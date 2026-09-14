Heeft Xavi het goede e-mailadres? 'Mails van de KNVB komen nooit aan bij me'

heeft zich vlak voor de bekendmaking van de eerste Oranje-selectie van bondscoach Xavi nadrukkelijk in de kijker gespeeld. De twintigjarige rechtsback leverde drie assists tijdens de overtuigende 0-7 zege van Feyenoord op PEC Zwolle en maakt er geen geheim van dat een eerste uitnodiging voor het Nederlands elftal bijzonder welkom zou zijn.

Read maakte nog nooit deel uit van de A-selectie van Oranje, maar weet dat Xavi deze week zijn eerste spelersgroep bekendmaakt. Voor de camera van de NOS wordt de Feyenoorder alvast gevraagd naar de kans op en plek in de selectie. "Zulke dingen zijn altijd mooi", reageerde hij. "Ik bepaal het helaas niet zelf. Maar mocht het zo zijn dat ik word opgeroepen, dan ga ik daar natuurlijk met veel plezier naartoe."

Read wacht op nieuws van Xavi

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Of Read überhaupt in beeld is bij Xavi, weet hij zelf nog niet. Zelfs over een mogelijke plek in de voorselectie heeft de verdediger niets vernomen. Dat blijkt een opvallende reden te hebben.

"Ik weet helemaal niks. Ik krijg geen mails van ze, want ze sturen het altijd naar het verkeerde mailadres. Als je mijn e-mail intypt, krijg je autocorrectie. Dat heb ik aangegeven, dus ik moet ze in het vervolg wel krijgen. Het wordt geregeld", lacht Read.

De Feyenoorder kijkt ondertussen ook kritisch naar zijn eigen prestaties. Hoewel hij tegen PEC Zwolle met drie assists een belangrijke rol speelde, vindt Read niet dat hij gedurende de voorbije periode voortdurend zijn beste niveau heeft gehaald "Hiervoor vond ik mezelf nog niet op mijn oude niveau. Ik wist dat ik beter moest en kon, dat ik belangrijker kon zijn voor het team. Dat heb ik vandaag wel laten zien. Als ik deze lijn doortrek, dan zit ik er hopelijk bij. Maar ik vind het lastig om dat zelf te zeggen."

Jans ziet ideale concurrent voor Dumfries

Ron Jans heeft daar aanzienlijk minder moeite mee. De voormalig trainer vindt dat Xavi er goed aan zou doen om Read direct bij Oranje te halen en ziet voor hem een duidelijke positie binnen de selectie.

"Hij durft het zelf niet te zeggen, dus dan zeg ik het maar: het is ideaal om hem naast, achter of als concurrent van Dumfries op te roepen", zegt Jans bij Studio Sport Voetbal. "Zijn optreden tegen PEC deed me denken aan Lutsharel Geertruida onder Arne Slot. Hij kwam in zones waar hij bij voorzetten vanaf de andere kant een extra spits is. Hij maakt goede loopacties, is snel en gaf drie assists. Hij bleef maar doorgaan."

Jans beschouwt het bovendien als een voordeel dat Read afgelopen zomer ondanks belangstelling bij Feyenoord bleef. "Ik zie veel meer jongens net één of twee jaar te vroeg naar een grote club gaan. Voor hem is het heel goed om nog een jaar bij Feyenoord te blijven, Champions League te spelen en misschien om het kampioenschap mee te doen. En hij moet vooral fit blijven."