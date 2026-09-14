Ajax maakt indruk: 'Hij zal nooit meer iemand op snelheid voorbijgaan, maar zijn inzicht...'

Marciano Vink raakt steeds meer onder de indruk van . Hoewel de spits van Ajax niet bij een doelpunt betrokken was tegen Fortuna Sittard (1-5 zege), is de analist van ESPN enthousiast.

Een kans om te scoren kreeg Tolu wel, al in de achtste minuut van de wedstrijd. “Hij nam hem nu iets te veel op de buitenkant van de voet, waardoor hij naast ging. Maar het was echt heel knap gedaan in de kleine ruimte voor zo’n grote en sterke kerel. Het is dat die bal niet stijf de kruising ingaat, want dan is het de goal van het jaar. Die hele actie verraadt zoveel voetbalklasse. Ik had nooit verwacht dat hij meteen zo zijn stempel zou drukken.”

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Tolu was niet de enige Ajacied die indruk maakte tijdens de 1-5 zege in Sittard. Kenneth Perez zag onder meer Julian Brandt en Steven Berghuis hun technische kwaliteiten etaleren.

Perez verrast door Berghuis

Brandt opende de score met een dropkick en kreeg daarvoor de complimenten van Perez. “Dit is gewoon kwaliteit. Goede spelers laten dingen er heel makkelijk uitzien, maar dit is niet vanzelfsprekend. Het is altijd mooi om spelers te zien die iets heel goed kunnen.”

Ook Berghuis viel op. “Die heeft me ook erg verrast. Ik heb nog gedacht dat het niet meer zou gaan en hij zal nooit meer iemand op snelheid voorbijgaan, maar zijn inzicht en passing… Zijn ballen op Tolu lijken een normale bal op de spits, maar het is zo’n bal die precies valt, zodat een ander er niet bij kan komen. Hij heeft wel spelers nodig die voor hem gaan lopen.”

Vink ziet Ajax overtuigen

Vink is ook over het totaalbeeld van Ajax te spreken. “Ze zaten er bovenop en lieten Fortuna niet aan voetballen toekomen. Natuurlijk konden ze er soms uitkomen en had je die geweldige redding van Ter Stegen, maar Ajax zat er bovenop. Amrabat bewaakte het huis goed en wat ze vooral goed deden, was het spel verleggen van de ene naar de andere kant. Zo speel je ploegen uit elkaar.”

Ook invaller Abdellah Ouazane maakte indruk op Vink. Hij kwam in de tweede helft binnen de lijnen voor Oliver Edvardsen en bracht volgens de analist iets extra’s. “Eigenlijk had je Ouazane tegen een laag blok moeten opstellen in plaats van Edvardsen. Ik snap dat die laatste het spel breed kan houden met die kantwissels, maar die had je ook toen Ouazane erin kwam. Er gebeurde toen iets.”