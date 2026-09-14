Valentijn Driessen noemt nieuwe regel van de KNVB 'idioot'

Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor het aangescherpte vuurwerkprotocol in het Nederlandse profvoetbal. De chef voetbal van De Telegraaf vindt het buitenproportioneel dat een volledige wedstrijd voortaan direct wordt gestaakt zodra vuurwerk richting het veld of een andere tribune wordt gegooid of geschoten.

Volgens Driessen worden daarmee tienduizenden supporters gestraft voor het gedrag van een enkeling. Hij vraagt zich af waarom bijvoorbeeld 50.000 bezoekers in de Johan Cruijff ArenA of De Kuip naar huis zouden moeten wanneer één supporter een rotje op het veld gooit.

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De columnist noemt de maatregel veel te zwaar. “Omdat KNVB en clubs met de rug tegen de muur zijn gezet, is het simpelweg machtsmisbruik van overheidswege. Want met recht en rechtvaardigheid heeft dit idiote signaal niets te maken.”

Driessen pleit ervoor om alleen het vak waaruit vuurwerk wordt gegooid of afgeschoten te ontruimen. Dat is volgens hem nog altijd een collectieve straf, maar wel een proportionele maatregel waarbij de verantwoordelijke groep direct wordt geraakt.

Hij vindt dat profclubs zich gezamenlijk tegen het protocol moeten verzetten en ziet ook ruimte voor individuele sancties. Feyenoord legde na de vuurwerkincidenten bij SC Cambuur bijvoorbeeld 47 stadionverboden op.

Daarnaast noemt Driessen puntenaftrek als mogelijke straf voor clubs waarvan supporters een wedstrijd laten staken. Daarbij wijst hij op FC Utrecht - Go Ahead Eagles. Dat duel werd gestaakt, waarna Utrecht twee dagen later een 3-1 achterstand alsnog wegwerkte. Volgens Driessen kan zo’n situatie 'het bewust saboteren van wedstrijden in de hand werken'.