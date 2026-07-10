De officiële WK-bal kost €150, maar Adidas verkoopt er nog vier: dit zijn de verschillen

Wie op zoek gaat naar de officiële WK-bal van 2026, komt al snel meerdere versies tegen. De nieuwe Adidas Trionda is er namelijk in vijf uitvoeringen: de officiële wedstrijdbal plus een Competition-, League-, Club- en Mini-versie.

Dat roept een logische vraag op: waarom kost de ene WK-bal €150, terwijl een andere versie voor een fractie van dat bedrag over de toonbank gaat? En belangrijker nog: wat krijg je eigenlijk extra voor dat prijsverschil? Op het eerste gezicht lijken de Trionda-ballen sterk op elkaar, maar de verschillen zijn groter dan veel voetbalfans denken.

Eerst even terug naar de Trionda zelf

De Trionda is de officiële wedstrijdbal van het WK van 2026, dat wordt gehouden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De naam combineert 'tri' en 'onda': een verwijzing naar de drie gastlanden en naar de golvende beweging, de wave, die over de tribunes trekt. Ook het ontwerp speelt met die verbinding tussen de drie organiserende landen.

Opvallend is dat Adidas voor het eerst kiest voor een WK-bal van slechts vier panelen, waar de Al Rihla van 2022 er nog twintig had. Volgens de fabrikant zorgt die constructie voor een stabielere vlucht, een consistenter balgevoel en betere controle tijdens wedstrijden.

Waarom is de Pro-versie zoveel duurder?

De Trionda Pro is dezelfde bal als die tijdens het WK van 2026 in de stadions ligt: hetzelfde vier-panelen-ontwerp, dezelfde thermisch verlijmde, naadloze constructie, een binnenbal van hoogwaardig butyl en de FIFA Quality Pro-certificering, het hoogste keurmerk dat een voetbal kan krijgen. Je speelt dus met exact dezelfde wedstrijdbal als de spelers van het toernooi, en dat verklaart waarom de Pro flink boven de goedkopere uitvoeringen ligt.

© De Trionda Pro

Eén ding krijg je er als consument niet bij: de sensorchip. De ballen die daadwerkelijk in de stadions worden gebruikt, bevatten adidas' Connected Ball Technology, een bewegingssensor die zo'n 500 keer per seconde gegevens doorstuurt naar de videoscheidsrechter, onder meer voor buitenspel- en handsbeslissingen. Die techniek is voorbehouden aan de officiële match-day-ballen en zit niet in de uitvoering die in de winkel ligt. Voor profs, verzamelaars en supporters die exact dezelfde wedstrijdbal in huis willen, is de Pro daarmee dé keuze; voor de gemiddelde recreatieve voetballer is een goedkopere versie vaak logischer.

Waarom lijken de goedkopere versies dan zo veel op de officiële WK-bal?

Dat is een bewuste keuze van Adidas. De Competition-, League- en Club-uitvoeringen zijn ontworpen om supporters dezelfde uitstraling te geven als de officiële wedstrijdbal, dus blijven de kleuren, het ontwerp en een groot deel van de herkenbare details behouden.

Het verschil zit vooral aan de binnenkant. Naarmate je verder in de collectie afdaalt, verdwijnen bepaalde technologieën, materialen en afwerkingen, waardoor de ballen goedkoper worden om te produceren terwijl ze voor de meeste voetballers nog altijd uitstekend bruikbaar blijven. Voor veel supporters verschilt het uiterlijk uiteindelijk nauwelijks, terwijl het prijskaartje dat wel doet.

Welke versie is voor de meeste voetbalfans het interessantst?

Dat hangt vooral af van wat je met de bal wilt doen. De Pro-versie mikt duidelijk op verzamelaars, liefhebbers van voetbaltechnologie en supporters die exact dezelfde bal in huis willen als straks op het WK rolt. De Competition-versie komt qua gevoel en prestaties het dichtst in de buurt van de officiële wedstrijdbal en is iets toegankelijker geprijsd.

© Adidas

Voor veel recreatieve voetballers is de League-uitvoering de meest logische middenweg: die houdt de herkenbare WK-uitstraling vast, maar ligt qua prijs flink lager dan de wedstrijdbal. De Club-versie richt zich vooral op casual gebruik, terwijl de Mini vooral als verzamelobject of cadeau interessant is.

De Mini is misschien wel de opvallendste van allemaal

Tussen alle ballen valt juist de Mini-versie op. Veel supporters verwachten een kleinere speelbal, maar in de praktijk is het vooral een verzamelitem. De Mini hoeft niet opgepompt te worden en is bedoeld voor verzamelaars, jonge voetbalfans of supporters die een tastbare herinnering aan het WK van 2026 willen bewaren. Daarmee heeft deze uitvoering een heel andere doelgroep dan de rest van de collectie.

Eén ontwerp, vijf verschillende doelgroepen

Op het eerste gezicht lijken alle Trionda-ballen sterk op elkaar, maar met iedere uitvoering spreekt Adidas een andere groep supporters aan. Van de officiële wedstrijdbal tot een compacte Mini voor verzamelaars: achter hetzelfde ontwerp schuilt verrassend veel verschil.

Vraag je je af waarom de ene WK-bal €150 kost en de andere maar een paar tientjes? Dan is het antwoord uiteindelijk simpel: ze zien er bijna hetzelfde uit, maar ze zijn gemaakt voor compleet verschillende manieren van beleven.

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