomas Galvez
Manchester City (Eng)
Tot medio 2030
Erik Flataker
AIK (Zwe)
Tot medio 2030
Speler
Naar
Contract
Xander Blomme
FC Eindhoven
Tot medio 2027, werd verhuurd
Luca Everink
FC Emmen
Tot medio 2028
Dielan Ghafour
Transfervrij
N.v.t.
Kenzo Goudmijn
Derby County (Eng)
Werd gehuurd
Sven Jansen
TOP Oss
Tot medio 2027
Luca Plogmann
Transfervrij
N.v.t.
Jaden Slory
Feyenoord
Werd gehuurd, nu Willem II (huur)
Milan Smit
Stoke City (Eng)
Tot medio 2030, werd verhuurd
Finn Stokkers
Transfervrij
N.v.t.
Aske Adelgaard
FC Twente
Tot medio 2030
Jakob Breum
Saint-Étienne (Fra)
Tot medio 2030
Jari De Busser
AZ
Tot medio 2031
Speler
Van
Contract
Noam Emeran
FC Emmen
Tot medio 2027, werd verhuurd
Travis Hernes
Newcastle United (Eng)
Tot medio 2030, werd al gehuurd
Tygo Land
PSV
Opnieuw gehuurd
Pelle Clement
Sparta Rotterdam
Tot medio 2028
Rijk Janse
NEC
Tot medio 2028
Speler
Naar
Contract
Dirk Baron
FC Emmen
Tot medio 2027
Dies Janse
Ajax
Werd gehuurd
Hidde Jurjus
Transfervrij
N.v.t.
Rui Mendes
Transfervrij
N.v.t.
Thijs Oosting
PEC Zwolle
Werd al verhuurd
Mats Seuntjens
Transfervrij
N.v.t.
Younes Taha
FC Twente
Werd gehuurd
Fofin Turay
Transfervrij
N.v.t.
Marvin Peersman
Telstar
Tot medio 2028
Romano Postema
Viking FK (Noo)
Nog niet bekendgemaakt
Speler
Van
Contract
Darling Bladi
Real Betis (Spa)
Tot medio 2029
Speler
Naar
Contract
Amourricho van Axel Dongen
Ajax
Werd gehuurd
Lasse Nordas
Luton Town (Eng)
Werd gehuurd
Jan Bekkema
Geen club
N.v.t.
Nordin Bakker
FC Midtjylland (Den)
Tot medio 2029
Speler
Van
Contract
Vito van Crooij
Sparta Rotterdam
Tot medio 2027, werd verhuurd
Yousri Sbai
VVV-Venlo
Tot medio 2028, werd verhuurd
Perr Schuurs
Torino (Ita)
Tot medio 2029
Tobias Storm
Lyngby BK (Den)
Tot medio 2030
Kaj Sierhuis
Fortuna Sittard
Tot medio 2029
Adam Tahaui
Vitesse
Tot medio 2030
Jamiro Monteiro
PEC Zwolle
Tot medio 2028
Speler
Naar
Contract
Basar Önal
Lille (Fra)
Nog niet bekendgemaakt
Danilo
Rangers FC (Sch)
Werd gehuurd
Eli Dasa
Nog niet bekend
Niet van toepassing
Argyris Darelas
Nog niet bekend
Niet van toepassing
Rijk Janse
FC Groningen
Tot medio 2028
Ahmetcan Kaplan
Ajax
Werd gehuurd
Virgil Misidjan
Transfervrij
N.v.t.
Jetro Willems
Transfervrij
N.v.t.
Rober González
Transfervrij
N.v.t.
Youssef El Kachati
Stade Reims (Fra)
Tot medio 2028
Jasper Cillessen
Transfervrij
N.v.t.
Speler
Van
Contract
Tom de Graaff
FC Utrecht
Tot medio 2029, werd al gehuurd
Dylan Mbayo
Stade Lavallois (Fra)
Tot medio 2027, werd verhuurd
Thijs Oosting
FC Groningen
Tot medio 2029, werd al gehuurd
Tobias Sommer
Sønderjyske (Den)
Tot medio 2029
Elias Sørensen
Valerenga (Noo)
Tot medio 2029
Tijs Velthuis
Sparta Rotterdam
Tot medio 2029, werd al gehuurd
Nick Viergever
FC Utrecht
Tot medio 2027
Speler
Naar
Contract
Zico Buurmeester
AZ
Werd gehuurd
Thomas Buitink
Sparta Nijkerk
N.v.t.
Jan Faberski
Ajax
Werd gehuurd
Anselmo García MacNulty
FC Magdeburg (Dui)
Nog niet bekendgemaakt
Tristan Gooijer
Ajax
Werd gehuurd
Samir Lagsir
Gestopt
N.v.t.
Jamiro Monteiro
NEC
Tot medio 2028
Kaj de Rooij
Real Valladolid (Spa)
Tot medio 2030
Shola Shoretire
PAOK Saloniki (Gri)
Werd gehuurd
David Voûte
FC Emmen
Tot medio 2028
Speler
Van
Contract
Isaac Babadi
Antwerp FC (Bel)
Tot medio 2028, werd verhuurd
Joël Drommel
Sparta Rotterdam
Tot medio 2027, werd verhuurd
Adama Nagalo
Konyaspor (Tur)
Tot medio 2029, werd verhuurd
Sven Mijnans
AZ
Tot medio 2031
Speler
Naar
Contract
Myron Boadu
Transfervrij
N.v.t.
Tygo Land
FC Groningen
Opnieuw verhuurd
Anass Salah-Eddine
AS Roma (Ita)
Werd gehuurd
Niek Schiks
RKC Waalwijk
Verhuurd
Ismael Saibari
Bayern München (Dui)
Tot medio 2031
Speler
Van
Contract
Joel Ideho
FC Volendam
Tot medio 2028, werd verhuurd
Boyd Reith
Almere City FC
Tot medio 2027, werd verhuurd
Casper Terho
OH Leuven (Bel)
Tot medio 2030, werd al gehuurd
Nökkvi Thórisson
Telstar
Tot medio 2028, werd verhuurd
Tijs Velthuis
PEC Zwolle
Tot medio 2028, werd verhuurd
Bas Kuipers
FC Twente
Tot medio 2028
Nick Verschuren
Ajax
Tot medio 2030
Speler
Naar
Contract
Patrick van Aanholt
Nog niet bekend
Niet van toepassing
Saïd Bakari
Nog niet bekend
Niet van toepassing
Pelle Clement
FC Groningen
Tot medio 2028
Vito van Crooij
NEC
Werd gehuurd
Joël Drommel
PSV
Werd gehuurd
Lance Duijvestijn
SV Darmstadt (Dui)
Nog niet bekendgemaakt
Jonathan de Guzmán
Gestopt
Niet van toepassing
Joshua Kitolano
FK Bodø/Glimt (Noo)
Tot medio 2030
Tobias Lauritsen
Transfervrij
N.v.t.
Shurandy Sambo
Burnley (Eng)
Werd gehuurd
Youri Schoonderwaldt
VVV-Venlo
Tot medio 2028, was al verhuurd
Speler
Van
Contract
Noach Schenkman
Amsterdamsche FC
Tot medio 2028
Abdelnour Soualhia
AZ
Gehuurd
Gerald Alders
Ajax
Opnieuw gehuurd
Marvin Peersman
FC Groningen
Tot medio 2028
Speler
Naar
Contract
Danny Bakker
FC Anyang
N.v.t.
Sem van Duijn
AZ
Werd gehuurd
Cedric Hatenboer
Anderlecht (Bel)
Werd gehuurd
Adil Lechkar
Transfervrij
N.v.t.
Dylan Mertens
Transfervrij
N.v.t.
Neville Ogidi Nwankwo
FC Utrecht
Werd gehuurd
Guus Offerhaus
FC Utrecht
Tot medio 2029
Jochem Ritmeester van de Kamp
Almere City FC
Werd gehuurd
Nökkvi Thórisson
Sparta Rotterdam
Werd gehuurd
Speler
Van
Contract
Gijs Besselink
Willem II
Tot medio 2028, werd verhuurd
Harrie Kuster
RKC Waalwijk
Tot medio 2027, werd verhuurd
Sayfallah Ltaief
Greuther Fürth (Dui)
Tot medio 2027, werd verhuurd
Juliën Mesbahi
FC Emmen
Tot medio 2027, werd verhuurd
Younes Taha
FC Groningen
Tot medio 2027, werd verhuurd
Naci Ünüvar
Heracles Almelo
Tot medio 2028, werd verhuurd
Aske Adelgaard
Go Ahead Eagles
Tot medio 2030
Krzysztof Kurowski
Slask Wroclaw
Tot medio 2030
Wout Weghorst
Ajax
Tot medio 2028
Remko Pasveer
Heracles Almelo
Tot medio 2027
Speler
Naar
Contract
Mats Rots
1899 Hoffenheim (Dui)
Niet bekendgemaakt
Ricky van Wolfswinkel
VV Woudenberg
N.v.t.
Ramiz Zerrouki
Feyenoord
Werd gehuurd
Bas Kuipers
Sparta Rotterdam
Tot medio 2028, werd al verhuurd
Alec Van Hoorenbeeck
Hajduk Split (Kro)
Tot medio 2029
Przemyslaw Tyton
Transfervrij
N.v.t.
Sam Karssies
FC Emmen
Verhuurd
Speler
Van
Contract
Ángel Alarcón
FC Porto (Por)
Tot medio 2029, werd al gehuurd
Davy van den Berg
Luton Town (Eng)
Tot medio 2028, werd verhuurd
Miliano Jonathans
Excelsior
Tot medio 2028, werd verhuurd
Guus Offerhaus
Telstar
Tot medio 2029
Neville Ogidi Nwankwo
Telstar
Tot medio 2027, werd verhuurd
Noah Ohio
Real Valladolid (Spa)
Tot medio 2027, werd verhuurd
Jamie Schuldes
RB Leipzig (Dui)
Tot medio 2030
Ferdinand Pohl
Bayer Leverkusen (Dui)
Tot medio 2029
Kevin Paredes
VfL Wolfsburg (Dui)
Tot medio 2027
Emmanuel Chigozie Owen
Bayer Leverkusen (Dui)
Tot medio 2030
Speler
Naar
Contract
Tom de Graaff
PEC Zwolle
Tot medio 2029, werd verhuurd
Jesper Karlsson
Bologna (Ita)
Werd gehuurd
Souffian El Karouani
Al-Qadsiah (SAr)
Tot medio 2029
Nick Viergever
PEC Zwolle
Tot medio 2027
Gjivai Zechiël
Feyenoord
Werd gehuurd
Gustav Arcos Sundqvist
Sparta Rotterdam
Tot medio 2028, werd verhuurd
Jesse van de Haar
RKC Waalwijk
Tot medio 2029, werd verhuurd
Mike van der Hoorn
AEK Larnaca (Cyp)
Tot medio 2028
Sébastien Haller
Sanfrecce Hiroshima (Jap)
Tot medio 2027
Speler
Van
Contract
Finn Stam
AZ
Tot medio 2029, werd al gehuurd
Jaden Slory
Feyenoord
Gehuurd
Speler
Naar
Contract
Mounir El Allouchi
Transfervrij
N.v.t.
Samuel Bamba
VfL Bochum (Dui)
Werd gehuurd
Raffael Behounek
Wolfsberger AC (Oos)
Tot medio 2029
Gijs Besselink
FC Twente
Werd gehuurd
Boris Lambert
KV Kortrijk (Bel)
Tot medio 2029, werd al verhuurd
Dani Mathieu
Transfervrij
N.v.t.
Calvin Twigt
Go Ahead Eagles
Werd gehuurd
Nick Doodeman
FC Volendam
Tot medio 2029
Emilio Kehrer
FC Winterthur (Zwi)
Tot medio 2028