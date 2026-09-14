Kenneth Taylor schakelt snel door na breuk met Jade Anna: 'Gespot met...'

schakelt snel door na zijn liefdesbreuk met Jade Anna van Vliet. De vijfvoudig international van het Nederlands elftal werd zondagavond met een andere dame gespot bij het chique restaurant Zuma in Rome.

Ruim drie weken geleden lieten Taylor en Van Vliet weten dat hun relatie voorbij is. Het nieuws kwam onverwacht: op 1 juni van dit jaar maakten de twee nog bekend dat zij zich verloofd hadden.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels lijkt Taylor weer aan het daten. “Hij werd gisteren in Zuma in Rome gespot met een brunette”, schrijft het account RealityFBI op Instagram. “Daar kun je genieten van Japanse hapjes, en misschien ook een beetje van elkaar. Gezien de locatie en setting ga je daar niet zomaar met iemand heen.” Vanaf het dakterras hebben gasten een fraai uitzicht op Rome, richting de Spaanse trappen.

Het is nog onduidelijk met wie Taylor dineerde. “Volgens mensen die hen zagen, was ze kleiner dan Kenneth, sprak ze Nederlands en droeg ze een Chanel-tas. Toch benieuwd met wie Kenneth daar zat...”, klinkt het.