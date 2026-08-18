Flemming kan terugkeren naar Eredivisie, ook Premier League-club toont interesse

staat deze zomer voor een mogelijk vertrek bij Burnley, waarbij een terugkeer naar de Eredivisie tot de opties behoort. Volgens transferjournalist Ben Jacobs wordt de situatie van de aanvallende middenvelder nauwlettend gevolgd door Nederlandse clubs, Everton en ploegen uit Italië en Frankrijk. Burnley hoopt de Nederlander ondertussen echter binnenboord te houden.

Er wordt momenteel veel gesproken over de toekomst van de spits. Flemming degradeerde afgelopen seizoen met Burnley uit de Premier League, maar kende persoonlijk een sterk jaar met elf doelpunten op het hoogste niveau. Hij beschikt op Turf Moor nog over een doorlopende verbintenis tot medio 2029. Omdat hij is uitgegroeid tot een belangrijke schakel, wil de Engelse club hem liever niet kwijt. Onder de nieuwe hoofdtrainer Nicky Hayen is hij direct weer een absolute sleutelspeler. Afgelopen weekend nam hij in het 2-2 gelijkspel tegen West Ham nog beide doelpunten voor zijn rekening.

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In Engeland wordt Everton gezien als de belangrijkste gegadigde om de 28-jarige Amsterdammer terug naar de Premier League te halen. Manager David Moyes zat afgelopen weekend persoonlijk op de tribune tijdens het duel met West Ham United om de verrichtingen van de Nederlander te bekijken. Naast de interesse van de Toffees lonkt er ook een rentree op de Nederlandse velden. Hoewel Jacobs geen specifieke namen noemt, is het vanwege zijn prijskaartje aannemelijk dat het om een grote club gaat.

Geïnteresseerde clubs moeten wel met een fors voorstel komen om Burnley te overtuigen. De club uit de Championship hanteert naar verluidt een vraagprijs van om en nabij de twintig miljoen euro. Dit bedrag vormt voor veel Nederlandse clubs een flink obstakel. Buiten Engeland en Nederland hebben ook het Italiaanse Lazio en het Franse Olympique Marseille geïnformeerd naar de voorwaarden voor een eventuele transfer.

Voorlopig blijft het afwachten welke ploeg daadwerkelijk doorpakt en aan de hoge financiële eisen van Burnley kan voldoen. Wel is duidelijk dat de speler de komende weken kan kiezen uit meerdere opties op tafel.