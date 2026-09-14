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AS Monaco-spits zorgt voor enorme ophef na wereldgoal en onthult daarna pijnlijke aanleiding

14 september 2026, 06:55
Paris Brunner
Foto: © Imago
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AS Monaco-spits Paris Brunner zorgde zaterdag voor ophef in de Ligue 1. De twintigjarige aanvaller van AS Monaco maakte tegen Strasbourg op schitterende wijze de gelijkmaker en maakte daarna een gebaar waarmee hij het doorsnijden van de keel uitbeeldde. Volgens Brunner kwam die emotionele reactie voort uit beledigingen richting zijn familie.

Monaco keek op bezoek bij Strasbourg tegen een 1-0 achterstand aan toen Brunner in de 71ste minuut toesloeg. Lamine Camara stuurde de voormalig aanvaller van Borussia Dortmund weg, waarna Brunner van afstand prachtig raak krulde in de bovenhoek.

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Brunner rende na zijn doelpunt richting de supporters van Strasbourg en maakte met zijn duim een snijdende beweging langs zijn keel. Het gebaar leidde tot woede en overschaduwde zijn vijfde doelpunt van het seizoen in alle competities. Bovendien hangt hem mogelijk een disciplinaire straf vanuit de Ligue 1 boven het hoofd.

Brunner verklaart omstreden gebaar na Monaco-goal

Na afloop vertelde Brunner in de mixed zone wat er volgens hem voorafging aan zijn reactie. De Duitse aanvaller stelde dat supporters van de thuisclub gedurende de wedstrijd zijn ouders verbaal hadden aangevallen.

"De supporters hadden het over mijn familie, mijn moeder en mijn vader", legde Brunner uit. "Er kwamen heel veel emoties los, zeker na zo'n schot. Ik wilde helemaal niet respectloos zijn. Wat ik ermee bedoelde was: 'Wat een goal, het is voorbij.'"

Volgens Brunner moest zijn gebaar dus vooral uitbeelden dat hij met zijn treffer de wedstrijd had beslist. Uiteindelijk bleef het duel echter steken op 1-1.

Brunner biedt excuses aan na ophef

Later op de avond kwam Brunner via Instagram nogmaals terug op het incident. Daar erkende hij dat zijn manier van vieren ongelukkig was gekozen en bood hij zijn excuses aan voor de indruk die hij had gewekt.

"Het spijt me als ik iemand ermee heb gekwetst", schreef Brunner. "Ik handelde in het heetst van de strijd. Het gebaar was onhandig en ik had het niet moeten doen."

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Strasbourg - Monaco

RC Strasbourg Alsace
1 - 1
AS Monaco FC
Gespeeld op 12 sep. 2026
Competitie: Ligue 1
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Paris Brunner

Paris Brunner
AS Monaco FC
Team: Monaco
Leeftijd: 20 jaar (15 feb. 2006)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Monaco
4
3
2025/2026
Monaco
7
0
2024/2025
Dortmund
-
-
2024/2025
Cercle Brugge
18
3

Meer info

Stand Ligue 1 2026/2027

Ligue 1
GS
DS
PT
1
Lille
4
5
10
2
Monaco
4
4
10
3
Rennes
4
3
10
4
Lyon
4
4
8
5
Paris FC
4
4
8

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