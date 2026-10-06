Bizarre plottwist in Italië: volgt Giovanni Malagò zichzelf op?

De ontwikkelingen bij de voetbalbond van Italië, de FICG, krijgen mogelijk een bizarre plottwist. De verkiezing van Giovanni Malagò tot bondsvoorzitter dreigt definitief ongeldig te worden verklaard, maar de 67-jarige bestuurder zou daarna alsnog benoemd kunnen worden tot zijn eigen opvolger.

Op 22 juni van dit jaar werd Malagò met een grote meerderheid van stemmen verkozen tot voorzitter van de Italiaanse voetbalbond FICG. Hij is de opvolger van Gabriele Gravina, die opstapte nadat het land er onder bondscoach Gennaro Gattuso niet in slaagde om zich te plaatsen voor het WK van 2026, waardoor Italië al voor de derde (!) keer op rij ontbrak op een mondiaal eindtoernooi.

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De verkiezing van Malagò tot voorzitter van de voetbalbond is inmiddels onderwerp geworden van een heuse rel, omdat de bestuurder niet voldeed aan de statutaire eis dat kandidaten lid zijn van de FICG op het moment dat zij zich verkiesbaar stellen. Het Olympisch Comité van Italië, het CONI, besloot de verkiezingen dan ook ongeldig te verklaren. Saillant detail: voordat Malagò tot voorzitter van de voetbalbond werd verkozen, zwaaide hij jarenlang de scepter bij datzelfde CONI.

Door de hele soap dreigt de FICG onder speciaal overheidstoezicht te worden geplaatst, waarbij Malagò vervangen zou moeten worden door een door een commissaris. De (mogelijke) politieke inmenging baart de UEFA grote zorgen, zo zei voorzitter Aleksander Ceferin eind vorige maand nog tegen La Gazzetta dello Sport. De Sloveense voorzitter van de Europese voetbalbond liet in gesprek met de roze sportkrant zelfs doorschemeren dat overheidsingrijpen nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor de toewijzing van het Europees Kampioenschap van 2032, dat Italië samen met Turkije gaat organiseren.

De Serie A heeft zich inmiddels in een officieel statement pal achter Malagò geschaard. Het CONI zal later vandaag (dinsdag) besluiten wat er bij de FICG moet gaan gebeuren. Daarbij ligt nu een zeer opvallend scenario op tafel. Volgens Sky Sports Italia zou er namelijk een compromis kunnen worden gesloten waarbij de voetbalbond inderdaad onder toezicht komt te staan en de verkiezing van Malagò ongeldig wordt verklaard. De bestuurder zou daarna echter zelf kunnen worden aangesteld als commissaris, waarmee hij de facto zichzelf zou opvolgen. Op deze manier zouden alle partijen toch hun zin krijgen en is het 'probleem' van Malagò's lidmaatschap van de bond ook in één klap opgelost. Voor de commissaris geldt namelijk niet de eis die voor de 'gewone' voorzitter wél geldt. Of de UEFA deze gang van zaken acceptabel vindt, zal echter nog moeten blijken.