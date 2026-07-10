WK 2026 LIVE | Opstellingen Spanje - België bekend, grote namen op de bank

Een spannende avond voor onze zuiderburen, waar België als underdog gaat strijden voor een plek in de halve finale van het WK tegen Spanje. De Rode Duivels begonnen het toernooi met een stroeve groepsfase, maar lijken steeds beter in vorm te komen. In de knock-outfase werd (achtereenvolgens) afgerekend met Senegal en de Verenigde Staten. Met name de zege op Amerika was zeer overtuigend: 1-4. Toch is Spanje de gedoodverfde favoriet voor de kwartfinale. Zij schakelden Portugal in de blessuretijd uit, waardoor het zich plaatste bij de laatste acht. Niets missen van Spanje - België? Volg het duel in dit liveblog.

LIVE WK 2026: Spanje - België Sorteer op: Laatste Oudste Geblesseerde Onana steunt de Rode Duivels Het strijdtoneel van vanavond Dit is het SoFi Stadium, de hypermoderne WK-arena in Los Angeles Het SoFi Stadium in Los Angeles geldt komende zomer als een van de absolute blikvangers tijdens het wereldkampioenschap voetbal. Het hypermoderne onderkomen, dat normaal gesproken de thuishaven is van twee grote NFL-teams (LA Rams en LA Chargers), onde... Lees verder Dit valt op aan de opstellingen Een verrassing bij Spanje: Pedri verhuist naar de bank en Fabián Ruiz neemt zijn plek in. Bij België keren Kevin De Bruyne en Jérémy Doku terug, nadat ze op de bank begonnen tegen de Verenigde Staten. Zij nemen de plaatsen in van de geblesseerde Amadou Onana en Dodi Lukebakio. Wel zit Romelu Lukaku opnieuw op de bank. Opstellingen zijn bekend Deze spelers verschijnen vanavond aan de aftrap. Opstelling Spanje: Unai Simón: Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal, Baena Opstelling België: Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Vanaken, Tielemans; Doku, De Ketelaere, Trossard Welkom in het liveblog Goedenavond en welkom in het liveblog van de kwartfinale tussen Spanje en België, die om 21.00 uur begint.