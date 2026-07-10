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WK 2026 LIVE | Opstellingen Spanje - België bekend, grote namen op de bank

10 juli 2026, 19:30   Bijgewerkt: 19:39
SPABEL
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Een spannende avond voor onze zuiderburen, waar België als underdog gaat strijden voor een plek in de halve finale van het WK tegen Spanje. De Rode Duivels begonnen het toernooi met een stroeve groepsfase, maar lijken steeds beter in vorm te komen. In de knock-outfase werd (achtereenvolgens) afgerekend met Senegal en de Verenigde Staten. Met name de zege op Amerika was zeer overtuigend: 1-4. Toch is Spanje de gedoodverfde favoriet voor de kwartfinale. Zij schakelden Portugal in de blessuretijd uit, waardoor het zich plaatste bij de laatste acht. Niets missen van Spanje - België? Volg het duel in dit liveblog.

LIVE WK 2026: Spanje - België

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Dit valt op aan de opstellingen

Een verrassing bij Spanje: Pedri verhuist naar de bank en Fabián Ruiz neemt zijn plek in. Bij België keren Kevin De Bruyne en Jérémy Doku terug, nadat ze op de bank begonnen tegen de Verenigde Staten. Zij nemen de plaatsen in van de geblesseerde Amadou Onana en Dodi Lukebakio. Wel zit Romelu Lukaku opnieuw op de bank.

16m geleden

19:33

Opstellingen zijn bekend

Deze spelers verschijnen vanavond aan de aftrap.

Opstelling Spanje: Unai Simón: Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal, Baena

Opstelling België: Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Vanaken, Tielemans; Doku, De Ketelaere, Trossard

17m geleden

19:31

Welkom in het liveblog

Goedenavond en welkom in het liveblog van de kwartfinale tussen Spanje en België, die om 21.00 uur begint.

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Groep H
GS
DS
PT
1
Spanje
3
5
7
2
Kaapverdië
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saoedi-Arabië
3
-4
2

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