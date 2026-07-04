Ibrahim Afellay is het spuugzat en bijt fel van zich af

Ibrahim Afellay is helemaal klaar met de vragen over rellen na afloop van wedstrijden van Marokko. De oud-voetballer heeft het gevoel dat hij zich telkens moet verantwoorden als het misgaat, wat hij ‘vermoeiend’ vindt. Volgens Afellay is het ook niet alleen een probleem dat voorkomt bij Marokkaanse fans.

Marokko bereikte zaterdag ten koste van Canada de kwartfinale van het WK en na afloop van de wedstrijd gingen veel Marokkanen de straat op, onder meer in de Schilderswijk in Den Haag. Daar sloeg de sfeer op een gegeven moment om, waarbij de politie werd belaagd. In de NOS WK Avond wordt Afellay naar zijn mening hierover gevraagd, nadat hij zich vier jaar eerder hard uitsprak over de rellen na wedstrijden van Marokko.

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De oud-international beaamt dat hij dat destijds heeft gedaan, maar heeft geen zin om continu gevraagd te worden het te veroordelen. “Er wordt altijd maar een Marokkanenprobleem van gemaakt en daar ben ik het absoluut niet mee eens”, foetert Afellay, die wijst naar andere incidenten uit het verleden. “Feyenoord-supporters die de boel kort en klein slaan in Italië, dat is ook vandalisme”, doelt hij op de fontein in Rome die in 2015 werd beschadigd rondom AS Roma - Feyenoord. “Hetzelfde geldt voor supporters van Ajax die in het stadion een wedstrijd staken omdat ze vuurwerk op het veld gooien, wat een gevaar voor de mensen is. Dat is gewoon een maatschappelijk probleem.”

“Ik vind het zo jammer dat altijd maar alleen die kleine groep wordt belicht”, doelt Afellay op de relschoppers. “Maar we hebben het nooit over de grote groepen die zich wel gedragen. Ik heb vaak het idee dat ik me altijd maar moet verantwoorden voor de daden van anderen. Het is toch bizar dat ik mezelf moet verantwoorden als iemand anders iets verkeerds doet?”, vraagt hij zich hardop af. “Daar ben ik toch niet verantwoordelijk voor.” Sjoerd van Ramshorst geeft aan dat het niet zijn bedoeling was om Afellay zich te laten verantwoorden. “Ik bedoel ook niet bij jou, maar het is wel zo dat ik altijd zo’n vraag gesteld krijg. Dat is best wel eens vermoeiend, kan ik je zeggen”, besluit hij het onderwerp.