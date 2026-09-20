Italiaanse media onder de indruk van Nederlanders bij foutloos Lazio

en hebben zaterdagavond een belangrijk aandeel gehad in de 0-2 overwinning van Lazio op Venezia. Waar Taylor de strafschop versierde waarmee ploeggenoot Mattia Zaccagni de score opende, nam Noslin zelf het tweede doelpunt voor zijn rekening. De Italiaanse media pakken na de zege dan ook uitgebreid uit over de prestaties van het Nederlandse duo.

Voor rust leek een zege nog ver weg voor Lazio. Bij een 0-0-stand kreeg Venezia een strafschop na een overtreding van doelman Christos Mandas, maar de Griek herstelde zijn fout door de inzet te keren. De thuisploeg kreeg daarna nog twee grote kansen, maar Mandas hield Lazio overeind. Na rust kantelde de wedstrijd volledig. Taylor werd neergehaald in het strafschopgebied, waarna Zaccagni vanaf de stip de 0-1 binnenschoot. Een uur na de aftrap bepaalde Noslin met een kopbal de stand vervolgens op 0-2.

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La Gazzetta dello Sport zag Noslin opnieuw toeslaan voor Lazio en waardeerde zijn optreden met een 7. De sportkrant roemde vooral zijn beslissende aandeel na rust. Noslin creëerde met een sterke loopactie ruimte en kopte een afgemeten voorzet overtuigend binnen. De Italiaanse krant benadrukt dat Lazio na rust een totaal ander gezicht toonde en het duel met die treffer definitief in het slot gooide. Ook Taylor kreeg een 7 toebedeeld. La Gazzetta dello Sport bombardeerde de middenvelder tot sleutelfiguur bij de ommekeer en stipte daarnaast zijn gevaarlijke schot en voorzet aan.

Ook Corriere dello Sport oordeelt positief over Noslin en beloont de aanvaller met een 7. Volgens de sportkrant vormde zijn rake kopbal een cruciaal moment in een fase waarin Lazio nog hevig onder druk stond. Met die treffer gooide hij het duel definitief in het slot en maakte Lazio na de pauze het verschil. Taylor krijgt een 6 toebedeeld; de krant belicht zijn individuele optreden minder uitgebreid, al blijft zijn rol bij de openingstreffer niet onvermeld.

la Repubblica deelt aan Noslin eveneens een 7 uit. De krant constateert dat Lazio na rust de controle greep, waarna zijn rake kopbal het duel definitief besliste. Daarbij wijst het medium erop dat de aanvaller na zijn doelpunt tegen AC Milan opnieuw trefzeker was. Ook Taylor krijgt een 7 toebedeeld als een van de spelers die het verschil maakten, volgens de krant stond de middenvelder aan de basis van het moment waarop de wedstrijd volledig kantelde.

Dankzij de zege staat Lazio na vijf wedstrijden op dertien punten, waardoor de ploeg van Genaro Gattuso samen met AS Roma en Internazionale de koppositie deelt in de Serie A. De Romeinen zijn bovendien nog altijd ongeslagen.