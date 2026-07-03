Noa Vahle en Hélène Hendriks snappen niets van reactie uit kamp-Marokko: 'Geen compassie met Nederland'

De reactie van na de zege van Marokko op Nederland kan op weinig begrip rekenen van Noa Vahle en Hélène Hendriks. De linksback zei in een interview met Vahle dat hij ‘extra gemotiveerd’ was om van Nederland te winnen en liet niet blijken enig medeleven te hebben met Oranje.

In de podcast HNM blikt Vahle terug op haar interview met Salah-Eddine, die afgelopen seizoen door AS Roma werd verhuurd aan PSV. “Die is geboren en getogen in Amsterdam. Hij heeft zijn hele jeugdopleiding in Nederland doorlopen en uiteindelijk voor Marokko gekozen. Het is natuurlijk supervet voor hem dat hij op een WK staat. Na afloop vroeg ik hem hoe het was om deze wedstrijd te spelen. Nou, die sprankeling in zijn ogen! Zó gemotiveerd om te winnen van Nederland."

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Hendriks keek ook op van het interview. “Ik vond het wel eerlijk, maar ik denk wel: je hebt alles hier in Nederland gedaan. Je ziet aan alles dat hij echt Nederlands is. Dan is het wel gek dat je het zó belangrijk vindt om van Nederland te winnen. Je moet altijd gemotiveerd zijn, maar dit vond ik wel opvallend.”

Vahle vult aan: “Misschien begrijpen wij dat helemaal niet, want het is zijn gedachtegoed, maar ik had verwacht dat hij ook zou zeggen dat het ergens een dubbel gevoel was." Daar is Hendriks het volledig mee eens. “Zijn hele opleiding heeft hij in Nederland gehad. Natuurlijk wil je winnen, maar ik had ook verwacht dat hij wel enige compassie zou hebben met het feit dat Nederland is uitgeschakeld. Dat vond ik gek. Dat is zijn goed recht en ik lig daar niet wakker van, maar ik vond het wel apart."

Salah-Eddine zei in het interview met SBS6 dat de overwinning ‘heel speciaal’ voelde. “Tot een jaar geleden speelde ik nog voor Jong Oranje en heb ik het EK gespeeld. Daarna heb ik de switch gemaakt en om dan nu al tegen Oranje te spelen was super speciaal. Ik was extra gemotiveerd. Dat gold voor meerdere jongens, ook voor Saibari."

VIDEO - Anass Salah-Eddine was extra gemotiveerd om te winnen van Oranje