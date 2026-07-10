WK 2026 LIVE | Opstellingen Spanje - België bekend, grote namen op de bank

Een spannende avond voor onze zuiderburen, waar België als underdog gaat strijden voor een plek in de halve finale van het WK tegen Spanje. De Rode Duivels begonnen het toernooi met een stroeve groepsfase, maar lijken steeds beter in vorm te komen. In de knock-outfase werd (achtereenvolgens) afgerekend met Senegal en de Verenigde Staten. Met name de zege op Amerika was zeer overtuigend: 1-4. Toch is Spanje de gedoodverfde favoriet voor de kwartfinale. Zij schakelden Portugal in de blessuretijd uit, waardoor het zich plaatste bij de laatste acht. Niets missen van Spanje - België? Volg het duel in dit liveblog.