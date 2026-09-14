Door Ajax begeerde topkeeper beleeft dramatische week: ‘Dit zag er echt niet uit’

heeft een bijzonder pijnlijke week achter de rug bij Club Brugge. De 37-jarige doelman, die deze zomer in beeld was bij Ajax, ging binnen vijf dagen tweemaal opzichtig in de fout. Na een merkwaardige misser tegen Aston Villa zag de ervaren Zwitser er zondag tegen Antwerp opnieuw niet goed uit.

Ajax meldde zich deze zomer voor Sommer, nadat zijn contract bij Internazionale was afgelopen. De Amsterdammers zagen de 94-voudig international uiteindelijk echter voor Club Brugge kiezen. Daar werd hij de opvolger van de gestopte Simon Mignolet, maar juist nu gaat het in korte tijd tweemaal behoorlijk mis voor de routinier.

Sommer blundert opnieuw bij Club Brugge

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Tegen Antwerp schatte Sommer zondag een lange bal volledig verkeerd in. De doelman kwam uit zijn doel om het gevaar onschadelijk te maken, maar trapte compleet mis. Porozo profiteerde dankbaar van de misser. Even daarvoor had Sommer al prompt de bal ingeleverd met een onzuivere pass, maar dat werd hem niet fataal. "Daarstraks was er ook al een foute pass en nu staat Sommer opnieuw te slapen voor zijn doel", zag radiocommentator Bert Sterckx gebeuren.

"Het is ook wat slechte communicatie met Brandon Mechele, denk ik. Maar toch... Sommer trapt een gat in de lucht. Dit zag er echt niet uit hoor. Sommer zal deze week graag doorspoelen en niet terugspoelen", klonk het.

Voor Sommer betekende het de tweede opvallende fout in slechts vijf dagen. Tegen Aston Villa had hij de bal aanvankelijk in zijn handen en wilde hij snel hervatten, maar bij zijn uitgooi botste hij tegen Kyriani Sabbe. Sommer verloor de controle en pakte de bal vervolgens opnieuw vast terwijl hij inmiddels buiten zijn strafschopgebied stond.

Aston Villa kreeg daardoor een vrije trap op de rand van het zestienmetergebied. Buendia schoot die in de muur, waardoor de fout zonder directe gevolgen bleef. Sommer kreeg ook geen kaart, omdat hij geen duidelijke scoringskans onderbrak. Uiteindelijk verloor Club de Champions League-wedstrijd met 2-3.

Club Brugge blijft vertrouwen houden in Sommer

Binnen Club Brugge wordt de doelman ondanks zijn twee missers nadrukkelijk uit de wind gehouden. Joaquin Seys wilde na het duel met Antwerp niets weten van harde kritiek op zijn ploeggenoot.

"Het is vervelend om zoiets voor te hebben. Ik denk dat het een communicatiefout met Brandon was. Ach, zoiets kan gebeuren. Yann heeft ons al genoeg gered, niemand gaat hem nu met de vinger wijzen. Hij weet wat er beter moet en heeft genoeg ervaring om hiermee om te gaan", aldus Seys.

Ook trainer Ivan Leko weigert zich zorgen te maken. "Ik ben kalm rond Sommer", zei de Kroaat. "Hij is een van de grootste profs die ik ken: intelligent en met een geweldige werkattitude. Yann weet dat fouten bij het voetbal horen. Ik ben er zeker van dat hij snel weer een van onze beste spelers zal zijn, zoals hij dat voor deze week was."

Volgens Leko hoeft er bovendien niet te worden gezocht naar een structureel probleem. "Volgens mij is het ook geen kwestie van communicatie. Het gebeurt gewoon. Het is pech, allerminst een gebrek aan kwaliteit. Sommer heeft de voorbije jaren Champions League-finales gespeeld en is kampioen van Italië geworden... Echt, het komt goed", besloot de trainer.

Sommer koos afgelopen zomer voor Club Brugge nadat hij ook aanbiedingen uit andere landen had ontvangen. Ajax greep daardoor naast de ervaren sluitpost, die na drie seizoenen en 139 wedstrijden bij Internazionale transfervrij beschikbaar was.